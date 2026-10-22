आईसीएआई सीए इंटर रिजल्ट 2026: सितंबर परीक्षा का परिणाम आज होगा जारी; ऐसे चेक करें अपना स्कोरकार्ड

कहां देख सकेंगे अपना परिणाम?

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परिणाम कैसे देख सकेंगे?

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टॉपर और पास प्रतिशत भी आएगा?

परीक्षा कब आयोजित हुई थी?

सीए इंटर सितंबर 2026 का परिणाम आधिकारिक वेबसाइट caresults.icai.org पर उपलब्ध कराया जाएगा। अभ्यर्थियों को परिणाम देखने के लिए किसी अन्य वेबसाइट पर निर्भर रहने की जरूरत नहीं है। आधिकारिक पोर्टल पर परिणाम का लिंक सक्रिय होने के बाद वे अपनी जानकारी भरकर अंक देख सकेंगे। परिणाम देखने के लिए पंजीकरण नंबर और अनुक्रमांक तैयार रखें। वेबसाइट पर सही जानकारी दर्ज करने के बाद ही परिणाम खुलेगा। अभ्यर्थियों को सलाह है कि वे किसी भी अनजान लिंक पर अपनी निजी जानकारी साझा न करें और केवल आधिकारिक वेबसाइट का इस्तेमाल करें।सीए इंटर का परिणाम देखने के लिए सबसे पहले आधिकारिक वेबसाइट पर जाएं। इसके बाद सितंबर 2026 की सीए इंटर परीक्षा के परिणाम वाले लिंक पर क्लिक करें। अब आपके सामने एक नया पृष्ठ खुलेगा। यहां अपना पंजीकरण नंबर और अनुक्रमांक दर्ज करें। यदि पर्दे पर सुरक्षा कोड दिखाई दे, तो उसे भी भरें। इसके बाद जमा करने वाले विकल्प पर क्लिक करें। आपका परिणाम पर्दे पर दिखाई देगा। उसमें दिए गए अंकों को ध्यान से जांचें। भविष्य में जरूरत पड़ने पर इस्तेमाल करने के लिए परिणाम की पीडीएफ प्रति डाउनलोड करके अपने पास सुरक्षित रख लें।आईसीएआई परिणाम के साथ सीए इंटर परीक्षा का समूहवार और कुल उत्तीर्ण प्रतिशत भी जारी कर सकता है। इसके अलावा, सबसे अधिक अंक प्राप्त करने वाले अभ्यर्थियों की सूची और उनकी अखिल भारतीय रैंक की जानकारी भी उपलब्ध कराई जा सकती है। इससे अभ्यर्थियों को परीक्षा के परिणाम और प्रदर्शन का आकलन करने में मदद मिलेगी। हालांकि, सितंबर 2026 के टॉपर, उनकी रैंक और उत्तीर्ण प्रतिशत के आंकड़े परिणाम जारी होने के बाद ही स्पष्ट होंगे। अभ्यर्थियों को पुराने परिणामों के आधार पर नए सत्र के आंकड़ों का अनुमान लगाने से बचना चाहिए।सीए इंटर सितंबर 2026 की परीक्षाएं 1 सितंबर से 12 सितंबर के बीच आयोजित की गई थीं। पहले समूह की परीक्षाएं 1, 3 और 6 सितंबर को हुई थीं। दूसरे समूह की परीक्षाएं 8, 10 और 12 सितंबर को आयोजित की गई थीं। परीक्षा में लेखांकन, कंपनी और अन्य कानून, कराधान, लागत एवं प्रबंधन लेखांकन, लेखा परीक्षा एवं नैतिकता तथा वित्तीय प्रबंधन और रणनीतिक प्रबंधन जैसे विषय शामिल थे। अब परीक्षा में शामिल अभ्यर्थियों को अपने परिणाम का इंतजार है। परिणाम आने के बाद वे अपने अंकों के आधार पर आगे की तैयारी की योजना बना सकेंगे।