न्यूजीलैंड में अब तक अधूरा है विराट का यह रिकॉर्ड: क्या पांच मैचों में पूरा होगा सपना? केवल चौथे भारतीय बनेंगे

कोहली 2026 में वनडे क्रिकेट में शानदार लय में नजर आए हैं। उन्होंने नौ मैचों में 69 के औसत से 552 रन बनाए हैं। इस दौरान उनका स्ट्राइक रेट 117.94 रहा है और उन्होंने दो शतक तथा तीन अर्धशतक लगाए हैं। इनमें वेस्टइंडीज के खिलाफ पिछले महीने बनाया गया नाबाद 139 रन का स्कोर भी शामिल है। यह उनके वनडे करियर का रिकॉर्ड बढ़ाने वाला 55वां शतक था। कोहली के नाम अब तक अंतरराष्ट्रीय क्रिकेट में 86 शतक हैं। उनकी नजर सचिन तेंदुलकर के 100 अंतरराष्ट्रीय शतकों के रिकॉर्ड पर भी है। अगर वह इस आंकड़े तक पहुंचते हैं तो ऐसा करने वाले दूसरे बल्लेबाज बनेंगे।