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स्पोर्ट्स डेस्क, अमर उजाला, वेलिंगटन

स्पोर्ट्स डेस्क, अमर उजाला, वेलिंगटन

भारत की टी20 टीम के कप्तान श्रेयस अय्यर ने युवा बल्लेबाज वैभव सूर्यवंशी को लेकर साफ किया है कि उन्हें फिलहाल प्लेइंग-11 में सीधे जगह नहीं मिल सकती। अय्यर के मुताबिक, शीर्ष क्रम में अभिषेक शर्मा और संजू सैमसन लगातार अच्छा प्रदर्शन कर रहे हैं। ऐसे में सूर्यवंशी को अपने मौके का इंतजार करना होगा। हालांकि, कप्तान ने भरोसा दिलाया कि इस युवा खिलाड़ी को आगे अवसर मिलेंगे। न्यूजीलैंड के खिलाफ पांच टी20 अंतरराष्ट्रीय मैचों की सीरीज से पहले बुधवार को क्राइस्टचर्च में अय्यर ने कहा कि सूर्यवंशी को टीम के माहौल में खुश रहना चाहिए और अपने अवसरों के लिए धैर्य रखना चाहिए। विज्ञापन

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'अभी सीधे प्लेइंग-11 में जगह नहीं बना सकते सूर्यवंशी'

अय्यर ने कहा, 'सूर्यवंशी जैसी प्रतिभा के लिए जरूरी है कि वह ड्रेसिंग रूम में हमेशा खुश रहे। वह अभी बहुत युवा है और उसके पास मौके हासिल करने के लिए कई साल हैं। ऐसा नहीं है कि वह अभी सीधे प्लेइंग-11 में आ सकता है, क्योंकि हमारे सलामी बल्लेबाज लगातार रन बना रहे हैं और उन्होंने विश्व कप भी जिताया है।'



इस साल इंग्लैंड और आयरलैंड दौरे के लिए चुने जाने के बाद से सूर्यवंशी भारत के 21 टी20 अंतरराष्ट्रीय मुकाबलों में से आठ में ही खेले हैं। इसकी प्रमुख वजह अभिषेक शर्मा और संजू सैमसन का शीर्ष क्रम में लगातार अच्छा प्रदर्शन करना है। दोनों ने इस साल भारत को टी20 विश्व कप का खिताब बचाने में भी अहम भूमिका निभाई थी।

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एशियाई खेलों में तीसरे नंबर पर उतरे थे सैमसन

एशियाई खेलों में सूर्यवंशी को सलामी बल्लेबाज के तौर पर मौका देने के लिए संजू सैमसन तीसरे नंबर पर बल्लेबाजी करने उतरे थे। इससे युवा बल्लेबाज को पारी की शुरुआत करने का अवसर मिला। हालांकि, अय्यर का मानना है कि सूर्यवंशी को विदेशी परिस्थितियों में खेलने का अनुभव मिलना भी उनके लिए फायदेमंद होगा। इससे वह भविष्य में इन परिस्थितियों में बेहतर प्रदर्शन करने के लिए तैयार हो सकेंगे।

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