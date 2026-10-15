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22वीं अखिल भारतीय बार परीक्षा: बार काउंसिल ने जारी किया सिलेबस, 100 सवालों का होगा पेपर, जानें पूरा पाठ्यक्रम

Thu, 15 Oct 2026 02:50 PM IST
आकाश कुमार एजुकेशन डेस्क, अमर उजाला
एजुकेशन डेस्क, अमर उजाला Published by: आकाश कुमार Updated Thu, 15 Oct 2026 02:50 PM IST
सार

बार काउंसिल ऑफ इंडिया ने 22वीं अखिल भारतीय बार परीक्षा के लिए पाठ्यक्रम जारी कर दिया है। परीक्षा में 19 विषयों से कुल 100 सवाल पूछे जाएंगे। जानें आवेदन की अंतिम तारीख, शुल्क, प्रवेश पत्र की तारीख और किस विषय से कितने सवाल आएंगे।

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AIBE 22 Syllabus 2026: 100 Questions, Registration Last Date, Exam Date and Fees
AIBE 22 Syllabus Out - फोटो : अमर उजाला, ग्राफिक

विस्तार
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भारतीय विधिज्ञ परिषद (बीसीआई) ने 22वीं अखिल भारतीय बार परीक्षा (एआईबीई 22) के लिए पाठ्यक्रम जारी कर दिया है। वर्ष 2026 की इस परीक्षा में कुल 100 सवाल पूछे जाएंगे। प्रश्नपत्र में 19 विषय शामिल होंगे। कानून की पढ़ाई पूरी कर चुके और निर्धारित पात्रता शर्तों को पूरा करने वाले अभ्यर्थी आधिकारिक वेबसाइट allindiabarexamination.com पर जाकर आवेदन कर सकते हैं। आवेदन करने से पहले परीक्षा की तारीख, शुल्क और जरूरी समय-सीमा जान लेना महत्वपूर्ण है।

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आवेदन, शुल्क और परीक्षा की तारीखें क्या हैं?

अखिल भारतीय बार परीक्षा 22 के लिए आवेदन प्रक्रिया से जुड़ी प्रमुख तारीखें इस प्रकार हैं:

  • आवेदन की अंतिम तारीख: 27 अक्तूबर 2026
  • आवेदन शुल्क जमा करने की अंतिम तारीख: 28 अक्तूबर 2026
  • आवेदन पत्र में सुधार की अंतिम तारीख: 28 अक्तूबर 2026
  • प्रवेश पत्र जारी होने की तारीख: 30 अक्तूबर 2026
  • परीक्षा की तारीख: 14 नवंबर 2026


अभ्यर्थियों को सलाह दी जाती है कि वे तय समय-सीमा के भीतर आवेदन पूरा कर लें। आवेदन पत्र में किसी गलती को ठीक करने की जरूरत हो, तो 28 अक्तूबर तक सुधार कर सकते हैं।

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अखिल भारतीय बार परीक्षा 22 के पाठ्यक्रम में कौन-कौन से विषय हैं?

इस परीक्षा के पाठ्यक्रम में कुल 19 विषय शामिल हैं। हर विषय से पूछे जाने वाले सवालों की संख्या अलग-अलग है। संविधान से जुड़े कानून और दीवानी प्रक्रिया संहिता जैसे विषयों से सबसे अधिक 10-10 सवाल पूछे जाने का उल्लेख दिए गए पाठ्यक्रम में है। नीचे विषयवार सवालों की पूरी सूची दी गई है।

 
क्रमांक विषय सवालों की संख्या
1 संवैधानिक कानून 10
2 भारतीय दंड संहिता और नई भारतीय न्याय संहिता 8
3 दंड प्रक्रिया संहिता और नई भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता 10
4 दीवानी प्रक्रिया संहिता 10
5 साक्ष्य अधिनियम और नया भारतीय साक्ष्य अधिनियम 8
6 वैकल्पिक विवाद निपटान, जिसमें मध्यस्थता अधिनियम भी शामिल है 4
7 पारिवारिक कानून 8
8 जनहित याचिका 4
9 प्रशासनिक कानून 3
10 भारतीय विधिज्ञ परिषद के नियमों के तहत पेशेवर आचरण और पेशेवर कदाचार के मामले 4
11 कंपनी कानून 2
12 पर्यावरण कानून 2
13 साइबर कानून 2
14 श्रम और औद्योगिक कानून 4
15 अपकृत्य कानून, जिसमें मोटर वाहन अधिनियम और उपभोक्ता संरक्षण कानून शामिल हैं 5
16 कराधान से संबंधित कानून 4
17 संविदा कानून, विशिष्ट अनुतोष, संपत्ति कानून और परक्राम्य लिखत अधिनियम 8
18 भूमि अधिग्रहण अधिनियम 2
19 बौद्धिक संपदा कानून 2
कुल 100

 

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परीक्षा का शुल्क कितना है और कौन कर सकता है आवेदन?

22वीं अखिल भारतीय बार परीक्षा के लिए आवेदन शुल्क अभ्यर्थियों की श्रेणी के अनुसार तय किया गया है।

  • सामान्य, अन्य पिछड़ा वर्ग और आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग: 3,500 रुपये
  • अन्य श्रेणियों के अभ्यर्थी: 2,500 रुपये


पात्रता की शर्तें पूरी करने वाले कानून स्नातक आधिकारिक वेबसाइट पर आवेदन कर सकते हैं। आवेदन जमा करने से पहले सभी जानकारियों को ध्यान से चेक कर लेना चाहिए।

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