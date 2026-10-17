पीएचडी प्रवेश: डीटीयू और ट्रिपलआईटी दिल्ली में दाखिले की दौड़ शुरू, अभ्यर्थी आठ नवंबर तक करें आवेदन

ट्रिपलआईटी दिल्ली में पीएचडी आवेदन प्रक्रिया शुरू

नई दिल्ली। ट्रिपलआईटी दिल्ली में विंटर सेशन 2026 के लिए पीएचडी दाखिला की दौड़ शुरू हो गई है। इच्छुक उम्मीदवार दाखिला के लिए 15 नवंबर तक आवेदन कर सकेंगे। दाखिला के लिए iiitd.ac.in/admission/phd/oct2026 लिंक पर जाकर आवेदन करना होगा।



संस्थान ने पीएचडी के लिए कंप्यूटेशनल बायोलॉजी, कंप्यूटर साइंस एंड इंजीनियरिंग, इलेक्ट्रॉनिक्स एंड कम्युनिकेशन इंजीनियरिंग, ह्यूमन-सेंटर्ड डिजाइन, गणित और सामाजिक विज्ञान एवं मानवि की विषयों में दाखिले के लिए आवेदन मांगे हैं। पात्र उम्मीदवारों को फुल टाइम शोध के लिए हर महीने 60 हजार रुपये की फेलोशिप दी जाएगी। संस्थान के डीन ऑफ एकेडमिक अफेयर्स प्रो. सुमित ने कहा कि आवेदन प्रक्रिया शुरू हो गई है।