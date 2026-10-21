असम नीट पीजी 2026: राउंड 1 के लिए रजिस्ट्रेशन शुरू, 26 अक्टूबर से भर सकेंगे कॉलेज चॉइस; जानें पूरी प्रक्रिया
एजुकेशन डेस्क, अमर उजाला Published by: शिवम तिवारी Updated Wed, 21 Oct 2026 11:02 AM IST
सार
Assam NEET PG Counselling 2026: असम नीट पीजी काउंसलिंग 2026 के पहले राउंड के लिए पंजीकरण शुरू हो गया है। योग्य उम्मीदवार 25 अक्तूबर रात 11:59 बजे तक आधिकारिक वेबसाइट पर आवेदन कर सकते हैं। कॉलेज और पाठ्यक्रम चुनने की प्रक्रिया 26 अक्तूबर से शुरू होगी। सीट आवंटन का अंतिम परिणाम 2 नवंबर को जारी होगा। चयनित उम्मीदवारों को 9 और 10 नवंबर को संबंधित संस्थानों में पहुंचकर प्रवेश प्रक्रिया पूरी करनी होगी।
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विस्तार
असम के चिकित्सा शिक्षा निदेशालय ने नीट पीजी काउंसलिंग 2026 के पहले राउंड के लिए ऑनलाइन पंजीकरण शुरू कर दिया है। योग्य उम्मीदवार 21 अक्तूबर से 25 अक्तूबर 2026 की रात 11:59 बजे तक आवेदन कर सकते हैं। इसके लिए आधिकारिक वेबसाइट dme.assam.gov.in पर जाना होगा। इस प्रक्रिया में वही उम्मीदवार भाग ले सकते हैं, जिन्होंने नीट पीजी 2026 की परीक्षा उत्तीर्ण की है और राज्य की अनंतिम मेरिट सूची में जगह बनाई है। उम्मीदवारों को सलाह दी जाती है कि वे अंतिम समय की परेशानी से बचने के लिए समय रहते आवेदन पूरा कर लें।
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कॉलेज चुनने की प्रक्रिया कब शुरू होगी?पहले राउंड के लिए कॉलेज और पाठ्यक्रम चुनने की ऑनलाइन प्रक्रिया 26 अक्तूबर से शुरू होगी। उम्मीदवार 28 अक्तूबर 2026 को शाम 5 बजे तक अपनी पसंद के कॉलेज और पाठ्यक्रम भर सकेंगे। इसके बाद 28 अक्तूबर को शाम 4 बजे से रात 11:55 बजे तक विकल्प लॉक करने का समय निर्धारित है। विकल्प लॉक करना जरूरी है, ताकि उम्मीदवारों की पसंद को अंतिम माना जा सके। इसलिए आवेदन करने वाले अभ्यर्थियों को तारीखों और समय का विशेष ध्यान रखना चाहिए। कॉलेज चुनते समय अपनी प्राथमिकता और उपलब्ध पाठ्यक्रमों की जानकारी ध्यान से देखनी चाहिए।
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सीट आवंटन का परिणाम कब आएगा?असम नीट पीजी काउंसलिंग के पहले राउंड में सीट आवंटन की प्रक्रिया 29 से 31 अक्तूबर 2026 तक चलेगी। इसके बाद एक नवंबर को अनंतिम सीट आवंटन सूची जारी की जाएगी। पहले राउंड का अंतिम परिणाम दो नवंबर 2026 को घोषित किया जाएगा। उम्मीदवारों को परिणाम जारी होने के बाद आवंटित कॉलेज और प्रवेश से संबंधित निर्देश ध्यान से पढ़ने चाहिए। सीट मिलने के बाद आगे की प्रक्रिया समय पर पूरी करना जरूरी होगा। उम्मीदवारों को आधिकारिक वेबसाइट पर जारी सूचना के अनुसार अपने दस्तावेज और प्रवेश संबंधी जरूरी जानकारी तैयार रखनी चाहिए।
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