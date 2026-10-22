सीए फाउंडेशन जनवरी 2027: आईसीएआई ने जारी किया मॉक टेस्ट का कार्यक्रम, नोट करें दोनों सीरीज की तिथियां

भारतीय चार्टर्ड अकाउंटेंट संस्थान (आईसीएआई) ने सीए फाउंडेशन जनवरी 2027 परीक्षा के लिए मॉक टेस्ट की तारीखें घोषित कर दी हैं। संस्थान का अध्ययन बोर्ड इन परीक्षाओं का आयोजन करेगा, ताकि छात्र मुख्य परीक्षा से पहले अपनी तैयारी जांच सकें।

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पहली सीरीज का पूरा शेड्यूल

मॉक टेस्ट ऑनलाइन और ऑफलाइन, दोनों माध्यमों से होंगे। प्रत्येक परीक्षा दोपहर 2 बजे से शाम 4 बजे तक आयोजित की जाएगी। ऑफलाइन परीक्षा देने के इच्छुक छात्र मार्गदर्शन के लिए अपनी संबंधित आईसीएआई शाखा से संपर्क कर सकते हैं।

पहली मॉक टेस्ट सीरीज 1 दिसंबर 2026 से शुरू होगी। इसमें चार विषयों की परीक्षाएं होंगी।

पेपर और विषय परीक्षा की तारीख पेपर 1: लेखांकन 1 दिसंबर पेपर 2: व्यावसायिक कानून 3 दिसंबर पेपर 3: मात्रात्मक योग्यता 7 दिसंबर पेपर 4: व्यावसायिक अर्थशास्त्र 9 दिसंबर

दूसरी सीरीज की तारीखें

दूसरी मॉक टेस्ट सीरीज 14 दिसंबर 2026 से शुरू होगी। इसका पूरा कार्यक्रम नीचे दिया गया है।

पेपर और विषय परीक्षा की तारीख पेपर 1: लेखांकन 14 दिसंबर पेपर 2: व्यावसायिक कानून 16 दिसंबर पेपर 3: मात्रात्मक योग्यता 18 दिसंबर पेपर 4: व्यावसायिक अर्थशास्त्र 21 दिसंबर

मॉक टेस्ट के प्रश्नपत्र कहां मिलेंगे?

आईसीएआई के नोटिस के अनुसार, प्रत्येक विषय का प्रश्नपत्र संबंधित परीक्षा की तारीख पर दोपहर 1:30 बजे तक अध्ययन बोर्ड के ज्ञान पोर्टल और मेंटरिंग एवं प्रशिक्षण पोर्टल पर अपलोड कर दिया जाएगा।

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उत्तरमाला कब जारी होगी?

छात्र वहां से प्रश्नपत्र डाउनलोड करके दोपहर 2 बजे से शाम 4 बजे तक हल कर सकते हैं। संस्थान ने निर्धारित समय के भीतर प्रश्नपत्र हल करने की सलाह दी है, ताकि छात्र मुख्य परीक्षा के लिए समय प्रबंधन का अभ्यास कर सकें।

संस्थान प्रत्येक पेपर की उत्तरमाला परीक्षा पूरी होने के 48 घंटे के भीतर अपलोड करेगा। छात्र उत्तरमाला से अपने जवाबों का मिलान कर सकेंगे, गलतियों को पहचान सकेंगे और अपनी तैयारी का आकलन कर सकेंगे।

सीए फाउंडेशन जनवरी 2027 की मुख्य परीक्षा कब होगी?

आईसीएआई के घोषित कार्यक्रम के अनुसार, सीए फाउंडेशन की मुख्य परीक्षा 3, 5, 7 और 9 जनवरी 2027 को होगी। सीए इंटरमीडिएट के दोनों समूहों की परीक्षाएं भी जनवरी में आयोजित की जाएंगी।

परीक्षा तारीखें सीए फाउंडेशन 3, 5, 7 और 9 जनवरी 2027 सीए इंटरमीडिएट, समूह 1 2, 4 और 6 जनवरी 2027 सीए इंटरमीडिएट, समूह 2 8, 10 और 12 जनवरी 2027

मॉक टेस्ट से मुख्य परीक्षा की तैयारी कैसे करें?

जनवरी 2027 की परीक्षा में शामिल होने वाले छात्र दोनों मॉक टेस्ट सीरीज में भाग लेकर अपनी तैयारी परख सकते हैं। निर्धारित समय में प्रश्न हल करने से समय प्रबंधन का अभ्यास होगा। वहीं, उत्तरमाला से गलतियों की पहचान करके कमजोर विषयों पर दोबारा ध्यान दिया जा सकेगा। मुख्य परीक्षा से पहले नियमित अभ्यास और गलतियों में सुधार करने से छात्रों को अपनी तैयारी बेहतर बनाने में मदद मिल सकती है।