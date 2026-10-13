आईपीएल 2027: दिल्ली कैपिटल्स टीम से जुड़े युवराज सिंह, किस भूमिका में आएंगे नजर? गांगुली ने जमकर की तारीफ
स्पोर्ट्स डेस्क, अमर उजाला, नई दिल्ली Published by: शोभित चतुर्वेदी Updated Tue, 13 Oct 2026 07:01 PM IST
सार
आईपीएल 2027 सत्र के लिए होने वाली नीलामी से पहले दिल्ली कैपिटल्स के साथ युवराज सिंह जुड़े हैं। युवराज अगले साल होने वाले इस टूर्नामेंट में दिल्ली के ड्रेसिंग रूम में नजर आएंगे।
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विस्तार
भारतीय टीम के पूर्व ऑलराउंडर युवराज सिंह आईपीएल 2027 से पहले दिल्ली कैपिटल्स के साथ जुड़े हैं। युवराज दिल्ली की टीम में सहायक और बल्लेबाजी कोच बने हैं। फ्रेंचाइजी ने मंगलवार को वीडियो जारी कर इसकी घोषणा की है।
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A champion. A leader. 𝐀 𝐓𝐢𝐠𝐞𝐫. 🐅🔥 The legend who inspired generations is ready to shape Dilli's legacy. Welcome home, Yuvi paa! 💙❤️ https://t.co/i7A77rv2tJ— Delhi Capitals (@DelhiCapitals) October 13, 2026विज्ञापन
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कोचिंग करियर की करेंगे शुरुआत
44 वर्षीय युवराज ने भारत की 2007 टी20 विश्व कप और 2011 वनडे विश्व कप की जीत में अहम भूमिका निभाई थी। वह इस फ्रेंचाइजी के साथ अपने आईपीएल कोचिंग करियर की शुरुआत करेंगे। उन्होंने हाल के वर्षों में कई स्थापित और उभरते हुए भारतीय क्रिकेटरों का मार्गदर्शन भी किया है। युवराज का दिल्ली फ्रेंचाइजी के साथ पहले से भी इतिहास रहा है। उन्होंने 2015 में रिकॉर्ड 16 करोड़ रुपये में दिल्ली कैपिल्स (तब डेयरडेविल्स) ज्वाइन किया था और उस सीजन के सभी 14 मैचों में खेले थे।
44 वर्षीय युवराज ने भारत की 2007 टी20 विश्व कप और 2011 वनडे विश्व कप की जीत में अहम भूमिका निभाई थी। वह इस फ्रेंचाइजी के साथ अपने आईपीएल कोचिंग करियर की शुरुआत करेंगे। उन्होंने हाल के वर्षों में कई स्थापित और उभरते हुए भारतीय क्रिकेटरों का मार्गदर्शन भी किया है। युवराज का दिल्ली फ्रेंचाइजी के साथ पहले से भी इतिहास रहा है। उन्होंने 2015 में रिकॉर्ड 16 करोड़ रुपये में दिल्ली कैपिल्स (तब डेयरडेविल्स) ज्वाइन किया था और उस सीजन के सभी 14 मैचों में खेले थे।
गांगुली के साथ काम करने के लिए उत्सुक
युवराज ने कहा, 'मैं दिल्ली कैपिटल्स के साथ अपने जीवन का एक नया अध्याय शुरू करने के लिए उत्साहित हूं। फ्रेंचाइजी के साथ मेरा पुराना नाता रहा है और मैं मालिकों को अच्छी तरह जानता हूं, जो इसे मेरे लिए एक विशेष अवसर बनाता है।' उन्होंने आगे कहा कि वह सौरव गांगुली और कोचिंग स्टाफ के साथ काम करने के लिए उत्सुक हैं। अपने आईपीएल करियर के दौरान युवराज ने 132 मैच खेले, जिसमें उन्होंने 2,750 रन बनाए और 36 विकेट लिए।
युवराज ने कहा, 'मैं दिल्ली कैपिटल्स के साथ अपने जीवन का एक नया अध्याय शुरू करने के लिए उत्साहित हूं। फ्रेंचाइजी के साथ मेरा पुराना नाता रहा है और मैं मालिकों को अच्छी तरह जानता हूं, जो इसे मेरे लिए एक विशेष अवसर बनाता है।' उन्होंने आगे कहा कि वह सौरव गांगुली और कोचिंग स्टाफ के साथ काम करने के लिए उत्सुक हैं। अपने आईपीएल करियर के दौरान युवराज ने 132 मैच खेले, जिसमें उन्होंने 2,750 रन बनाए और 36 विकेट लिए।
युवराज का अनुभव आएगा काम
पूर्व ऑलराउंडर युवराज ने अभिषेक शर्मा और शुभमन गिल जैसे खिलाड़ियों के साथ काफी करीब से काम किया है, जो अब भारतीय टीम के मुख्य स्तंभ बन चुके हैं। उन्होंने अपना अनुभव साझा करके उनके खेल को निखारने में मदद की है। युवराज कई अन्य खिलाड़ियों को आगे बढ़ाने में भी शामिल रहे हैं। अभिषेक के साथ उनका जुड़ाव विशेष रूप से उल्लेखनीय रहा है, जिनकी बदौलत इस बाएं हाथ के बल्लेबाज ने भारत के सबसे विस्फोटक टी20 बल्लेबाजों में से एक के रूप में अपनी पहचान बनाई है।
2007 टी20 विश्व कप और 2011 वनडे विश्व कप जीतने का उनका अनुभव दिल्ली कैपिटल्स के कोचिंग सेटअप के लिए एक मूल्यवान साबित होगा। पिछले कुछ वर्षों में कई युवा भारतीय सितारों को मार्गदर्शन देने के बाद, युवराज अब अपनी पहली औपचारिक कोचिंग भूमिका निभा रहे हैं क्योंकि यह फ्रेंचाइजी आईपीएल के अपने पहले खिताब के सूखे को खत्म करने की तलाश में है।
पूर्व ऑलराउंडर युवराज ने अभिषेक शर्मा और शुभमन गिल जैसे खिलाड़ियों के साथ काफी करीब से काम किया है, जो अब भारतीय टीम के मुख्य स्तंभ बन चुके हैं। उन्होंने अपना अनुभव साझा करके उनके खेल को निखारने में मदद की है। युवराज कई अन्य खिलाड़ियों को आगे बढ़ाने में भी शामिल रहे हैं। अभिषेक के साथ उनका जुड़ाव विशेष रूप से उल्लेखनीय रहा है, जिनकी बदौलत इस बाएं हाथ के बल्लेबाज ने भारत के सबसे विस्फोटक टी20 बल्लेबाजों में से एक के रूप में अपनी पहचान बनाई है।
2007 टी20 विश्व कप और 2011 वनडे विश्व कप जीतने का उनका अनुभव दिल्ली कैपिटल्स के कोचिंग सेटअप के लिए एक मूल्यवान साबित होगा। पिछले कुछ वर्षों में कई युवा भारतीय सितारों को मार्गदर्शन देने के बाद, युवराज अब अपनी पहली औपचारिक कोचिंग भूमिका निभा रहे हैं क्योंकि यह फ्रेंचाइजी आईपीएल के अपने पहले खिताब के सूखे को खत्म करने की तलाश में है।