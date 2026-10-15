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डॉ. एपीजे अब्दुल कलाम: सिर्फ टॉपर ही नहीं, हर स्टूडेंट पढ़े डॉ. कलाम की ये 5 किताबें, सफलता का मिलेगा मंत्र

Thu, 15 Oct 2026 06:57 AM IST
शिवम तिवारी एजुकेशन डेस्क, अमर उजाला
एजुकेशन डेस्क, अमर उजाला Published by: शिवम तिवारी Updated Thu, 15 Oct 2026 06:57 AM IST
सार

डॉ. एपीजे अब्दुल कलाम की पांच किताबें विद्यार्थियों को बड़े सपने देखने, मेहनत करने और लक्ष्य हासिल करने की प्रेरणा देती हैं। अग्नि की उड़ान, प्रज्वलित मस्तिष्क, मेरी यात्रा, भारत 2020 और प्रेरणादायक विचार जैसी पुस्तकों से छात्र संघर्ष, सकारात्मक सोच, विज्ञान और सफलता का महत्व समझ सकते हैं। जानिए इन किताबों में क्या खास है और हर विद्यार्थी को इन्हें क्यों पढ़ना चाहिए।

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APJ Abdul Kalam Books 5 Must-Read Books for Every Student to Learn the Mantra of Success
APJ Abdul Kalam Birth Anniversary - फोटो : AI Generated

विस्तार
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पढ़ाई में टॉपर बनना है, करियर में आगे निकलना है या फिर जिंदगी में कुछ बड़ा करना है? तो सिर्फ किताबों में दिए सवाल-जवाब रटने से काम नहीं चलेगा, कुछ ऐसी किताबें भी पढ़नी होंगी जो सोचने का नजरिया बदल दें! भारत के पूर्व राष्ट्रपति डॉ. एपीजे अब्दुल कलाम की किताबें इसी काम में आपकी मदद कर सकती हैं। खास बात यह है कि इनसे सीखने के लिए क्लास में पहला नंबर लाना जरूरी नहीं है। चाहे आप स्कूल में हों, कॉलेज में पढ़ते हों या प्रतियोगी परीक्षा की तैयारी कर रहे हों, कलाम के अनुभव आपको मेहनत, आत्मविश्वास और बड़े सपने देखने की अहमियत समझा सकते हैं। आइए जानते हैं उनकी ऐसी पांच किताबों के बारे में, जिन्हें हर विद्यार्थी को अपनी पढ़ने की सूची में जरूर शामिल करना चाहिए।
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1. कलाम के संघर्ष से क्या सीखें?

डॉ. एपीजे अब्दुल कलाम की आत्मकथा ‘अग्नि की उड़ान’ विद्यार्थियों को उनके बचपन, पढ़ाई, संघर्ष और वैज्ञानिक बनने के सफर से परिचित कराती है। साधारण परिवार से आने वाले कलाम ने मेहनत और लगन के दम पर विज्ञान की दुनिया में अपनी पहचान बनाई। इस किताब में उनके जीवन के अनुभवों से यह समझने का अवसर मिलता है कि मुश्किल परिस्थितियों के बावजूद अपने लक्ष्य की ओर बढ़ते रहना कितना जरूरी है। विद्यार्थियों को इससे असफलताओं से सीखने, अनुशासन बनाए रखने और अपनी क्षमताओं पर भरोसा करने की प्रेरणा मिल सकती है।
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2. बड़े सपने देखने की प्रेरणा कहां मिलेगी?

‘प्रज्वलित मस्तिष्क’ में डॉ. कलाम ने युवाओं की क्षमता, बड़े सपनों और देश के विकास में उनकी भूमिका पर अपने विचार रखे हैं। यह किताब विद्यार्थियों को अपनी सोच का दायरा बढ़ाने और भविष्य के लिए बड़े लक्ष्य तय करने के लिए प्रेरित करती है। इसका संदेश केवल परीक्षा में अच्छे अंक लाने तक सीमित नहीं है, बल्कि ज्ञान का इस्तेमाल नई संभावनाएं तलाशने में भी है। जो विद्यार्थी अपने करियर को लेकर गंभीर हैं, वे इस किताब से सकारात्मक सोच, आत्मविश्वास और समाज के प्रति जिम्मेदारी का महत्व समझ सकते हैं।
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3. सपनों को हकीकत में कैसे बदलें?

डॉ. कलाम की किताब ‘मेरी यात्रा: सपनों को कार्य में बदलना’ उनके जीवन के अनुभवों और छोटी-छोटी घटनाओं पर आधारित है। यह विद्यार्थियों को समझाती है कि केवल सपने देखना पर्याप्त नहीं है, बल्कि उन्हें पूरा करने के लिए लगातार प्रयास करना भी जरूरी है। पढ़ाई में नियमितता, समय का सही इस्तेमाल और गलतियों से सीखना किसी भी लक्ष्य तक पहुंचने में मदद कर सकता है। इस किताब के अनुभव विद्यार्थियों को अपनी क्षमता पहचानने और विचारों को वास्तविक काम में बदलने की प्रेरणा देते हैं। यह उन छात्रों के लिए उपयोगी है, जो अपने भविष्य की दिशा तय करना चाहते हैं।

4. विकसित भारत का सपना क्या था?

डॉ. कलाम और वाई. एस. राजन की किताब ‘भारत 2020: नए सहस्राब्दी के लिए एक दृष्टि’ भारत को विकसित राष्ट्र बनाने की कल्पना पर केंद्रित है। इसमें विज्ञान, तकनीक, शिक्षा, कृषि और आर्थिक विकास जैसे विषयों पर चर्चा की गई है। विद्यार्थियों को इस पुस्तक से समझने का अवसर मिलता है कि देश की प्रगति में शिक्षा, शोध और नई तकनीकों की कितनी अहम भूमिका होती है। यह किताब युवाओं को अपने करियर के साथ-साथ देश के भविष्य के बारे में सोचने के लिए भी प्रेरित करती है। इससे उनमें वैज्ञानिक दृष्टिकोण और सामाजिक जिम्मेदारी की भावना विकसित हो सकती है।

5. सफलता के लिए कैसी सोच जरूरी है?

‘प्रेरणादायक विचार’ में डॉ. कलाम के विचारों के माध्यम से जीवन, शिक्षा, मेहनत और सफलता से जुड़े संदेश मिलते हैं। यह पुस्तक विद्यार्थियों को सकारात्मक सोच बनाए रखने और अपने लक्ष्य पर ध्यान केंद्रित करने के लिए प्रेरित करती है। परीक्षा में कम अंक आने या किसी प्रतियोगिता में असफल होने पर निराश होने के बजाय अपनी कमियों को पहचानना और उनमें सुधार करना जरूरी है। नियमित अभ्यास, आत्मविश्वास और अनुशासन से आगे बढ़ने की राह आसान हो सकती है। विद्यार्थी इन विचारों को अपनी दिनचर्या में अपनाकर पढ़ाई और व्यक्तिगत विकास पर ध्यान दे सकते हैं।

हर विद्यार्थी को ये किताबें क्यों पढ़नी चाहिए?

डॉ. कलाम की किताबें केवल पढ़ाई में अच्छे अंक लाने की प्रेरणा नहीं देतीं, बल्कि जीवन को समझने, नए सवाल पूछने और अपने लक्ष्य के लिए मेहनत करने का महत्व भी बताती हैं। विद्यार्थी अपनी रुचि के अनुसार इनमें से किसी भी किताब से शुरुआत कर सकते हैं। जरूरी है कि वे पढ़े गए विचारों को समझें और अपनी जिंदगी में अपनाने की कोशिश करें। सफलता का कोई एक तय मंत्र नहीं होता, लेकिन अनुशासन, सकारात्मक सोच, सीखने की इच्छा और लगातार प्रयास हर विद्यार्थी को अपने लक्ष्य की दिशा में आगे बढ़ने में मदद कर सकते हैं।
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