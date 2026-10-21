अशफाक उल्ला खां जयंती: जब सरकारी खजाना ले रही ट्रेन को ही लूट लिया गया, क्या था काकोरी कांड? पढ़ें इतिहास

अशफाक उल्ला खां और राम प्रसाद बिस्मिल की दोस्ती

अशफाक उल्ला खां भारतीय स्वतंत्रता संग्राम के प्रमुख क्रांतिकारियों में गिने जाते हैं। उनका जन्म 22 अक्तूबर 1900 को उत्तर प्रदेश के शाहजहांपुर में हुआ था। वे बचपन से ही देश की राजनीतिक परिस्थितियों से प्रभावित थे और आगे चलकर हिंदुस्तान रिपब्लिकन एसोसिएशन से जुड़ गए।



उनकी मित्रता राम प्रसाद बिस्मिल से थी। दोनों की विचारधाराओं और देशभक्ति ने उन्हें एक साझा उद्देश्य से जोड़ा- भारत को ब्रिटिश शासन से मुक्त कराना। काकोरी ट्रेन कार्रवाई में अशफाक उल्ला खां ने क्रांतिकारी दल के सदस्य के रूप में भाग लिया। घटना के बाद अंग्रेजी सरकार ने इस मामले में शामिल लोगों की तलाश शुरू कर दी। कई क्रांतिकारी गिरफ्तार कर लिए गए, जबकि चंद्रशेखर आजाद गिरफ्तारी से बचने में सफल रहे।



अशफाक उल्ला खां कुछ समय तक पुलिस से बचते रहे। बाद में उन्हें दिल्ली में दिसंबर 1926 में गिरफ्तार कर लिया गया। उन पर काकोरी षड्यंत्र मामले में मुकदमा चलाया गया और उन्हें मृत्युदंड सुनाया गया। 19 दिसंबर 1927 को फैजाबाद जेल में अशफाक उल्ला खां को फांसी दे दी गई। उस समय उनकी आयु केवल 27 वर्ष थी।



उनका जीवन इस बात का उदाहरण है कि स्वतंत्रता आंदोलन में धर्म और समुदाय की सीमाओं से ऊपर उठकर देश के लिए संघर्ष करने वाले लोग एक साथ खड़े थे।