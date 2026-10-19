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विज्ञापन भारत के महान खिलाड़ी सुनील गावस्कर वेस्टइंडीज के खिलाफ हाल ही में समाप्त हुई टी20 सीरीज में टीम के प्रदर्शन से खुश नहीं हैं। उन्होंने मुख्य कोच गौतम गंभीर की रणनीति पर सवाल उठाते हुए कहा कि प्लेइंग इलेवन में आठवें नंबर तक बल्लेबाजी का विकल्प रखने की कोशिश से गेंदबाजी कमजोर हो रही है। गावस्कर के मुताबिक, भारत को बल्लेबाजी में ज्यादा गहराई के बजाय गेंदबाजी का संतुलन बेहतर करने पर ध्यान देना चाहिए।

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चार मुख्य गेंदबाजों के साथ उतरे भारत

गावस्कर ने कहा कि भारतीय टीम की प्लेइंग इलेवन में चार विशेषज्ञ गेंदबाज होने चाहिए, जबकि पांचवें और छठे गेंदबाज की भूमिका ऑलराउंडर निभा सकते हैं। उन्होंने नमन धीर और अक्षर पटेल का उदाहरण देते हुए कहा कि ये खिलाड़ी गेंदबाजी के साथ बल्लेबाजी में भी योगदान दे सकते हैं।



गावस्कर ने कहा, 'भारत को शुरुआती एकादश में चार नियमित गेंदबाजों की जरूरत है। पांचवें और छठे गेंदबाज ऑलराउंडर हो सकते हैं, जो जरूरत पड़ने पर रन बना सकें। नमन धीर गेंदबाजी भी कर सकते हैं और बल्लेबाजी में भी योगदान देते हैं। अक्षर पटेल भी चार ओवर गेंदबाजी करते हैं। जब आप आठवें नंबर तक बल्लेबाजी रखने की कोशिश करते हैं, तो गेंदबाजी कमजोर हो जाती है। इसका नतीजा हार के रूप में सामने आता है।'

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हार्दिक का विकल्प तलाशने में न उलझे टीम प्रबंधन

गावस्कर का मानना है कि टीम प्रबंधन हार्दिक पांड्या जैसे खिलाड़ी का विकल्प तलाशने में जरूरत से ज्यादा उलझ रहा है। हार्दिक बल्लेबाजी और गेंदबाजी दोनों में अहम योगदान देते हैं, लेकिन गावस्कर के मुताबिक उनकी हूबहू जगह लेना आसान नहीं है। उन्होंने कहा, 'हम हार्दिक पांड्या का विकल्प तलाशने में जरूरत से ज्यादा आगे बढ़ रहे हैं। उनकी जगह कोई नहीं ले सकता। अगर आपको उनका विकल्प नहीं मिलता, तो ऐसे खिलाड़ी के साथ जाइए जो थोड़ी अलग भूमिका निभा सके।' गावस्कर ने नमन धीर के प्रदर्शन का हवाला देते हुए कहा कि वह गेंदबाजी में अच्छा कर रहे हैं और पिछली पारी में उन्होंने बल्लेबाजी से भी प्रभावित किया। उनके मुताबिक, टीम को उपलब्ध खिलाड़ियों की क्षमताओं के आधार पर संयोजन तैयार करना चाहिए।

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