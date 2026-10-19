1. ईशान किशन

रन: 1760 | मैच: 49 | स्ट्राइक रेट: 175.47 | शतक: 1 | अर्धशतक: 13



भारत और सनराइजर्स हैदराबाद के बल्लेबाज ईशान किशन इस सूची में पहले स्थान पर हैं। उन्होंने 2026 में अब तक 49 टी20 मुकाबलों में 1760 रन बनाए हैं। इस दौरान उनके बल्ले से एक शतक और 13 अर्धशतक निकले हैं। उनका स्ट्राइक रेट 175.47 रहा है। ईशान की नजर अब न्यूजीलैंड के खिलाफ इसी सप्ताह शुरू होने वाली पांच मैचों की टी20 अंतरराष्ट्रीय सीरीज में साल के 2000 टी20 रन पूरे करने पर होगी।