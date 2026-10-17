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Hindi News ›   Cricket ›   India vs West Indies 5th T20I: Team India's T20I Record at Chinnaswamy, Last Match Decided After 2 Super Overs

भारत बनाम वेस्टइंडीज: चिन्नास्वामी में कैसा है टीम इंडिया का रिकॉर्ड? पिछली बार दो सुपर ओवर से निकला था नतीजा

Sat, 17 Oct 2026 03:53 PM IST
स्वप्निल शशांक स्पोर्ट्स डेस्क, अमर उजाला, बंगलूरू
स्पोर्ट्स डेस्क, अमर उजाला, बंगलूरू Published by: स्वप्निल शशांक Updated Sat, 17 Oct 2026 03:53 PM IST
सार

भारत और वेस्टइंडीज के बीच पांचवां टी20 अंतरराष्ट्रीय मुकाबला शनिवार को बेंगलुरु के एम. चिन्नास्वामी स्टेडियम में खेला जाएगा। इस मैदान पर भारत ने आठ टी20 अंतरराष्ट्रीय मैचों में चार जीते, तीन गंवाए और एक बेनतीजा रहा। सीरीज फिलहाल 2-2 से बराबर है। भारत ने यहां अपना पिछला टी20 मुकाबला 2024 में अफगानिस्तान के खिलाफ खेला था, जिसका फैसला दो सुपर ओवर के बाद हुआ था।

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India vs West Indies 5th T20I: Team India's T20I Record at Chinnaswamy, Last Match Decided After 2 Super Overs
भारतीय टीम - फोटो : PTI

विस्तार
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भारत और वेस्टइंडीज के बीच पांचवां टी20 इंटरनेशनल मुकाबला शनिवार को बेंगलुरु के एम. चिन्नास्वामी क्रिकेट स्टेडियम में खेला जाना है। आइए आपको बताते हैं इस मैदान पर टीम इंडिया का क्रिकेट के सबसे छोटे फॉर्मेट में रिकॉर्ड कैसा रहा है।  
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भारतीय टीम ने चिन्नास्वामी के मैदान पर अब तक कुल आठ टी20 इंटरनेशनल मुकाबले खेले हैं। इस दौरान टीम इंडिया ने चार मुकाबलों में जीत दर्ज की है, जबकि तीन मैचों में टीम को हार का सामना करना पड़ा है। वहीं, एक मुकाबला बेनतीजा रहा है। भारतीय टीम ने इस ग्राउंड पर अपना आखिरी मुकाबला साल 2024 में अफगानिस्तान के खिलाफ खेला था। इस मैच का नतीजा दो सुपर ओवर खेलने के बाद निकला था, जहां टीम इंडिया बाजी मारने में सफल रही थी।
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पांच मैचों की टी20 सीरीज अभी 2-2 की बराबर है। चौथे टी20 मुकाबले में कैरेबियाई टीम का प्रदर्शन शानदार रहा था और उन्होंने 24 रनों से जीत दर्ज की थी। पहले बल्लेबाजी करते हुए वेस्टइंडीज ने 20 ओवर में तीन विकेट खोकर 247 रन बनाए थे। इसके जवाब में भारतीय टीम नौ विकेट गंवाकर 223 रन ही बना सकी थी। वेस्टइंडीज की ओर से कप्तान शाई होप ने बेहतरीन बल्लेबाजी करते हुए शतकीय पारी खेली थी और वह 50 गेंदों में 102 रन बनाकर नाबाद रहे थे। भारतीय गेंदबाज वेस्टइंडीज के बल्लेबाजों के आगे चौथे टी20 में पूरी तरह से बेबस दिखाई दिए थे।
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भारत की तरफ से संजू सैमसन ने सर्वाधिक 56 रन बनाए, जबकि तिलक वर्मा ने 43 और नीतीश कुमार रेड्डी ने 41 रनों का योगदान दिया था। गेंदबाजी में वेस्टइंडीज के लिए कीमो पॉल ने चार ओवर के स्पेल में 41 रन देकर पांच विकेट अपने नाम किए थे। वेस्टइंडीज ने भारत के खिलाफ आखिरी बार पांच मैचों की टी20 सीरीज साल 2023 में जीती थी। इस सीरीज को कैरेबियाई टीम ने 3-2 से अपने नाम किया था।
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