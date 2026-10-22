फ्री ई-पेपर
पर्सनलाइज़्ड फ़ीड
पर्सनलाइज़्ड नोटिफ़िकेशन
चलते-फिरते ख़बरें
लॉयल्टी रिवॉर्ड्स
डाउनलोड करें

मेरा शहर

सब्सक्राइब करें

कमेंट

कमेंट X

😊अति सुंदर 😎बहुत खूब 👌अति उत्तम भाव 👍बहुत बढ़िया.. 🤩लाजवाब 🤩बेहतरीन 🙌क्या खूब कहा 😔बहुत मार्मिक 😀वाह! वाह! क्या बात है! 🤗शानदार 👌गजब 🙏छा गये आप 👏तालियां ✌शाबाश 😍जबरदस्त
Hindi News ›   Education ›   Delhi University PG Admissions Eligible Students Denied Seats in One-Year Postgraduate Programme

डीयू में पीजी दाखिले पर विवाद: योग्य छात्रों को भी नहीं मिली सीट, कोर्ट पहुंचे अभ्यर्थी, आखिर क्या है मामला?

Thu, 22 Oct 2026 01:58 PM IST
शिवम तिवारी अमर उजाला ब्यूरो
अमर उजाला ब्यूरो Published by: शिवम तिवारी Updated Thu, 22 Oct 2026 01:58 PM IST
सार

दिल्ली विश्वविद्यालय में एक वर्षीय स्नातकोत्तर कार्यक्रम में दाखिले को लेकर सवाल उठ रहे हैं। योग्य होने के बावजूद कई छात्रों को दाखिला नहीं मिल पाया है। छात्रों का आरोप है कि चार वर्षीय स्नातक पाठ्यक्रम पूरा करने के बाद भी उन्हें सीट नहीं मिली। विश्वविद्यालय में बारह पाठ्यक्रमों के लिए आवेदन प्रक्रिया शुरू हुई थी, लेकिन केवल 2200 सीटों पर ही दाखिला मिल सका। छात्र अब न्यायालय पहुंचे हैं।
 

विज्ञापन
Delhi University PG Admissions Eligible Students Denied Seats in One-Year Postgraduate Programme
योग्य होने पर भी नहीं मिला दाखिला - फोटो : AI Generated

विस्तार
Follow Amar Ujala on Google News Add as a preferred
source on google

 दिल्ली विश्वविद्यालय में चार वर्षीय स्नातक कार्यक्रम पूरा करने वाले कई छात्रों को एक वर्षीय स्नातकोत्तर कार्यक्रम में दाखिला नहीं मिल पाया है। इस साल पहले बार शुरू हुए इस कार्यक्रम के लिए 12 हजार छात्र पंजीकरण हुए थे, लेकिन केवल 2200 सीटों पर ही दाखिला मिल सका। छात्रों ने डीयू के दाखिला नियमों पर सवाल उठाते हुए न्यायालय में याचिकाएं दायर की हैं, जहां यह मामला लंबित है।
विज्ञापन

कई छात्र प्रवेश से वंचित, दाखिला नियमों को लेकर कोर्ट में याचिकाएं लंबित

कई छात्रों का कहना है कि उन्होंने विश्वविद्यालय की तय शैक्षणिक व्यवस्था के तहत चार साल का पाठ्यक्रम पूरा किया था। अब उन्हें दाखिला नहीं मिला। छात्रों का आरोप है कि दाखिले के समय उन्हें चार वर्षीय ऑनर्स छात्रों से अलग श्रेणी में रखा गया। इससे स्नातकोत्तर की अधिकांश सीटें पहली प्राथमिकता वाले छात्रों में चली गईं।
विज्ञापन


बोले छात्रों से भर गई कई अन्य योग्य छात्रों के लिए सीटें नहीं बचीं। नवंबर 2025 के दिशा-निर्देशों में चार साल की डिग्री पूरी करने वाले छात्र होंगे को मेरिट के आधार पर प्रवेश देने की बात कही गई थी। राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 के तहत डीयू ने 2022 से अंडरग्रेजुएट कार्यक्रम फ्रेमवर्क लागू किया था।
विज्ञापन
विज्ञापन

एक वर्षीय पीजी कार्यक्रम में क्या है खास?

दिल्ली विश्वविद्यालय में एक वर्षीय स्नातकोत्तर कार्यक्रम चार वर्षीय स्नातक पाठ्यक्रम पूरा करने वाले विद्यार्थियों के लिए शुरू किया गया है। इस व्यवस्था का उद्देश्य स्नातक के बाद आगे की पढ़ाई के लिए एक अलग शैक्षणिक मार्ग उपलब्ध कराना है। रिपोर्ट के अनुसार, विश्वविद्यालय में इस कार्यक्रम के तहत बारह पाठ्यक्रमों में दाखिले की प्रक्रिया शुरू की गई थी। हालांकि, सीमित सीटों और दाखिले से जुड़े सवालों के कारण कुछ विद्यार्थियों को परेशानी का सामना करना पड़ा। ऐसे में पात्रता के नियम, सीटों की संख्या और चयन प्रक्रिया को स्पष्ट करना महत्वपूर्ण है, ताकि विद्यार्थियों को दाखिले से जुड़ी सही जानकारी मिल सके।

 दाखिले को लेकर आगे क्या होगा?

डीयू में एक वर्षीय स्नातकोत्तर कार्यक्रम के दाखिले को लेकर अब छात्रों की नजर आगे की प्रक्रिया पर है। न्यायालय में याचिका दायर होने के बाद मामले में होने वाली सुनवाई और विश्वविद्यालय के रुख पर ध्यान दिया जा रहा है। छात्रों को उम्मीद है कि उनकी शिकायतों पर विचार किया जाएगा और पात्रता पूरी करने वाले विद्यार्थियों को उचित अवसर मिलेगा। वहीं, दाखिले से जुड़े अंतिम निर्णय के लिए विश्वविद्यालय की आधिकारिक सूचना और न्यायालय के आदेश की प्रतीक्षा करनी होगी। अभ्यर्थियों को सलाह है कि वे दाखिले से संबंधित जानकारी के लिए दिल्ली विश्वविद्यालय की आधिकारिक वेबसाइट और अधिसूचनाओं पर नजर बनाए रखें।
विज्ञापन
विज्ञापन

सबसे विश्वसनीय Hindi News वेबसाइट अमर उजाला पर पढ़ें शिक्षा समाचार आदि से संबंधित ब्रेकिंग अपडेट।

रहें हर खबर से अपडेट, डाउनलोड करें अमर उजाला हिंदी न्यूज़ APP अपने मोबाइल पर।
Amar Ujala Android Hindi News APP Amar Ujala iOS Hindi News APP
विज्ञापन
विज्ञापन
विज्ञापन

एड फ्री अनुभव के लिए अमर उजाला प्रीमियम सब्सक्राइब करें

Next Article

Disclaimer


हम डाटा संग्रह टूल्स, जैसे की कुकीज के माध्यम से आपकी जानकारी एकत्र करते हैं ताकि आपको बेहतर और व्यक्तिगत अनुभव प्रदान कर सकें और लक्षित विज्ञापन पेश कर सकें। अगर आप साइन-अप करते हैं, तो हम आपका ईमेल पता, फोन नंबर और अन्य विवरण पूरी तरह सुरक्षित तरीके से स्टोर करते हैं। आप कुकीज नीति पृष्ठ से अपनी कुकीज हटा सकते है और रजिस्टर्ड यूजर अपने प्रोफाइल पेज से अपना व्यक्तिगत डाटा हटा या एक्सपोर्ट कर सकते हैं। हमारी Cookies Policy, Privacy Policy और Terms & Conditions के बारे में पढ़ें और अपनी सहमति देने के लिए Agree पर क्लिक करें।
Agree

अपना शहर चुनें

AU ऐप में पढ़ें

Followed