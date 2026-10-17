न्यूजीलैंड के खिलाफ टेस्ट की तैयारी: शुभमन गिल दौरे पर साथ ले जाएंगे निजी नेट गेंदबाज? पूरा खर्च खुद उठाएंगे

रणजी ट्रॉफी में भी मिलेगा अभ्यास का मौका

न्यूजीलैंड रवाना होने से पहले गिल पंजाब की ओर से रणजी ट्रॉफी में भी खेलेंगे। वह व्यक्तिगत कारणों से पंजाब के शुरुआती मुकाबले में नहीं खेले थे, लेकिन छत्तीसगढ़ के खिलाफ 18 अक्तूबर से मुल्लांपुर में शुरू होने वाले दूसरे मैच में उनकी वापसी तय है। यह मुकाबला गिल के लिए लाल गेंद से अभ्यास करने का अहम अवसर होगा। इसके बाद वह न्यूजीलैंड के लिए रवाना होंगे। व्यस्त कार्यक्रम के बीच भारतीय कप्तान टेस्ट क्रिकेट की तैयारी को प्राथमिकता दे रहे हैं।

गिल न्यूजीलैंड दौरे पर पांच वनडे में से तीन में भारत की कप्तानी करेंगे। इसके अलावा वह दो टेस्ट मैचों में भी टीम की अगुआई करेंगे। ऐसे में उनकी बल्लेबाजी के साथ कप्तानी भी भारत के लिए महत्वपूर्ण होगी। निजी नेट गेंदबाजों को साथ ले जाने का फैसला दिखाता है कि वह इस चुनौती के लिए अपनी तैयारी को लेकर कितने गंभीर हैं।