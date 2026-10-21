एफएमजीई अक्तूबर 2026: आवेदन में संशोधन का एक और अवसर, इस तारीख तक जरूर कर लें दस्तावेजों और फोटो में सुधार

आयुर्विज्ञान में राष्ट्रीय परीक्षा बोर्ड (एनबीईएमएस) ने एफएमजीई अक्तूबर 2026 के उम्मीदवारों के लिए महत्वपूर्ण सूचना जारी की है। इसके अनुसार, आवेदन में अधूरे दस्तावेज जमा करने और तस्वीरों से जुड़ी कमियों को ठीक करने के लिए अंतिम तारीख बढ़ाई गई है। उम्मीदवारों को अब 23 अक्तूबर 2026 को दोपहर 2 बजे तक जरूरी सुधार और दस्तावेज जमा करने होंगे। इसके बाद समय-सीमा आगे नहीं बढ़ाई जाएगी। इसलिए जिन उम्मीदवारों के आवेदन में कोई कमी है, उन्हें निर्धारित समय के भीतर जरूरी प्रक्रिया पूरी कर लेनी चाहिए।

विज्ञापन