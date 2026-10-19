न्यूजीलैंड में अब तक अधूरा है विराट का यह रिकॉर्ड: क्या पांच मैचों में पूरा होगा सपना? केवल चौथे भारतीय बनेंगे
विराट कोहली के पास न्यूजीलैंड के खिलाफ पांच मैचों की वनडे सीरीज में खास रिकॉर्ड बनाने का मौका है। न्यूजीलैंड में वनडे प्लेयर ऑफ द मैच पुरस्कार जीतकर वह सचिन तेंदुलकर, रोहित शर्मा और कपिल देव के क्लब में शामिल हो सकते हैं। कोहली के नाम वनडे में 45 प्लेयर ऑफ द मैच पुरस्कार और 55 शतक हैं।
विस्तार
विराट कोहली के सामने न्यूजीलैंड के खिलाफ पांच मैचों की वनडे सीरीज में एक खास रिकॉर्ड अपने नाम करने का मौका होगा। शुभमन गिल की कप्तानी में भारतीय टीम चार नवंबर से वनडे सीरीज खेलेगी। इस दौरान कोहली की नजर न्यूजीलैंड में अपना पहला वनडे प्लेयर ऑफ द मैच पुरस्कार जीतने पर होगी। अगर वह ऐसा करने में सफल रहे तो सचिन तेंदुलकर, रोहित शर्मा और कपिल देव जैसे दिग्गजों के खास क्लब में शामिल हो जाएंगे। यह सीरीज अगले साल होने वाले वनडे विश्व कप की तैयारी के लिहाज से भी अहम होगी।
क्या कोहली बनेंगे चौथे भारतीय?
कोहली वनडे क्रिकेट में अब तक 45 बार प्लेयर ऑफ द मैच पुरस्कार जीत चुके हैं। इस मामले में वह दुनिया में तीसरे स्थान पर हैं। श्रीलंका के सनथ जयसूर्या के नाम 48 और सचिन तेंदुलकर के नाम 62 पुरस्कार हैं। हालांकि, कोहली ने दक्षिण अफ्रीका, इंग्लैंड, न्यूजीलैंड और ऑस्ट्रेलिया यानी सेन देशों में से न्यूजीलैंड में अब तक यह पुरस्कार नहीं जीता है। अगर वह आगामी सीरीज में यह उपलब्धि हासिल कर लेते हैं तो चारों सेन देशों में वनडे प्लेयर ऑफ द मैच पुरस्कार जीतने वाले चौथे भारतीय बन जाएंगे।
सचिन, रोहित और कपिल के खास क्लब पर नजर
|भारतीय खिलाड़ी
|उपलब्धि
|सचिन तेंदुलकर
|चारों SENA देशों में वनडे प्लेयर ऑफ द मैच पुरस्कार
|रोहित शर्मा
|चारों SENA देशों में वनडे प्लेयर ऑफ द मैच पुरस्कार
|कपिल देव
|चारों SENA देशों में वनडे प्लेयर ऑफ द मैच पुरस्कार
|विराट कोहली
|न्यूजीलैंड में वनडे में नहीं बन सके हैं प्लेयर ऑफ द मैच
कोहली का न्यूजीलैंड में वनडे रिकॉर्ड भी प्रभावशाली रहा है। उन्होंने वहां 13 मैचों में 596 रन बनाए हैं। उनका औसत 49.96 और स्ट्राइक रेट 91.41 है। इस दौरान उनके बल्ले से एक शतक और चार अर्धशतक निकले हैं। कोहली के पास पांच मैचों में न्यूजीलैंड में अपना पहला वनडे प्लेयर ऑफ द मैच पुरस्कार जीतने का मौका होगा। अब देखना होगा कि वह इस सीरीज में इस खास उपलब्धि को हासिल कर पाते हैं या नहीं।
कोहली 2026 में वनडे क्रिकेट में शानदार लय में नजर आए हैं। उन्होंने नौ मैचों में 69 के औसत से 552 रन बनाए हैं। इस दौरान उनका स्ट्राइक रेट 117.94 रहा है और उन्होंने दो शतक तथा तीन अर्धशतक लगाए हैं। इनमें वेस्टइंडीज के खिलाफ पिछले महीने बनाया गया नाबाद 139 रन का स्कोर भी शामिल है। यह उनके वनडे करियर का रिकॉर्ड बढ़ाने वाला 55वां शतक था। कोहली के नाम अब तक अंतरराष्ट्रीय क्रिकेट में 86 शतक हैं। उनकी नजर सचिन तेंदुलकर के 100 अंतरराष्ट्रीय शतकों के रिकॉर्ड पर भी है। अगर वह इस आंकड़े तक पहुंचते हैं तो ऐसा करने वाले दूसरे बल्लेबाज बनेंगे।
न्यूजीलैंड दौरे पर भारत पहले तीन वनडे शुभमन गिल की कप्तानी में खेलेगा। इसके बाद आखिरी दो मैचों में श्रेयस अय्यर टीम की कमान संभालेंगे। गिल बाद में होने वाली दो टेस्ट मैचों की सीरीज की तैयारी के लिए रवाना होंगे।
भारत और न्यूजीलैंड के बीच वनडे सीरीज का कार्यक्रम:
|मैच
|तारीख
|स्थान
|पहला वनडे
|4 नवंबर
|ऑकलैंड
|दूसरा वनडे
|7 नवंबर
|वेलिंगटन
|तीसरा वनडे
|10 नवंबर
|हैमिल्टन
|चौथा वनडे
|13 नवंबर
|माउंट माउंगानुई
|पांचवां वनडे
|15 नवंबर
|माउंट माउंगानुई
चौथे और पांचवें वनडे के लिए भारतीय टीम: श्रेयस अय्यर (कप्तान), रोहित शर्मा, विराट कोहली, तिलक वर्मा, ईशान किशन (विकेटकीपर, उपकप्तान), नीतीश कुमार रेड्डी, अक्षर पटेल, नमन धीर, औकिब नबी, गुरनूर बराड़, ऋतुराज गायकवाड़, अर्शदीप सिंह, कुमार कुशाग्र (विकेटकीपर), मोहम्मद सिराज, यश ठाकुर, कुलदीप यादव।