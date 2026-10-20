रोचक तथ्य: आजादी से पहले देश के बाहर बनी थी भारत की अस्थाई सरकार, किसने-कब और कहां किया था गठन? जानें इतिहास

आजाद हिंद सरकार का गठन कब हुआ था?

आजाद हिंद सरकार का गठन 21 अक्तूबर 1943 को सिंगापुर में नेताजी सुभाष चंद्र बोस के नेतृत्व में हुआ था। इसे आजाद हिंद की अस्थायी सरकार (Provisional Government of Free India) के नाम से जाना गया। नेताजी इस सरकार के प्रमुख थे और उन्होंने भारत को ब्रिटिश शासन से मुक्त कराने के लक्ष्य के साथ इसकी स्थापना की थी। यह भारत के बाहर स्वतंत्रता आंदोलन के तहत बनी निर्वासित सरकार थी।



इस सरकार का गठन ऐसे समय में हुआ, जब द्वितीय विश्व युद्ध जारी था। नेताजी ने विदेश में रह रहे भारतीयों और आजाद हिंद फौज के सहयोग से स्वतंत्रता के संघर्ष को आगे बढ़ाने की कोशिश की। 21 अक्तूबर 1943 को सिंगापुर में इसकी घोषणा के बाद सरकार ने 11 मंत्रियों और आजाद हिंद फौज के 8 प्रतिनिधियों के साथ काम करना शुरू किया था। इस घटना से आजादी की लड़ाई को एक राजनीतिक स्वरूप देने का प्रयास भी सामने आया।