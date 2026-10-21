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एफएमजीई अक्तूबर 2026: आवेदन में संशोधन का एक और अवसर, इस तारीख तक जरूर कर लें दस्तावेजों और फोटो में सुधार

Wed, 21 Oct 2026 08:29 PM IST
आकाश कुमार एजुकेशन डेस्क, अमर उजाला
एजुकेशन डेस्क, अमर उजाला Published by: आकाश कुमार Updated Wed, 21 Oct 2026 08:29 PM IST
सार

एफएमजीई अक्तूबर 2026 के उम्मीदवारों को आवेदन में अधूरे दस्तावेज जमा करने और फोटो, हस्ताक्षर व अंगूठे के निशान में सुधार का अतिरिक्त समय दिया गया है। एनबीईएमएस के पोस्टर के अनुसार, अब 23 अक्तूबर 2026 को दोपहर 2 बजे तक ये काम पूरे करने होंगे। इसके बाद समय-सीमा सुधार का अवसर नहीं मिलेगा।
 

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FMGE October 2026: NBEMS Extends Deadline for Document Submission and Image Correction
FMGE October 2026 - फोटो : AI Generated

विस्तार
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आयुर्विज्ञान में राष्ट्रीय परीक्षा बोर्ड (एनबीईएमएस) ने एफएमजीई अक्तूबर 2026 के उम्मीदवारों के लिए महत्वपूर्ण सूचना जारी की है। इसके अनुसार, आवेदन में अधूरे दस्तावेज जमा करने और तस्वीरों से जुड़ी कमियों को ठीक करने के लिए अंतिम तारीख बढ़ाई गई है। उम्मीदवारों को अब 23 अक्तूबर 2026 को दोपहर 2 बजे तक जरूरी सुधार और दस्तावेज जमा करने होंगे। इसके बाद समय-सीमा आगे नहीं बढ़ाई जाएगी। इसलिए जिन उम्मीदवारों के आवेदन में कोई कमी है, उन्हें निर्धारित समय के भीतर जरूरी प्रक्रिया पूरी कर लेनी चाहिए।

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आवेदन में किन दस्तावेजों और तस्वीरों में सुधार करना होगा?

एनबीईएमएस ने आवेदन से जुड़ी दो प्रमुख कमियों को दूर करने के निर्देश दिए गए हैं।

  1. अधूरे दस्तावेज जमा करें: जिन उम्मीदवारों के आवेदन में जरूरी दस्तावेजों की कमी है, उन्हें निर्धारित निर्देशों के अनुसार संबंधित दस्तावेज जमा करने होंगे।
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  2. तस्वीर, हस्ताक्षर और अंगूठे के निशान में सुधार करें: आवेदन पत्र में अपलोड की गई तस्वीर, हस्ताक्षर या अंगूठे के निशान में कोई कमी होने पर उसे ठीक करना होगा।
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एफएमजीई उम्मीदवारों के लिए अंतिम समय-सीमा क्या है?

पोस्टर में दी गई जानकारी के अनुसार, उम्मीदवारों को सभी जरूरी काम निर्धारित समय तक पूरे करने होंगे।

  • अंतिम तारीख: 23 अक्तूबर 2026
  • अंतिम समय: दोपहर 2 बजे
  • जरूरी काम: अधूरे दस्तावेज जमा करना और तस्वीर, हस्ताक्षर व अंगूठे के निशान में सुधार करना।

 

गलत दस्तावेज जमा करने पर क्या होगा?

एनबीईएमएस ने स्पष्ट चेतावनी दी है कि जाली या गलत दस्तावेज जमा करने पर अनुचित साधनों से जुड़े दिशानिर्देशों के तहत कार्रवाई की जा सकती है। इसलिए उम्मीदवारों को आवेदन में केवल सही और वैध दस्तावेज ही जमा करने चाहिए। किसी भी जानकारी को गलत तरीके से प्रस्तुत करने से बचना चाहिए।

एफएमजीई परीक्षा किस तारीख को होगी?

एफएमजीई अक्तूबर 2026 की परीक्षा 31 अक्तूबर 2026 को निर्धारित है। परीक्षा कंप्यूटर आधारित होगी। इसमें कुल 300 बहुविकल्पीय प्रश्न होंगे और परीक्षा दो भागों में आयोजित की जाएगी। प्रत्येक भाग में 150 प्रश्न होंगे। कुल परीक्षा अवधि पांच घंटे होगी।

प्रवेश पत्र कब जारी होगा?

उपलब्ध परीक्षा कार्यक्रम के अनुसार, एफएमजीई अक्तूबर 2026 का प्रवेश पत्र 27 अक्तूबर को जारी होने की उम्मीद है। उम्मीदवार इसे एनबीईएमएस की आधिकारिक वेबसाइट से डाउनलोड कर सकेंगे। प्रवेश पत्र में परीक्षा केंद्र का पता, रिपोर्टिंग समय और जरूरी निर्देश दिए जाएंगे।
 

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