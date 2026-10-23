आंध्र प्रदेश: प्रथम और द्वितीय वर्ष की समय सारणी जारी, फरवरी-मार्च में होगी बोर्ड परीक्षा, नोट करें तारीख

आंध्र प्रदेश बोर्ड ऑफ इंटरमीडिएट एजुकेशन (BIEAP) की इंटरमीडिएट प्रथम वर्ष और द्वितीय वर्ष की परीक्षाओं को लेकर अहम अपडेट सामने आया है। उपलब्ध शेड्यूल के मुताबिक, प्रथम वर्ष की परीक्षाएं 24 फरवरी से 15 मार्च 2027 तक और द्वितीय वर्ष की परीक्षाएं 25 फरवरी से 16 मार्च 2027 तक आयोजित की जाएंगी। परीक्षाएं निर्धारित केंद्रों पर सुबह 9 बजे से दोपहर 12 बजे तक होंगी। छात्र बोर्ड की आधिकारिक वेबसाइट bieap.gov.in पर डेटशीट देख सकते हैं।

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