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Hindi News ›   Education ›   Assam NEET PG Counselling 2026 Round 1 Registration Begins Check Choice Filling Dates and Admission Schedule

असम नीट पीजी 2026: राउंड 1 के लिए रजिस्ट्रेशन शुरू, 26 अक्टूबर से भर सकेंगे कॉलेज चॉइस; जानें पूरी प्रक्रिया

Wed, 21 Oct 2026 11:02 AM IST
शिवम तिवारी एजुकेशन डेस्क, अमर उजाला
एजुकेशन डेस्क, अमर उजाला Published by: शिवम तिवारी Updated Wed, 21 Oct 2026 11:02 AM IST
सार

Assam NEET PG Counselling 2026: असम नीट पीजी काउंसलिंग 2026 के पहले राउंड के लिए पंजीकरण शुरू हो गया है। योग्य उम्मीदवार 25 अक्तूबर रात 11:59 बजे तक आधिकारिक वेबसाइट पर आवेदन कर सकते हैं। कॉलेज और पाठ्यक्रम चुनने की प्रक्रिया 26 अक्तूबर से शुरू होगी। सीट आवंटन का अंतिम परिणाम 2 नवंबर को जारी होगा। चयनित उम्मीदवारों को 9 और 10 नवंबर को संबंधित संस्थानों में पहुंचकर प्रवेश प्रक्रिया पूरी करनी होगी। 
 

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Assam NEET PG Counselling 2026 Round 1 Registration Begins Check Choice Filling Dates and Admission Schedule
असम नीट पीजी काउंसलिंग 2026 - फोटो : AI Generated

विस्तार
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असम के चिकित्सा शिक्षा निदेशालय ने नीट पीजी काउंसलिंग 2026 के पहले राउंड के लिए ऑनलाइन पंजीकरण शुरू कर दिया है। योग्य उम्मीदवार 21 अक्तूबर से 25 अक्तूबर 2026 की रात 11:59 बजे तक आवेदन कर सकते हैं। इसके लिए आधिकारिक वेबसाइट dme.assam.gov.in पर जाना होगा। इस प्रक्रिया में वही उम्मीदवार भाग ले सकते हैं, जिन्होंने नीट पीजी 2026 की परीक्षा उत्तीर्ण की है और राज्य की अनंतिम मेरिट सूची में जगह बनाई है। उम्मीदवारों को सलाह दी जाती है कि वे अंतिम समय की परेशानी से बचने के लिए समय रहते आवेदन पूरा कर लें।
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कॉलेज चुनने की प्रक्रिया कब शुरू होगी?

पहले राउंड के लिए कॉलेज और पाठ्यक्रम चुनने की ऑनलाइन प्रक्रिया 26 अक्तूबर से शुरू होगी। उम्मीदवार 28 अक्तूबर 2026 को शाम 5 बजे तक अपनी पसंद के कॉलेज और पाठ्यक्रम भर सकेंगे। इसके बाद 28 अक्तूबर को शाम 4 बजे से रात 11:55 बजे तक विकल्प लॉक करने का समय निर्धारित है। विकल्प लॉक करना जरूरी है, ताकि उम्मीदवारों की पसंद को अंतिम माना जा सके। इसलिए आवेदन करने वाले अभ्यर्थियों को तारीखों और समय का विशेष ध्यान रखना चाहिए। कॉलेज चुनते समय अपनी प्राथमिकता और उपलब्ध पाठ्यक्रमों की जानकारी ध्यान से देखनी चाहिए।
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सीट आवंटन का परिणाम कब आएगा?

असम नीट पीजी काउंसलिंग के पहले राउंड में सीट आवंटन की प्रक्रिया 29 से 31 अक्तूबर 2026 तक चलेगी। इसके बाद एक नवंबर को अनंतिम सीट आवंटन सूची जारी की जाएगी। पहले राउंड का अंतिम परिणाम दो नवंबर 2026 को घोषित किया जाएगा। उम्मीदवारों को परिणाम जारी होने के बाद आवंटित कॉलेज और प्रवेश से संबंधित निर्देश ध्यान से पढ़ने चाहिए। सीट मिलने के बाद आगे की प्रक्रिया समय पर पूरी करना जरूरी होगा। उम्मीदवारों को आधिकारिक वेबसाइट पर जारी सूचना के अनुसार अपने दस्तावेज और प्रवेश संबंधी जरूरी जानकारी तैयार रखनी चाहिए।
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प्रवेश के लिए कब पहुंचना होगा?

पहले राउंड में सरकारी मेडिकल कॉलेजों और संबंधित संस्थानों में सीट पाने वाले उम्मीदवारों को 9 और 10 नवंबर 2026 को व्यक्तिगत रूप से पहुंचकर रिपोर्ट करना होगा। असम राज्य कोटे की 50 प्रतिशत सीटों के तहत गुवाहाटी स्थित बीबीसीआई जैसे क्षेत्रीय संस्थानों में आवंटित सीटों के लिए भी प्रवेश प्रक्रिया पूरी करनी होगी। उम्मीदवारों को रिपोर्टिंग से पहले आवंटन पत्र, शैक्षणिक प्रमाणपत्र और पहचान से जुड़े दस्तावेज तैयार रखने चाहिए। जरूरी दस्तावेजों की पूरी सूची और रिपोर्टिंग के निर्देश आधिकारिक सूचना से जांच लेना बेहतर होगा, ताकि प्रवेश के समय किसी परेशानी का सामना न करना पड़े।

आवेदन कैसे करना होगा?

आवेदन के लिए सबसे पहले आधिकारिक वेबसाइट dme.assam.gov.in पर जाएं। वहां असम राज्य कोटा नीट पीजी काउंसलिंग 2026 से संबंधित लिंक खोलें। इसके बाद नीट पीजी रोल नंबर, आवेदन संख्या और पंजीकृत मोबाइल नंबर जैसी जानकारी दर्ज करें। अपनी व्यक्तिगत जानकारी और एमबीबीएस की शैक्षणिक योग्यता का विवरण भरें। मांगे जाने पर जरूरी प्रमाणपत्र अपलोड करें। सभी विवरणों को अच्छी तरह जांचने के बाद ऑनलाइन पंजीकरण शुल्क जमा करें और पुष्टि रसीद डाउनलोड कर लें। इसके बाद 26 से 28 अक्टूबर के बीच दोबारा लॉगिन करके कॉलेज और पाठ्यक्रमों की पसंद भरें और निर्धारित समय में विकल्प लॉक करें।
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