बिहार एसटीईटी 2026: चार नवंबर की परीक्षा तिथि में हुआ बदलाव, क्या रही वजह? जानें कब होगी, कब आएगा प्रवेश पत्र?

बिहार विद्यालय परीक्षा समिति (BSEB) ने बिहार माध्यमिक शिक्षक पात्रता परीक्षा (STET) 2026 की तारीख में बदलाव किया है। पहले यह परीक्षा 4 नवंबर 2026 को आयोजित होनी थी, लेकिन अब इसे 21 नवंबर 2026 को आयोजित किया जाएगा। बोर्ड के आधिकारिक ऐलान के अनुसार, 4 नवंबर को केंद्रीय विद्यालय संगठनों और नवोदय विद्यालय समिति की अन्य परीक्षाएं होने के कारण यह बदलाव किया गया है।

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नई परीक्षा तारीख और एडमिट कार्ड की जानकारी

विवरण तारीख या जानकारी पहले निर्धारित परीक्षा तारीख 4 नवंबर 2026 संशोधित परीक्षा तारीख 21 नवंबर 2026 संशोधित एडमिट कार्ड जारी होने की तारीख 24 अक्तूबर 2026 आधिकारिक वेबसाइट stetregistration.cbrt.co.in

बोर्ड ने यह भी बताया है कि संशोधित तारीख पर परीक्षा देने वाले उम्मीदवारों के एडमिट कार्ड 24 अक्तूबर 2026 को जारी किए जाएंगे। उम्मीदवार इन्हें आधिकारिक वेबसाइट stetregistration.cbrt.co.in से डाउनलोड कर सकेंगे।

क्या बिहार अन्य परीक्षाओं की तारीखें भी बदली हैं?

बीएसईबी ने स्पष्ट किया है कि परीक्षा कार्यक्रम में बदलाव केवल उस परीक्षा के लिए किया गया है, जो पहले 4 नवंबर को निर्धारित थी। अन्य तारीखों पर होने वाली परीक्षाएं पहले घोषित कार्यक्रम के अनुसार आयोजित की जाएंगी।

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बिहार एसटीईटी 2026 का परीक्षा पैटर्न क्या है?

21 नवंबर को परीक्षा देने वाले उम्मीदवारों को संशोधित एडमिट कार्ड डाउनलोड करके उसमें दी गई परीक्षा तारीख, शिफ्ट, परीक्षा केंद्र, रिपोर्टिंग समय और अन्य निर्देशों की जांच करनी चाहिए।

बिहार एसटीईटी परीक्षा कंप्यूटर आधारित परीक्षा (CBT) मोड में आयोजित की जाती है। दोनों पेपरों में उम्मीदवार के चुने हुए विषय और शिक्षण से जुड़ी दक्षताओं पर आधारित प्रश्न शामिल होते हैं। उपलब्ध परीक्षा पैटर्न के अनुसार:

कुल अंक: 150

विषय से संबंधित प्रश्न: 100 अंक

शिक्षण संबंधी दक्षताओं और अन्य निर्धारित क्षेत्रों से प्रश्न: 50 अंक

सही उत्तर: प्रत्येक के लिए 1 अंक

नेगेटिव मार्किंग: नहीं

विषय के अनुसार विस्तृत सिलेबस अलग-अलग हो सकता है। उम्मीदवारों को अपने पेपर पर लागू नियमों और परीक्षा पैटर्न की पुष्टि आधिकारिक नोटिफिकेशन से करनी चाहिए।

बिहार एसटीईटी 2026 का संशोधित एडमिट कार्ड कैसे डाउनलोड करें?

उम्मीदवार नीचे दिए गए चरणों का पालन करके अपना एडमिट कार्ड डाउनलोड कर सकते हैं।

आधिकारिक वेबसाइट stetregistration.cbrt.co.in पर जाएं। बिहार एसटीईटी 2026 के संशोधित एडमिट कार्ड का लिंक खोजें। मांगी गई रजिस्ट्रेशन संबंधी जानकारी भरकर लॉगिन करें। संशोधित एडमिट कार्ड खोलें और उसमें दर्ज परीक्षा तारीख, शिफ्ट और केंद्र की जानकारी जांचें। एडमिट कार्ड डाउनलोड करें और परीक्षा के दिन के लिए उसका प्रिंटआउट निकाल लें।

उम्मीदवारों को संशोधित एडमिट कार्ड पर दर्ज सभी विवरण ध्यान से जांचने चाहिए। परीक्षा केंद्र, रिपोर्टिंग समय और परीक्षा से जुड़े निर्देशों को पहले से पढ़ लेना जरूरी है।