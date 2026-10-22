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आईसीएआई सीए इंटर रिजल्ट 2026: सितंबर परीक्षा का परिणाम आज होगा जारी; ऐसे चेक करें अपना स्कोरकार्ड

Thu, 22 Oct 2026 07:14 AM IST
शिवम तिवारी एजुकेशन डेस्क, अमर उजाला
एजुकेशन डेस्क, अमर उजाला Published by: शिवम तिवारी Updated Thu, 22 Oct 2026 07:14 AM IST
सार

सीए इंटर सितंबर 2026 का परिणाम आज 22 अक्तूबर को जारी होने की उम्मीद है। भारतीय सनदी लेखाकार संस्थान के अनुसार, अभ्यर्थी आधिकारिक परिणाम वेबसाइट पर अपना पंजीकरण नंबर और अनुक्रमांक दर्ज करके अंक देख सकेंगे। परिणाम के साथ समूहवार और कुल उत्तीर्ण प्रतिशत, टॉपर सूची और अखिल भारतीय रैंक भी जारी की जा सकती है। यहां जानें परिणाम देखने का तरीका और जरूरी जानकारी।
 

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CA Inter Result 2026 wait is about to end results may be released today here how to check the scorecard
(प्रतीकात्मक तस्वीर) - फोटो : Freepik

विस्तार
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भारतीय सनदी लेखाकार संस्थान यानी आईसीएआई की ओर से सीए इंटर सितंबर 2026 परीक्षा का परिणाम आज, 22 अक्तूबर को जारी किए जाने की उम्मीद है। परीक्षा में शामिल हुए अभ्यर्थी अपने परिणाम का इंतजार कर रहे हैं। उपलब्ध आधिकारिक सूचना के अनुसार, परिणाम शाम तक घोषित किया जा सकता है। हालांकि, परिणाम जारी होने का सटीक समय अभी स्पष्ट नहीं है। अभ्यर्थियों को सलाह दी जाती है कि वे आधिकारिक वेबसाइट पर नजर बनाए रखें। परिणाम जारी होते ही वहां से अपने अंकों की जानकारी प्राप्त कर सकेंगे।
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 कहां देख सकेंगे अपना परिणाम?

सीए इंटर सितंबर 2026 का परिणाम आधिकारिक वेबसाइट caresults.icai.org पर उपलब्ध कराया जाएगा। अभ्यर्थियों को परिणाम देखने के लिए किसी अन्य वेबसाइट पर निर्भर रहने की जरूरत नहीं है। आधिकारिक पोर्टल पर परिणाम का लिंक सक्रिय होने के बाद वे अपनी जानकारी भरकर अंक देख सकेंगे। परिणाम देखने के लिए पंजीकरण नंबर और अनुक्रमांक तैयार रखें। वेबसाइट पर सही जानकारी दर्ज करने के बाद ही परिणाम खुलेगा। अभ्यर्थियों को सलाह है कि वे किसी भी अनजान लिंक पर अपनी निजी जानकारी साझा न करें और केवल आधिकारिक वेबसाइट का इस्तेमाल करें।
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परिणाम कैसे देख सकेंगे?

सीए इंटर का परिणाम देखने के लिए सबसे पहले आधिकारिक वेबसाइट पर जाएं। इसके बाद सितंबर 2026 की सीए इंटर परीक्षा के परिणाम वाले लिंक पर क्लिक करें। अब आपके सामने एक नया पृष्ठ खुलेगा। यहां अपना पंजीकरण नंबर और अनुक्रमांक दर्ज करें। यदि पर्दे पर सुरक्षा कोड दिखाई दे, तो उसे भी भरें। इसके बाद जमा करने वाले विकल्प पर क्लिक करें। आपका परिणाम पर्दे पर दिखाई देगा। उसमें दिए गए अंकों को ध्यान से जांचें। भविष्य में जरूरत पड़ने पर इस्तेमाल करने के लिए परिणाम की पीडीएफ प्रति डाउनलोड करके अपने पास सुरक्षित रख लें।
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टॉपर और पास प्रतिशत भी आएगा?

आईसीएआई परिणाम के साथ सीए इंटर परीक्षा का समूहवार और कुल उत्तीर्ण प्रतिशत भी जारी कर सकता है। इसके अलावा, सबसे अधिक अंक प्राप्त करने वाले अभ्यर्थियों की सूची और उनकी अखिल भारतीय रैंक की जानकारी भी उपलब्ध कराई जा सकती है। इससे अभ्यर्थियों को परीक्षा के परिणाम और प्रदर्शन का आकलन करने में मदद मिलेगी। हालांकि, सितंबर 2026 के टॉपर, उनकी रैंक और उत्तीर्ण प्रतिशत के आंकड़े परिणाम जारी होने के बाद ही स्पष्ट होंगे। अभ्यर्थियों को पुराने परिणामों के आधार पर नए सत्र के आंकड़ों का अनुमान लगाने से बचना चाहिए।

परीक्षा कब आयोजित हुई थी?

सीए इंटर सितंबर 2026 की परीक्षाएं 1 सितंबर से 12 सितंबर के बीच आयोजित की गई थीं। पहले समूह की परीक्षाएं 1, 3 और 6 सितंबर को हुई थीं। दूसरे समूह की परीक्षाएं 8, 10 और 12 सितंबर को आयोजित की गई थीं। परीक्षा में लेखांकन, कंपनी और अन्य कानून, कराधान, लागत एवं प्रबंधन लेखांकन, लेखा परीक्षा एवं नैतिकता तथा वित्तीय प्रबंधन और रणनीतिक प्रबंधन जैसे विषय शामिल थे। अब परीक्षा में शामिल अभ्यर्थियों को अपने परिणाम का इंतजार है। परिणाम आने के बाद वे अपने अंकों के आधार पर आगे की तैयारी की योजना बना सकेंगे।
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