{"_id":"6ad6f38c85cb8b0f52022f41","slug":"india-s-new-zealand-tour-ishan-kishan-promoted-jaiswal-and-jadeja-miss-out-why-was-manav-suthar-dropped-2026-10-20","type":"feature-story","status":"publish","title_hn":"भारत का न्यूजीलैंड दौरा: टीम इंडिया में किसका हुआ प्रमोशन? एक सीरीज बाद ही मानव सुथार को झटका, पढ़ें एनालिसिस","category":{"title":"Cricket","title_hn":"क्रिकेट","slug":"cricket"}}

भारतीय टीम के न्यूजीलैंड दौरे के लिए वनडे और टेस्ट टीम का एलान कई सवाल खड़े करता है। एक ओर ईशान किशन को आखिरी दो वनडे के लिए उपकप्तानी की जिम्मेदारी मिली है, तो दूसरी ओर यशस्वी जायसवाल वनडे टीम में जगह नहीं बना सके। रवींद्र जडेजा को भी वनडे टीम से बाहर रखा गया है। सबसे चौंकाने वाला मामला मानव सुथार का है, जिन्होंने टेस्ट क्रिकेट में शानदार प्रदर्शन किया, लेकिन न्यूजीलैंड दौरे की सीनियर टेस्ट टीम में उन्हें जगह नहीं मिली। वहीं, अंशुल कंबोज और नमन धीर जैसे खिलाड़ियों को दोनों प्रारूपों में खुद को साबित करने का मौका मिला है। विज्ञापन

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न्यूजीलैंड दौरे के लिए टीम इंडिया



भारतीय टी20 टीम: श्रेयस अय्यर (कप्तान), ईशान किशन (विकेटकीपर), नमन धीर, संजू सैमसन (विकेटकीपर), वैभव सूर्यवंशी, तिलक वर्मा (उपकप्तान), अभिषेक शर्मा, शिवम दुबे, नीतीश कुमार रेड्डी, अक्षर पटेल, अर्शदीप सिंह, कुलदीप यादव, भुवनेश्वर कुमार, प्रिंस यादव, वरुण चक्रवर्ती, मयंक यादव।



पहले तीन वनडे के लिए भारतीय टीम: शुभमन गिल (कप्तान), रोहित शर्मा, विराट कोहली, श्रेयस अय्यर (उपकप्तान), केएल राहुल (विकेटकीपर), नीतीश कुमार रेड्डी, अक्षर पटेल, नमन धीर, अंशुल कंबोज, गुरनूर बराड़, ऋतुराज गायकवाड़, अर्शदीप सिंह, ईशान किशन (विकेटकीपर), मोहम्मद सिराज, प्रसिद्ध कृष्णा*, कुलदीप यादव।



चौथे और पांचवें वनडे के लिए भारतीय टीम: श्रेयस अय्यर (कप्तान), रोहित शर्मा, विराट कोहली, तिलक वर्मा, ईशान किशन (विकेटकीपर, उपकप्तान), नीतीश कुमार रेड्डी, अक्षर पटेल, नमन धीर, आकिब नबी, गुरनूर बराड़, ऋतुराज गायकवाड़, अर्शदीप सिंह, कुमार कुशाग्र (विकेटकीपर), मोहम्मद सिराज, यश ठाकुर, कुलदीप यादव।



भारतीय टेस्ट टीम: शुभमन गिल (कप्तान), यशस्वी जायसवाल, केएल राहुल (उपकप्तान), देवदत्त पडिक्कल, ऋषभ पंत* (विकेटकीपर), ध्रुव जुरेल (विकेटकीपर), रवींद्र जडेजा, अंशुल कंबोज, जसप्रीत बुमराह, प्रसिद्ध कृष्णा, आकाश दीप, साई सुदर्शन, नीतीश कुमार रेड्डी, वॉशिंगटन सुंदर, कुलदीप यादव, मोहम्मद सिराज।



*फिटनेस मंजूरी के अधीन।

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1. ईशान किशन का प्रमोशन, अब वनडे में भी बढ़ेगी जिम्मेदारी

ईशान किशन हाल तक भारत की वनडे योजनाओं में नियमित रूप से शामिल नहीं थे। जून में अफगानिस्तान के खिलाफ सीरीज में उन्होंने 2023 विश्व कप के बाद पहली बार इस प्रारूप में वापसी की और लखनऊ में तेज शतक जड़कर अपनी दावेदारी मजबूत की। अब न्यूजीलैंड के खिलाफ चौथे और पांचवें वनडे के लिए उन्हें उपकप्तान बनाया गया है।



दलीप ट्रॉफी फाइनल में कप्तानी करते हुए दोहरा शतक लगाने सहित अलग-अलग प्रारूपों में उनके प्रदर्शन ने चयनकर्ताओं का ध्यान खींचा है। ऋषभ पंत और केएल राहुल की मौजूदगी के बीच विकेटकीपर-बल्लेबाज के तौर पर किशन को मिली अतिरिक्त जिम्मेदारी संकेत देती है कि टीम प्रबंधन उन्हें वनडे में भी लंबी भूमिका के लिए तैयार कर रहा है।

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2. अंशुल कंबोज को दोनों प्रारूपों में मौका

अंशुल कंबोज को वनडे और टेस्ट, दोनों टीमों में जगह मिली है। घरेलू क्रिकेट और भारत ए के लिए निरंतर प्रदर्शन का उन्हें इनाम मिला है। इससे पहले भी वह चोटिल खिलाड़ियों की जगह भारतीय टीम में आए थे। वेस्टइंडीज के खिलाफ हालिया वनडे सीरीज में प्रसिद्ध कृष्णा की चोट के बाद उन्हें तीसरे वनडे में खेलने का मौका मिला था।



प्रसिद्ध की फिटनेस पर सवाल बने रहने की स्थिति में कंबोज शुरुआती तीन वनडे में भी खेल सकते हैं। टेस्ट टीम में उनका चयन बताता है कि प्रबंधन तेज गेंदबाजी में विकल्प बढ़ाना चाहता है। उनके लिए यह दौरा सीनियर टीम में अपनी जगह मजबूत करने का बड़ा अवसर हो सकता है।

3. नमन धीर की बढ़ती दावेदारी, विश्व कप तक पहुंचने का रास्ता?

अंतरराष्ट्रीय पदार्पण के एक महीने के भीतर नमन धीर वनडे टीम में भी जगह बनाने में सफल रहे हैं। वह टी20 टीम का हिस्सा बनने के बाद अब वनडे टीम में भी चुने गए हैं। बल्लेबाजी के साथ उपयोगी ऑफ स्पिन गेंदबाजी उनकी खासियत है। धीर निचले क्रम में रन बनाने और पांच-छह ओवर स्पिन डालने का विकल्प देते हैं। टीम प्रबंधन उन्हें वॉशिंगटन सुंदर जैसे खिलाड़ी के विकल्प के तौर पर देख सकता है। हालांकि, विश्व कप की दौड़ में जगह बनाना अभी दूर की संभावना है। उन्हें मिले मौकों पर लगातार प्रदर्शन करना होगा।

4. कुमार कुशाग्र को पहला मौका, लेकिन डेब्यू आसान नहीं

झारखंड के 21 वर्षीय विकेटकीपर-बल्लेबाज कुमार कुशाग्र को न्यूजीलैंड के खिलाफ आखिरी दो वनडे के लिए पहली बार भारतीय टीम में चुना गया है। केएल राहुल टेस्ट की तैयारी के लिए वनडे टीम से हटेंगे, ऐसे में कुशाग्र को टीम में जगह मिली है। वह पहले से भारत ए के साथ न्यूजीलैंड दौरे पर रहेंगे। पिछले घरेलू सत्र में सैयद मुश्ताक अली ट्रॉफी और दलीप ट्रॉफी में उनके प्रदर्शन ने ध्यान खींचा था। हालांकि, टीम में ईशान किशन की मौजूदगी को देखते हुए कुशाग्र के लिए तुरंत अंतरराष्ट्रीय पदार्पण करना आसान नहीं होगा।

5. जायसवाल को वनडे में मौका क्यों नहीं?

शुभमन गिल और केएल राहुल आखिरी दो वनडे में उपलब्ध नहीं होंगे, इसके बावजूद यशस्वी जायसवाल को वनडे टीम में जगह नहीं मिली। यह फैसला इसलिए चर्चा में है क्योंकि जायसवाल ने अपने पिछले तीन वनडे में दो शतक लगाए हैं। अफगानिस्तान के खिलाफ जून में खेला गया उनका पिछला 50 ओवर का मुकाबला भी शतक के साथ समाप्त हुआ था। जायसवाल न्यूजीलैंड ए के खिलाफ चार दिवसीय मैचों की सीरीज के लिए भारत ए टीम में हैं। इससे संकेत मिलता है कि टीम प्रबंधन उन्हें लाल गेंद के क्रिकेट में तैयार रखने को प्राथमिकता दे रहा है। टेस्ट सीरीज की शुरुआत पांचवें वनडे के महज चार दिन बाद होनी है। ऐसे में चयन में टेस्ट की तैयारी का असर साफ दिखता है।

6. जडेजा की वनडे वापसी पर सवाल

रवींद्र जडेजा को न्यूजीलैंड के खिलाफ वनडे टीम में जगह नहीं मिली। इस साल पांच वनडे में उन्होंने केवल दो विकेट लिए हैं। अक्षर पटेल, वॉशिंगटन सुंदर और नमन धीर जैसे विकल्पों के उभरने से वनडे में उनकी जगह पर दबाव बढ़ा है। हालांकि, केवल इस चयन के आधार पर जडेजा के वनडे करियर को समाप्त मानना जल्दबाजी होगी। लेकिन टीम प्रबंधन के सामने अब ऐसे विकल्प हैं जो स्पिन गेंदबाजी के साथ बल्लेबाजी में भी योगदान दे सकते हैं। दक्षिण अफ्रीका में होने वाले अगले वनडे विश्व कप को देखते हुए जडेजा को अपनी दावेदारी फिर मजबूत करनी होगी।

7. मानव सुथार को टेस्ट टीम में जगह क्यों नहीं मिली?

मानव सुथार का चयन न होना सबसे बड़ा सवाल है। वह न्यूजीलैंड दौरे के लिए भारत ए टीम में चुने गए हैं, लेकिन सीनियर टेस्ट टीम में जगह नहीं बना सके। उपलब्ध जानकारी के अनुसार, उन्होंने तीन टेस्ट में 17.34 के औसत से 23 विकेट लिए हैं और पदार्पण मैच में छह विकेट भी हासिल किए थे। वारविकशायर के लिए काउंटी चैंपियनशिप में भी उन्होंने छह मैचों में 19.92 के औसत से 27 विकेट लिए।



इसके बावजूद टेस्ट टीम में रवींद्र जडेजा, वॉशिंगटन सुंदर और कुलदीप यादव को स्पिन विकल्प के तौर पर चुना गया है। न्यूजीलैंड की परिस्थितियां उपमहाद्वीप की तरह स्पिन के अनुकूल नहीं मानी जातीं, इसलिए टीम प्रबंधन ने गेंदबाजी के साथ बल्लेबाजी में गहराई देने वाले विकल्पों को प्राथमिकता दी हो सकती है। हालांकि, सुथार के पिछले प्रदर्शन को देखते हुए उनका बाहर रहना चयन का अहम सवाल बना रहेगा।