खराब रोशनी से बार-बार रुक रहा टेस्ट क्रिकेट: क्या लाल की जगह गुलाबी गेंद बनेगी समाधान, क्या होगा नया प्रयोग?

डरबन टेस्ट में खराब रोशनी ने बिगाड़ा खेल

दक्षिण अफ्रीका और ऑस्ट्रेलिया के बीच डरबन के किंग्समीड मैदान पर खेले गए टेस्ट में खराब रोशनी के कारण खेल काफी प्रभावित हुआ। शुरुआती तीन दिनों में लगभग 50 ओवरों का नुकसान हुआ। यह स्थिति बताती है कि टेस्ट क्रिकेट में मौसम से जुड़ी चुनौतियां केवल बारिश तक सीमित नहीं हैं।







टेस्ट मैच पांच दिन तक चलता है और हर दिन निर्धारित समय में अधिक से अधिक खेल कराने की कोशिश होती है। सामान्य तौर पर एक दिन में 90 ओवर फेंकने का लक्ष्य रहता है। पांच दिनों में कुल 450 ओवर का खेल निर्धारित होता है। लेकिन जब खराब रोशनी के कारण बार-बार खेल रोकना पड़े, तो टीमों को अपनी रणनीति के मुताबिक खेलने का पर्याप्त समय नहीं मिलता। इसका असर दर्शकों पर भी पड़ता है। टिकट खरीदकर मैदान पहुंचने वाले प्रशंसकों को पूरा खेल देखने का मौका नहीं मिल पाता। वहीं, मुकाबले में नतीजा निकलने की संभावनाएं भी कम हो सकती हैं। कई बार टीमों के पास मैच का रुख बदलने के लिए जरूरी समय ही नहीं बचता।