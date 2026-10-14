दिल्ली विश्वविद्यालय: छात्रावास निर्माण के लिए कर्ज लेने पर सवाल, क्या छात्रों पर बढ़ेगा फीस का बोझ?

शिक्षकों को कर्ज चुकाने के बोझ की चिंता क्यों है?

किरोड़ीमल कॉलेज में अंग्रेजी के सहायक प्रोफेसर रुद्राशीष चक्रवर्ती ने भी छात्रावास निर्माण के लिए एचईएफए से कर्ज लेने पर सवाल उठाए हैं। उनका तर्क है कि कर्ज का मूलधन और ब्याज चुकाने की जिम्मेदारी भविष्य में विद्यार्थियों पर आर्थिक दबाव डाल सकती है। इस कारण आने वाली पीढ़ियों के छात्रों को इसका बोझ उठाना पड़ सकता है।



चक्रवर्ती ने सरकारी अनुदान को इसके विकल्प के रूप में पेश किया। उन्होंने कहा कि विश्वविद्यालय अनुदान आयोग वर्ष 1956 से अनुदान देने की व्यवस्था का इस्तेमाल करता रहा है। उनके अनुसार, इस माध्यम से छात्रावासों के लिए धन जुटाया जा सकता है और विद्यार्थियों पर कर्ज चुकाने का बोझ डालने से बचा जा सकता है।