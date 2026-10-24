एसटीईटी: बिहार शिक्षक पात्रता परीक्षा में क्या ले जाएं, किस पर रोक? परीक्षा से पहले जानें जरूरी गाइडलाइन

बिहार विद्यालय परीक्षा समिति यानी बीएसईबी की ओर से बिहार एसटीईटी 2026 की परीक्षा 25 अक्टूबर से 21 नवंबर 2026 तक आयोजित की जा रही है। यह परीक्षा ऑनलाइन यानी कंप्यूटर के जरिए होगी। पहले 4 नवंबर को तय की गई परीक्षा की तारीख बदलकर 21 नवंबर कर दी गई है। सभी अभ्यर्थियों की परीक्षा एक ही दिन नहीं होगी। इसलिए उम्मीदवार अपने प्रवेश पत्र पर लिखी तारीख, पाली और परीक्षा केंद्र की जानकारी ध्यान से देख लें। परीक्षा की तैयारी के साथ केंद्र तक पहुंचने का समय भी पहले से तय कर लें, ताकि आखिरी समय में जल्दबाजी न करनी पड़े।

प्रवेश पत्र कैसे डाउनलोड करें?

परीक्षा में शामिल होने के लिए प्रवेश पत्र सबसे जरूरी दस्तावेज है।

उम्मीदवार इसे आधिकारिक वेबसाइट stetregistration.cbrt.co.in या bsebstet.org पर जाकर डाउनलोड कर सकते हैं।

प्रवेश पत्र डाउनलोड करने के बाद उसमें अपना नाम, आवेदन से जुड़ी जानकारी, परीक्षा की तारीख, पाली और केंद्र का पता अच्छी तरह जांच लें।

विज्ञापन इसकी साफ छपी हुई प्रति परीक्षा केंद्र पर लेकर जाना जरूरी है।

अगर प्रवेश पत्र में कोई गलती दिखाई देती है, तो समय रहते संबंधित अधिकारियों से संपर्क करें।

परीक्षा वाले दिन केवल मोबाइल में प्रवेश पत्र दिखाने के भरोसे न रहें, बल्कि उसकी छपी हुई प्रति पहले से तैयार रखें। विज्ञापन विज्ञापन

कौन-से दस्तावेज साथ ले जाएं?

परीक्षा केंद्र पर प्रवेश के लिए उम्मीदवारों को अपना छपा हुआ प्रवेश पत्र और मान्य सरकारी पहचान पत्र साथ रखना चाहिए। पहचान के लिए आधार कार्ड, मतदाता पहचान पत्र, पैन कार्ड या ड्राइविंग लाइसेंस में से वह दस्तावेज ले जाएं जिसे परीक्षा के नियमों में स्वीकार किया गया हो। पहचान पत्र की एक छायाप्रति भी साथ रख सकते हैं। यदि आधिकारिक निर्देशों में पासपोर्ट आकार की फोटो या किसी दूसरे दस्तावेज की मांग की गई है, तो उसे भी तैयार रखें। परीक्षा से एक दिन पहले सभी जरूरी कागजात एक जगह रख लें। इससे घर से निकलते समय कोई जरूरी दस्तावेज छूटने की आशंका कम होगी।

परीक्षा केंद्र पर कब पहुंचना है?

उम्मीदवारों को प्रवेश पत्र पर लिखे रिपोर्टिंग समय से पहले परीक्षा केंद्र पहुंचना चाहिए। तय समय के बाद प्रवेश द्वार बंद हो सकता है और देर से पहुंचने वाले अभ्यर्थियों को अंदर जाने की अनुमति नहीं मिल सकती। केंद्र पर पहचान की जांच, सुरक्षा जांच और बायोमेट्रिक सत्यापन जैसी प्रक्रियाएं हो सकती हैं। इसलिए रास्ते और यात्रा में लगने वाले समय का पहले से अंदाजा लगा लें। केंद्र पर पहुंचने के बाद वहां मौजूद कर्मचारियों के निर्देशों का पालन करें। अपनी सीट और कंप्यूटर से जुड़ी जानकारी ध्यान से समझें। आखिरी समय पर पहुंचने से बचें, ताकि परीक्षा शुरू होने से पहले सभी जरूरी प्रक्रियाएं पूरी हो सकें।

परीक्षा में कौन-सा सामान ले जाना मना है?

बिहार एसटीईटी की परीक्षा में मोबाइल फोन, स्मार्ट घड़ी, ब्लूटूथ उपकरण, ईयरफोन और कैलकुलेटर जैसे सामान ले जाने से पहले आधिकारिक निर्देश जरूर जांच लें। परीक्षा कक्ष में ऐसे इलेक्ट्रॉनिक उपकरणों की अनुमति नहीं होती, जब तक नियमों में साफ तौर पर कुछ और न कहा गया हो। बिना अनुमति किताबें, लिखे हुए नोट्स और दूसरी अध्ययन सामग्री भी साथ न ले जाएं। मेहंदी, नेल पॉलिश, आभूषण या दूसरे सामान को लेकर किसी खास पाबंदी की बात कही गई हो, तो उसकी पुष्टि आधिकारिक निर्देशों से करें। किसी परेशानी से बचने के लिए केंद्र पर केवल जरूरी दस्तावेज और नियमों के मुताबिक अनुमत सामान ही लेकर जाएं।

परीक्षा से एक दिन पहले क्या तैयारी करें?

परीक्षा से एक दिन पहले प्रवेश पत्र डाउनलोड करके उसकी छपी हुई प्रति तैयार रखें। पहचान पत्र और दूसरे जरूरी कागजात भी एक जगह रख लें। प्रवेश पत्र पर परीक्षा केंद्र का पता, रिपोर्टिंग समय और पाली की जानकारी दोबारा जांचें। केंद्र तक पहुंचने का रास्ता देख लें और यात्रा के लिए पर्याप्त समय रखें। परीक्षा में क्या ले जाने की अनुमति है और किस सामान पर रोक है, इससे जुड़े निर्देश भी पढ़ लें। परीक्षा से ठीक पहले पूरी रात जागकर पढ़ने के बजाय पर्याप्त आराम करें। सही तैयारी और समय पर पहुंचने से परीक्षा वाले दिन बेवजह की घबराहट कम हो सकती है।

परीक्षा केंद्र पर किन बातों का ध्यान रखें?

बिहार एसटीईटी 2026 में शामिल होने वाले उम्मीदवारों को परीक्षा की तैयारी के साथ प्रवेश से जुड़े नियमों का भी ध्यान रखना चाहिए। प्रवेश पत्र पर दी गई तारीख, पाली, केंद्र का पता और रिपोर्टिंग समय को सही मानें। जरूरी दस्तावेज पहले से तैयार रखें और सुरक्षा जांच के दौरान कर्मचारियों का सहयोग करें। प्रतिबंधित सामान, मेहंदी या नेल पॉलिश से जुड़ी किसी भी खास पाबंदी के बारे में अनुमान लगाने के बजाय आधिकारिक निर्देश पढ़ें। परीक्षा के दौरान शांत रहें और कंप्यूटर पर दिए गए नियमों के अनुसार सवाल हल करें। समय से केंद्र पहुंचना और सभी निर्देशों का पालन करना परीक्षा वाले दिन की तैयारी का अहम हिस्सा है।