नवरात्रि कार्निवल में पहुंचे धोनी: अनंत-राधिका के साथ लिया बोट राइड का आनंद; पत्नी साक्षी से क्यों खाई 'मार'?

😭😭 https://t.co/rxLAuBQTJs — Ghar Ke Kalesh (@gharkekalesh) October 19, 2026

Thala MS Dhoni & Sakshi Dhoni at the Ambani celebrations! 👑❤️ Captain Cool enjoying the festive vibes with Anant Ambani and Radhika Ambani in Jamnagar. ✨🔥 #MSDhoni #Thala #SakshiDhoni #Ambani #CSK #India #Thala https://t.co/0xiWW29Eml — RC19 (@Iam_R45) October 19, 2026

जामनगर में आयोजित इस देर रात के कार्यक्रम में मेहमानों ने झूलों के साथ-साथ आइसक्रीम और गरबा का भी आनंद लिया। हालांकि, आइसक्रीम खाते वक्त धोनी ने पत्नी साक्षी पर चुटकी ली। वह दो बार चम्मच खिलाने के लिए साक्षी के पास लेकर गए, लेकिन जैसा ही साक्षी ने खाने की कोशिश की, धोनी ने चम्मच तुरंत अपनी मुंह की तरफ घुमा लिया। इस पर साक्षी चिढ़ गईं और उन्होंने प्यार से धोनी की पीठ पर मारा। इसका वीडियो भी सोशल मीडिया पर खूब वायरल हो रहा है।नवरात्रि के रंग में रंगे इस कार्निवल में अलग-अलग क्षेत्रों की जानी-मानी हस्तियां एक साथ नजर आईं। धोनी का इस तरह उत्सवी माहौल में शामिल होना उनके प्रशंसकों के लिए भी खास रहा। मैदान पर अपने शांत स्वभाव और दबाव में बेहतर फैसले लेने के लिए मशहूर पूर्व कप्तान यहां भी उसी अंदाज में दिखाई दिए।