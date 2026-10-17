कैट 2026: घंटों पढ़ने के बाद भी नहीं सुधर रही तैयारी? बेहतर पर्सेंटाइल के लिए अपनाएं ये स्मार्ट रणनीति
एजुकेशन डेस्क, अमर उजाला Published by: शिवम तिवारी Updated Sun, 18 Oct 2026 07:04 AM IST
सार
कैट 2026 परीक्षा की तैयारी कर रहे उम्मीदवारों को बेहतर पर्सेंटाइल के लिए पढ़ाई के साथ सही रणनीति अपनानी होगी। केवल घंटों तक पढ़ने और मॉक टेस्ट देने से सफलता नहीं मिलती। अपनी गलतियों का विश्लेषण, नियमित रिवीजन, समय प्रबंधन और सवालों का सही चुनाव बेहद जरूरी है। जानें कैट की तैयारी में किन आम गलतियों से बचकर आप अपना प्रदर्शन बेहतर बना सकते हैं।
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विस्तार
कॉमन एडमिशन टेस्ट यानी कैट 2026 की तैयारी कर रहे विद्यार्थियों के लिए केवल लंबे समय तक पढ़ाई करना पर्याप्त नहीं है। कई उम्मीदवार रोजाना 10 से 12 घंटे किताबों और मॉक टेस्ट के साथ बिताते हैं, लेकिन इसके बावजूद उनका प्रदर्शन उम्मीद के मुताबिक नहीं सुधरता। इस परीक्षा में विषयों की जानकारी के साथ यह भी देखा जाता है कि उम्मीदवार अवधारणाओं का इस्तेमाल कैसे करते हैं, समय का प्रबंधन किस तरह करते हैं और दबाव में सही फैसला कैसे लेते हैं। इसलिए पढ़ाई के घंटों से ज्यादा जरूरी उसकी गुणवत्ता और नियमित अभ्यास से होने वाला सुधार है।
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मॉक टेस्ट देने के बाद क्या करें?उम्मीदवारों की सबसे आम गलतियों में से एक है मॉक टेस्ट देना, लेकिन उसके परिणामों का विश्लेषण नहीं करना। बार-बार परीक्षा देने से ही बेहतर पर्सेंटाइल की गारंटी नहीं मिलती। हर मॉक टेस्ट के बाद यह देखना चाहिए कि कौन से सवाल गलत हुए, किन प्रश्नों को हल नहीं कर पाए और कहां जरूरत से ज्यादा समय लगा। गलतियों के पीछे कमजोर अवधारणा, सवाल गलत पढ़ना, गणना में चूक या समय प्रबंधन की समस्या हो सकती है। इन कारणों को पहचानकर सुधार करने से तैयारी अधिक प्रभावी बनती है और आगे की परीक्षाओं में प्रदर्शन बेहतर करने का मौका मिलता है।
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रिवीजन की सही रणनीति क्या है?कैट की तैयारी में बिना योजना के हर विषय को बार-बार दोहराना समय की बर्बादी बन सकता है। इसके बजाय उम्मीदवारों को छोटे और उपयोगी नोट्स तैयार करने चाहिए। इनमें महत्वपूर्ण अवधारणाएं, सूत्र, आसान तरीके और बार-बार होने वाली गलतियों को शामिल किया जा सकता है। नियमित अंतराल पर इन नोट्स का रिवीजन करने से जरूरी जानकारी याद रखने में मदद मिलती है। कमजोर विषयों को अधिक समय देना और मजबूत विषयों का अभ्यास जारी रखना भी जरूरी है। तैयारी की योजना बनाते समय उम्मीदवारों को अपने प्रदर्शन का आकलन करना चाहिए, ताकि वे समझ सकें कि किस क्षेत्र में ज्यादा मेहनत की जरूरत है।
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