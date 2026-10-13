{"_id":"6ace32aadc74a5b41d0555d4","slug":"yuvraj-singh-joins-delhi-capitals-as-assistant-and-batting-coach-ahead-of-ipl-2027-know-all-details-2026-10-13","type":"feature-story","status":"publish","title_hn":"आईपीएल 2027: दिल्ली कैपिटल्स टीम से जुड़े युवराज सिंह, किस भूमिका में आएंगे नजर? गांगुली ने जमकर की तारीफ","category":{"title":"Cricket News","title_hn":"क्रिकेट न्यूज़","slug":"cricket-news"}}

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A champion. A leader. 𝐀 𝐓𝐢𝐠𝐞𝐫. 🐅🔥 The legend who inspired generations is ready to shape Dilli's legacy. Welcome home, Yuvi paa! 💙❤️ https://t.co/i7A77rv2tJ विज्ञापन October 13, 2026 विज्ञापन विज्ञापन भारतीय टीम के पूर्व ऑलराउंडर युवराज सिंह आईपीएल 2027 से पहले दिल्ली कैपिटल्स के साथ जुड़े हैं। युवराज दिल्ली की टीम में सहायक और बल्लेबाजी कोच बने हैं। फ्रेंचाइजी ने मंगलवार को वीडियो जारी कर इसकी घोषणा की है।

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कोचिंग करियर की करेंगे शुरुआत

44 वर्षीय युवराज ने भारत की 2007 टी20 विश्व कप और 2011 वनडे विश्व कप की जीत में अहम भूमिका निभाई थी। वह इस फ्रेंचाइजी के साथ अपने आईपीएल कोचिंग करियर की शुरुआत करेंगे। उन्होंने हाल के वर्षों में कई स्थापित और उभरते हुए भारतीय क्रिकेटरों का मार्गदर्शन भी किया है। युवराज का दिल्ली फ्रेंचाइजी के साथ पहले से भी इतिहास रहा है। उन्होंने 2015 में रिकॉर्ड 16 करोड़ रुपये में दिल्ली कैपिल्स (तब डेयरडेविल्स) ज्वाइन किया था और उस सीजन के सभी 14 मैचों में खेले थे।

गांगुली के साथ काम करने के लिए उत्सुक

युवराज ने कहा, 'मैं दिल्ली कैपिटल्स के साथ अपने जीवन का एक नया अध्याय शुरू करने के लिए उत्साहित हूं। फ्रेंचाइजी के साथ मेरा पुराना नाता रहा है और मैं मालिकों को अच्छी तरह जानता हूं, जो इसे मेरे लिए एक विशेष अवसर बनाता है।' उन्होंने आगे कहा कि वह सौरव गांगुली और कोचिंग स्टाफ के साथ काम करने के लिए उत्सुक हैं। अपने आईपीएल करियर के दौरान युवराज ने 132 मैच खेले, जिसमें उन्होंने 2,750 रन बनाए और 36 विकेट लिए।