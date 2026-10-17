कैट 2026: घंटों पढ़ने के बाद भी नहीं सुधर रही तैयारी? बेहतर पर्सेंटाइल के लिए अपनाएं ये स्मार्ट रणनीति

मॉक टेस्ट देने के बाद क्या करें?

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रिवीजन की सही रणनीति क्या है?

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क्या हर सवाल हल करना जरूरी है?

क्या दूसरे की रणनीति अपनाना सही है?

उम्मीदवारों की सबसे आम गलतियों में से एक है मॉक टेस्ट देना, लेकिन उसके परिणामों का विश्लेषण नहीं करना। बार-बार परीक्षा देने से ही बेहतर पर्सेंटाइल की गारंटी नहीं मिलती। हर मॉक टेस्ट के बाद यह देखना चाहिए कि कौन से सवाल गलत हुए, किन प्रश्नों को हल नहीं कर पाए और कहां जरूरत से ज्यादा समय लगा। गलतियों के पीछे कमजोर अवधारणा, सवाल गलत पढ़ना, गणना में चूक या समय प्रबंधन की समस्या हो सकती है। इन कारणों को पहचानकर सुधार करने से तैयारी अधिक प्रभावी बनती है और आगे की परीक्षाओं में प्रदर्शन बेहतर करने का मौका मिलता है।कैट की तैयारी में बिना योजना के हर विषय को बार-बार दोहराना समय की बर्बादी बन सकता है। इसके बजाय उम्मीदवारों को छोटे और उपयोगी नोट्स तैयार करने चाहिए। इनमें महत्वपूर्ण अवधारणाएं, सूत्र, आसान तरीके और बार-बार होने वाली गलतियों को शामिल किया जा सकता है। नियमित अंतराल पर इन नोट्स का रिवीजन करने से जरूरी जानकारी याद रखने में मदद मिलती है। कमजोर विषयों को अधिक समय देना और मजबूत विषयों का अभ्यास जारी रखना भी जरूरी है। तैयारी की योजना बनाते समय उम्मीदवारों को अपने प्रदर्शन का आकलन करना चाहिए, ताकि वे समझ सकें कि किस क्षेत्र में ज्यादा मेहनत की जरूरत है।कैट जैसी प्रतियोगी परीक्षा में केवल तेजी से सवाल हल करना पर्याप्त नहीं है। सही सवाल चुनना और कठिन प्रश्नों को छोड़ने का फैसला लेना भी उतना ही महत्वपूर्ण है। यदि कोई उम्मीदवार एक मुश्किल सवाल पर कई मिनट लगा देता है, तो इस दौरान वह दो या तीन अपेक्षाकृत आसान सवाल हल करने का अवसर गंवा सकता है। इसलिए अभ्यास के दौरान यह समझना जरूरी है कि कौन से प्रश्न कम समय में सही हल किए जा सकते हैं। उम्मीदवारों को अपनी क्षमता के अनुसार सवालों का चुनाव करना चाहिए और समय सीमा के भीतर अधिकतम सटीक उत्तर देने की रणनीति अपनानी चाहिए।हर उम्मीदवार की सीखने की गति, मजबूत विषय और कमजोरियां अलग होती हैं। इसलिए किसी दूसरे विद्यार्थी की तैयारी की योजना को बिना बदलाव अपनाना सही नहीं है। किसी अच्छे अंक पाने वाले उम्मीदवार के लिए उपयोगी रणनीति दूसरे के लिए उतनी प्रभावी नहीं हो सकती। कैट की तैयारी में अपनी सटीकता, मॉक टेस्ट के अंकों, प्रश्नों के चुनाव और हर खंड में लगने वाले समय पर नजर रखें। रोजाना कितने घंटे पढ़े, इसके बजाय यह देखें कि प्रदर्शन में कितना सुधार हुआ है। नियमित विश्लेषण, लक्षित अभ्यास और सही समय प्रबंधन से तैयारी को बेहतर दिशा दी जा सकती है।