सीबीएसई बोर्ड परीक्षा 2027: आज बंद होगा एलओसी पोर्टल, सबमिट करने से पहले जरूर जांच लें ये जरूरी जानकारियां
एजुकेशन डेस्क, अमर उजाला Published by: शिवम तिवारी Updated Wed, 21 Oct 2026 01:20 PM IST
सार
सीबीएसई बोर्ड परीक्षा 2027 के लिए कक्षा 10वीं और 12वीं के विद्यार्थियों की सूची जमा करने का पोर्टल आज 21 अक्टूबर 2026 को बिना विलंब शुल्क के बंद हो रहा है। सभी संबद्ध स्कूलों को विद्यार्थियों का सही नाम, माता-पिता का नाम, चुने गए विषय और अन्य जरूरी जानकारी जांचकर सूची जमा करनी होगी। जानिए आवेदन से जुड़ी जरूरी बातें और गलतियों से बचने के तरीके।
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विस्तार
केंद्रीय माध्यमिक शिक्षा बोर्ड (सीबीएसई) आज, 21 अक्तूबर 2026 को कक्षा 10वीं और 12वीं की बोर्ड परीक्षा 2027 के लिए विद्यार्थियों की सूची जमा करने का पोर्टल बंद करने जा रहा है। बोर्ड ने अपने सभी संबद्ध स्कूलों को तय समय के भीतर सूची जमा करने का निर्देश दिया है। इस सूची को एलओसी यानी विद्यार्थियों की सूची कहा जाता है। इसमें बोर्ड परीक्षा में शामिल होने वाले पात्र विद्यार्थियों का विवरण दर्ज किया जाता है। बोर्ड की ओर से जारी सूचना के अनुसार, स्कूल आज तक बिना विलंब शुल्क के यह प्रक्रिया पूरी कर सकते हैं।
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कब शुरू हुई थी सूची जमा करने की प्रक्रिया?सीबीएसई ने शैक्षणिक सत्र 2026-27 की बोर्ड परीक्षाओं के लिए एलओसी जमा करने की प्रक्रिया 24 सितंबर 2026 से शुरू की थी। इसके तहत सभी संबद्ध स्कूलों को कक्षा 10वीं और 12वीं के पात्र विद्यार्थियों का विवरण आधिकारिक पोर्टल पर दर्ज करना है। बोर्ड ने स्कूलों को याद दिलाया है कि वे निर्धारित समय के भीतर यह काम पूरा कर लें। स्कूलों को विद्यार्थियों की सूची जमा करने के साथ लागू परीक्षा शुल्क का भुगतान भी समय पर करना होगा। संबंधित जानकारी और निर्देशों के लिए स्कूल सीबीएसई की आधिकारिक वेबसाइट cbse.gov.in पर जा सकते हैं।
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एलओसी भरते समय किन बातों का ध्यान रखें?बोर्ड परीक्षा के लिए विद्यार्थियों की सूची जमा करते समय स्कूलों को कुछ जरूरी बातों का ध्यान रखना होगा। सबसे पहले, हर विद्यार्थी की व्यक्तिगत जानकारी सही दर्ज होनी चाहिए। इसके अलावा, विद्यार्थियों ने जिन विषयों का चयन किया है, उनका विवरण भी सावधानी से जांचना जरूरी है। स्कूलों को यह सुनिश्चित करना होगा कि कोई भी पात्र विद्यार्थी सूची में शामिल होने से छूट न जाए। निर्धारित समय के भीतर सूची जमा करना और परीक्षा शुल्क का भुगतान करना भी जरूरी है। स्कूल प्रमुखों और शिक्षकों को अंतिम रूप से सूची जमा करने से पहले सभी जानकारियों की दोबारा जांच करनी चाहिए।
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