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Hindi News ›   Cricket ›   Shreyas Iyer Explains Why Vaibhav Sooryavanshi Cannot Walk Into India's Playing XI Yet IND vs NZ T20 Series

भारत vs न्यूजीलैंड: क्या वैभव को अभी करना होगा इंतजार? श्रेयस अय्यर ने बताई प्लेइंग-11 में जगह न मिलने की वजह

Wed, 21 Oct 2026 10:17 AM IST
स्वप्निल शशांक स्पोर्ट्स डेस्क, अमर उजाला, वेलिंगटन
स्पोर्ट्स डेस्क, अमर उजाला, वेलिंगटन Published by: स्वप्निल शशांक Updated Wed, 21 Oct 2026 10:17 AM IST
सार

भारत के टी20 कप्तान श्रेयस अय्यर ने कहा कि वैभव सूर्यवंशी को फिलहाल प्लेइंग-11 में सीधे जगह नहीं मिल सकती, क्योंकि अभिषेक शर्मा और संजू सैमसन लगातार अच्छा प्रदर्शन कर रहे हैं। अय्यर ने भरोसा जताया कि विदेशी परिस्थितियों में खेलने का अनुभव सूर्यवंशी को भविष्य के लिए बेहतर तैयार करेगा।

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Shreyas Iyer Explains Why Vaibhav Sooryavanshi Cannot Walk Into India's Playing XI Yet IND vs NZ T20 Series
श्रेयस ने वैभव को लेकर बयान दिया है - फोटो : PTI/ANI

विस्तार
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भारत की टी20 टीम के कप्तान श्रेयस अय्यर ने युवा बल्लेबाज वैभव सूर्यवंशी को लेकर साफ किया है कि उन्हें फिलहाल प्लेइंग-11 में सीधे जगह नहीं मिल सकती। अय्यर के मुताबिक, शीर्ष क्रम में अभिषेक शर्मा और संजू सैमसन लगातार अच्छा प्रदर्शन कर रहे हैं। ऐसे में सूर्यवंशी को अपने मौके का इंतजार करना होगा। हालांकि, कप्तान ने भरोसा दिलाया कि इस युवा खिलाड़ी को आगे अवसर मिलेंगे। न्यूजीलैंड के खिलाफ पांच टी20 अंतरराष्ट्रीय मैचों की सीरीज से पहले बुधवार को क्राइस्टचर्च में अय्यर ने कहा कि सूर्यवंशी को टीम के माहौल में खुश रहना चाहिए और अपने अवसरों के लिए धैर्य रखना चाहिए।

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Shreyas Iyer Explains Why Vaibhav Sooryavanshi Cannot Walk Into India's Playing XI Yet IND vs NZ T20 Series
नीतीश और श्रेयस - फोटो : ANI
'अभी सीधे प्लेइंग-11 में जगह नहीं बना सकते सूर्यवंशी'
अय्यर ने कहा, 'सूर्यवंशी जैसी प्रतिभा के लिए जरूरी है कि वह ड्रेसिंग रूम में हमेशा खुश रहे। वह अभी बहुत युवा है और उसके पास मौके हासिल करने के लिए कई साल हैं। ऐसा नहीं है कि वह अभी सीधे प्लेइंग-11 में आ सकता है, क्योंकि हमारे सलामी बल्लेबाज लगातार रन बना रहे हैं और उन्होंने विश्व कप भी जिताया है।'

इस साल इंग्लैंड और आयरलैंड दौरे के लिए चुने जाने के बाद से सूर्यवंशी भारत के 21 टी20 अंतरराष्ट्रीय मुकाबलों में से आठ में ही खेले हैं। इसकी प्रमुख वजह अभिषेक शर्मा और संजू सैमसन का शीर्ष क्रम में लगातार अच्छा प्रदर्शन करना है। दोनों ने इस साल भारत को टी20 विश्व कप का खिताब बचाने में भी अहम भूमिका निभाई थी।
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Shreyas Iyer Explains Why Vaibhav Sooryavanshi Cannot Walk Into India's Playing XI Yet IND vs NZ T20 Series
अभिषेक, सैमसन और वैभव - फोटो : IANS/ANI
एशियाई खेलों में तीसरे नंबर पर उतरे थे सैमसन
एशियाई खेलों में सूर्यवंशी को सलामी बल्लेबाज के तौर पर मौका देने के लिए संजू सैमसन तीसरे नंबर पर बल्लेबाजी करने उतरे थे। इससे युवा बल्लेबाज को पारी की शुरुआत करने का अवसर मिला। हालांकि, अय्यर का मानना है कि सूर्यवंशी को विदेशी परिस्थितियों में खेलने का अनुभव मिलना भी उनके लिए फायदेमंद होगा। इससे वह भविष्य में इन परिस्थितियों में बेहतर प्रदर्शन करने के लिए तैयार हो सकेंगे।
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श्रेयस और वैभव - फोटो : IANS/BCCI
विदेशी परिस्थितियों का अनुभव आएगा काम
अय्यर ने कहा, 'जब वह विदेश में खेलेंगे, तो उन्हें इन पिचों पर बल्लेबाजी करने के तरीके का अच्छा अंदाजा मिलेगा। अगली बार जब वह ऐसी परिस्थितियों में आएंगे, तो वह बेहतर तरीके से तैयार होंगे। वह यहां पहली बार आने वाले दूसरे खिलाड़ियों को भी बता सकेंगे कि इन परिस्थितियों में कैसे खेलना है।' भारत और न्यूजीलैंड के बीच पांच टी20 अंतरराष्ट्रीय मैचों की सीरीज से सूर्यवंशी को विदेशी परिस्थितियों में अनुभव हासिल करने का अवसर मिल सकता है। हालांकि, अंतिम एकादश में उनकी जगह टीम के शीर्ष क्रम के प्रदर्शन और टीम संयोजन पर निर्भर करेगी।

न्यूजीलैंड दौरे के लिए भारतीय टी20 टीम: श्रेयस अय्यर (कप्तान), ईशान किशन (विकेटकीपर), नमन धीर, संजू सैमसन (विकेटकीपर), वैभव सूर्यवंशी, तिलक वर्मा (उपकप्तान), अभिषेक शर्मा, शिवम दुबे, नीतीश कुमार रेड्डी, अक्षर पटेल, अर्शदीप सिंह, कुलदीप यादव, भुवनेश्वर कुमार, प्रिंस यादव, वरुण चक्रवर्ती, मयंक यादव।

भारत का न्यूजीलैंड दौरा 2026: टी20 सीरीज

मैच

तारीख

मैदान

समय (भारतीय समय)

पहला टी20

22 अक्तूबर 2026

क्राइस्टचर्च

दोपहर 12:30 बजे

दूसरा टी20

24 अक्तूबर 2026

क्राइस्टचर्च

दोपहर 12:30 बजे

तीसरा टी20

27 अक्तूबर 2026

वेलिंगटन

दोपहर 12:30 बजे

चौथा टी20

30 अक्तूबर 2026

ऑकलैंड

दोपहर 12:30 बजे

पांचवां टी20

1 नवंबर 2026

हैमिल्टन

दोपहर 12:30 बजे
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