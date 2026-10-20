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1000 किमी से ज्यादा पैदल चलकर हार्दिक से मिलने पहुंचा फैन: ऑलराउंडर ने किया दिल छूने वाला वादा; देखें वीडियो

Tue, 20 Oct 2026 11:39 AM IST
स्वप्निल शशांक स्पोर्ट्स डेस्क, अमर उजाला, नई दिल्ली
स्पोर्ट्स डेस्क, अमर उजाला, नई दिल्ली Published by: स्वप्निल शशांक Updated Tue, 20 Oct 2026 11:39 AM IST
सार

लखनऊ के फैन रवि मुंबई से बेंगलुरु तक 1000 किलोमीटर से ज्यादा पैदल चलकर हार्दिक पांड्या से मिलने पहुंचे। चोट से उबर रहे हार्दिक ने उनसे गर्मजोशी से मुलाकात की और वापसी के ट्रेन टिकट की व्यवस्था कराने का वादा किया। हार्दिक चोट के कारण न्यूजीलैंड दौरे से भी बाहर हैं।

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Fan Walks Over 1,000 km to Meet Hardik Pandya; India Star Promises Return Train Tickets
हार्दिक पांड्या फैन से मिलते हुए - फोटो : Twitter

विस्तार
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भारतीय क्रिकेट टीम के स्टार ऑलराउंडर हार्दिक पांड्या से मिलने के लिए एक फैन ने 1000 किलोमीटर से ज्यादा का सफर पैदल तय किया। लखनऊ के रहने वाले रवि मुंबई से बेंगलुरु स्थित भारतीय क्रिकेट कंट्रोल बोर्ड (बीसीसीआई) के सेंटर ऑफ एक्सीलेंस (सीओई) पहुंचे। यहां चोट से उबर रहे हार्दिक ने उनसे मुलाकात की और ऐसा वादा किया, जिसने फैन का दिन बना दिया। इस मुलाकात का वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है।

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फैन से मिले हार्दिक, वापसी के टिकट का किया वादा
वीडियो में रवि हाथ में एक प्लेकार्ड लिए नजर आते हैं। हार्दिक उनसे गर्मजोशी से मिलते हैं और उनकी यात्रा के बारे में बातचीत करते हैं। इस दौरान भारतीय ऑलराउंडर फैन से पूछते हैं, 'क्या तुम्हें किसी चीज की जरूरत है? क्या मैं तुम्हारे लिए कुछ कर सकता हूं?'

हार्दिक ने रवि को वापस लौटने के लिए ट्रेन टिकट की व्यवस्था कराने का भरोसा भी दिया। उन्होंने यह भी कहा कि वह जल्द ही उनसे संपर्क करेंगे। हार्दिक का यह अंदाज फैन के प्रति उनके अपनापन को दिखाता है। सोशल मीडिया पर इस मुलाकात का वीडियो चर्चा में है।

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चोट के कारण मैदान से दूर हैं हार्दिक
हार्दिक फिलहाल चोट से उबर रहे हैं। रिपोर्ट्स के मुताबिक, गेंदबाजी करते समय उन्हें अब भी पूरी तरह दर्द से राहत नहीं मिली है। इसी वजह से उनकी प्रतिस्पर्धी क्रिकेट में वापसी में देरी हो रही है। हार्दिक को आईपीएल 2026 के दौरान मई में चोट लगी थी। इसके बाद उनकी फिटनेस को लेकर मुश्किलें बनी हुई हैं। हाल में उन्हें एक बार फिर परेशानी हुई, जिससे वापसी की तैयारी प्रभावित हुई।

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न्यूजीलैंड दौरे से भी बाहर, अब वापसी का इंतजार
हार्दिक को न्यूजीलैंड दौरे के लिए भारतीय टीम में जगह नहीं मिली है। इस दौरे पर भारत को पांच टी20 अंतरराष्ट्रीय, पांच वनडे और दो टेस्ट मैच खेलने हैं। चोट के कारण बाहर होने के बाद अब उनकी वापसी फिटनेस पर निर्भर करेगी। रिपोर्ट्स के मुताबिक, हार्दिक के पास जिम्बाब्वे के खिलाफ वनडे सीरीज में वापसी का मौका हो सकता है।

इसके अलावा वह विजय हजारे ट्रॉफी या सैयद मुश्ताक अली ट्रॉफी में खेलकर अपनी फिटनेस और मैच अभ्यास को परख सकते हैं। हालांकि, उनकी वापसी की तारीख पर अभी स्थिति स्पष्ट नहीं है। एक ओर हार्दिक मैदान पर लौटने के लिए फिटनेस हासिल करने में जुटे हैं, वहीं दूसरी ओर उनसे मिलने के लिए फैन का लंबा पैदल सफर और क्रिकेटर का मदद का वादा चर्चा में है।
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