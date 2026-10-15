22वीं अखिल भारतीय बार परीक्षा: बार काउंसिल ने जारी किया सिलेबस, 100 सवालों का होगा पेपर, जानें पूरा पाठ्यक्रम

भारतीय विधिज्ञ परिषद (बीसीआई) ने 22वीं अखिल भारतीय बार परीक्षा (एआईबीई 22) के लिए पाठ्यक्रम जारी कर दिया है। वर्ष 2026 की इस परीक्षा में कुल 100 सवाल पूछे जाएंगे। प्रश्नपत्र में 19 विषय शामिल होंगे। कानून की पढ़ाई पूरी कर चुके और निर्धारित पात्रता शर्तों को पूरा करने वाले अभ्यर्थी आधिकारिक वेबसाइट allindiabarexamination.com पर जाकर आवेदन कर सकते हैं। आवेदन करने से पहले परीक्षा की तारीख, शुल्क और जरूरी समय-सीमा जान लेना महत्वपूर्ण है।

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