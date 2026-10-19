इमरान के बेटों का इंटरव्यू पड़ा भारी?: पीसीबी ने लिया बदला; इंग्लैंड के दो दिग्गजों को कमेंट्री टीम से निकाला

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पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड (PCB) ने जारी वनडे त्रिकोणीय सीरीज के लिए कमेंट्री पैनल में इंग्लैंड के दो पूर्व कप्तानों नासिर हुसैन और माइकल एथर्टन को जगह नहीं दी है। दोनों के नाम बोर्ड की ओर से घोषित छह सदस्यीय कमेंट्री टीम में शामिल नहीं हैं। यह घटनाक्रम पाकिस्तान के पूर्व कप्तान और जेल में बंद इमरान खान के बेटों के एक इंटरव्यू के प्रसारण के बाद सामने आया है। हालांकि, दोनों कमेंटेटरों को बाहर रखने के पीछे बोर्ड ने आधिकारिक तौर पर कोई कारण नहीं बताया है। विज्ञापन

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इमरान के बेटों के इंटरव्यू पर हुआ था विवाद

इंग्लैंड के पाकिस्तान दौरे के दौरान स्काई स्पोर्ट्स ने लॉर्ड्स टेस्ट के समय इमरान खान के बेटों कासिम और सुलेमान खान का इंटरव्यू प्रसारित किया था। इस इंटरव्यू को माइकल एथर्टन ने किया था। इसमें दोनों ने अपने पिता की जेल में स्थिति और स्वास्थ्य को लेकर गंभीर आरोप लगाए थे।



कासिम और सुलेमान ने दावा किया था कि अधिकारी उपेक्षा और अलगाव के जरिए उनके पिता को नुकसान पहुंचाने की कोशिश कर रहे हैं। उन्होंने यह भी आरोप लगाया कि इमरान खान को एक छोटी कोठरी में दिन के 23 घंटे से अधिक समय अकेले रखा जाता है। दोनों ने वीजा नहीं मिलने की बात भी कही थी। हालांकि, पाकिस्तान सरकार ने इन आरोपों को खारिज करते हुए कहा था कि इमरान के रिश्तेदारों, वकीलों और डॉक्टरों को उनसे मिलने से नहीं रोका गया है।

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पीसीबी ने स्काई स्पोर्ट्स से की थी शिकायत

रिपोर्ट्स के मुताबिक, इंटरव्यू के राजनीतिक पहलुओं से नाराज पीसीबी ने स्काई स्पोर्ट्स के सामने शिकायत दर्ज कराई थी। बोर्ड ने कथित तौर पर विरोध स्वरूप एक सत्र में अपने खिलाड़ियों को मैदान से बाहर रखने की धमकी भी दी थी। पाकिस्तान के सरकारी प्रसारक पीटीवी ने इस इंटरव्यू को देश में प्रसारित नहीं किया था।



नासिर हुसैन और माइकल एथर्टन इससे पहले 2024 में इंग्लैंड के पाकिस्तान दौरे के दौरान कमेंट्री टीम का हिस्सा थे। इस बार दोनों को पैनल में जगह नहीं मिली है। हालांकि, इंटरव्यू विवाद और उनके बाहर होने के बीच आधिकारिक तौर पर कोई सीधा संबंध घोषित नहीं किया गया है।

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