सीबीएसई परीक्षा 2027: बोर्ड परीक्षा में चाहिए 90% से ज्यादा अंक? सैंपल पेपर हल करते समय अपनाएं ये 6 तरीके

सीबीएसई बोर्ड परीक्षा 2027 में अच्छे अंक हासिल करने के लिए विद्यार्थियों को अभी से व्यवस्थित तैयारी शुरू कर देनी चाहिए। इसके लिए सबसे पहले राष्ट्रीय शैक्षिक अनुसंधान और प्रशिक्षण परिषद यानी एनसीईआरटी की किताबों को अच्छी तरह पढ़ें। प्रत्येक अध्याय के महत्वपूर्ण बिंदुओं को समझें और अभ्यास प्रश्नों को स्वयं हल करें। केवल उत्तर याद करने के बजाय विषय की अवधारणाओं को समझने पर ध्यान दें। इसके बाद केंद्रीय माध्यमिक शिक्षा बोर्ड की आधिकारिक शैक्षणिक वेबसाइट से नमूना प्रश्नपत्र और अंकन योजना डाउनलोड करें। इससे परीक्षा के प्रश्नों के प्रारूप और उत्तर लिखने की अपेक्षाओं को समझने में मदद मिलेगी।

नमूना प्रश्नपत्र कैसे हल करें?

नमूना प्रश्नपत्र हल करते समय परीक्षा जैसा माहौल बनाना जरूरी है। इसके लिए तीन घंटे का समय निर्धारित करें और बिना किताब, नोट्स या किसी अन्य सहायता के पूरा प्रश्नपत्र हल करने की कोशिश करें। इससे आपको अपनी तैयारी का वास्तविक स्तर समझने में मदद मिलेगी। प्रश्नपत्र हल करते समय समय का सही बंटवारा करें और किसी एक कठिन प्रश्न पर जरूरत से ज्यादा समय न लगाएं। निर्धारित समय पूरा होने पर अपने उत्तरों की जांच करें। जिन प्रश्नों को हल करने में परेशानी हुई, उन्हें अलग से लिख लें। नियमित अभ्यास से उत्तर लिखने की गति और समय प्रबंधन बेहतर हो सकता है।

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अंकन योजना से क्या फायदा होगा?

सीबीएसई की अंकन योजना विद्यार्थियों को यह समझने में मदद करती है कि किसी प्रश्न के उत्तर पर अंक किस आधार पर दिए जाते हैं। नमूना प्रश्नपत्र हल करने के बाद अपने उत्तरों की तुलना आधिकारिक अंकन योजना से करें। इससे पता चलेगा कि उत्तर में कौन-से जरूरी बिंदु छूट गए और कहां सुधार की जरूरत है। केवल लंबा उत्तर लिखना पर्याप्त नहीं होता, बल्कि प्रश्न के अनुसार सही जानकारी और जरूरी चरण लिखना भी महत्वपूर्ण है। विद्यार्थियों को अपनी गलतियों की अलग नोटबुक बनानी चाहिए। कमजोर अध्यायों को दोबारा पढ़कर संबंधित प्रश्नों का फिर से अभ्यास करना चाहिए।

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पुराने प्रश्नपत्र क्यों हल करें?

पिछले पांच से सात वर्षों के प्रश्नपत्रों का अभ्यास करने से विद्यार्थियों को परीक्षा में पूछे जाने वाले प्रश्नों के प्रकार समझने में मदद मिल सकती है। इससे महत्वपूर्ण अध्यायों, प्रश्नों के प्रारूप और उत्तर लिखने के तरीके की बेहतर जानकारी मिलती है। हालांकि, पुराने प्रश्नों के दोहराए जाने की गारंटी नहीं होती। इसलिए केवल संभावित प्रश्नों पर निर्भर रहने के बजाय पूरे पाठ्यक्रम की तैयारी करना जरूरी है। विद्यार्थी हर सप्ताह एक प्रश्नपत्र हल करने का लक्ष्य रख सकते हैं। इसके बाद गलत उत्तरों का विश्लेषण करें और जिन विषयों में कठिनाई हो रही है, उनका नियमित दोहराव करें।

परीक्षा में किन बातों का ध्यान रखें?

सीबीएसई बोर्ड परीक्षा की तैयारी करते समय पाठ्यक्रम, प्रश्नपत्र के निर्देशों और विषयवार नियमों को ध्यान से समझना चाहिए। विज्ञान जैसे विषयों में प्रश्नपत्र के अलग-अलग खंडों के निर्देश पढ़कर ही उत्तर लिखें। प्रश्न संख्या और उत्तर का सही मिलान करें, ताकि उत्तर गलत जगह लिखने या प्रश्न छूटने जैसी गलतियों से बचा जा सके। इसके अलावा रोजाना पढ़ाई का समय तय करें और बीच-बीच में छोटे विराम लें। परीक्षा से पहले केवल नए अध्याय पढ़ने के बजाय पुराने विषयों का भी दोहराव करें। नमूना प्रश्नपत्र, अंकन योजना और नियमित अभ्यास को साथ लेकर चलने से तैयारी व्यवस्थित हो सकती है।

सीबीएसई के नमूना प्रश्नपत्र कहां से डाउनलोड करें?

विद्यार्थी सीबीएसई की आधिकारिक शैक्षणिक वेबसाइट पर जाकर अपनी कक्षा और विषय के अनुसार नमूना प्रश्नपत्र तथा अंकन योजना देख सकते हैं।

- आधिकारिक वेबसाइट: सीबीएसई शैक्षणिक वेबसाइट

- अपनी कक्षा के अनुसार दसवीं या बारहवीं का विकल्प चुनें।

- संबंधित विषय का नमूना प्रश्नपत्र और अंकन योजना डाउनलोड करें।

- प्रश्नपत्र हल करने के बाद उत्तरों का मूल्यांकन अंकन योजना से करें।