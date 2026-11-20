क्या है पूरा मामला?

यह घटना जोहान्सबर्ग के वांडरर्स स्टेडियम में खेले गए पहले टेस्ट मैच के दौरान बुधवार को हुई। खराब रोशनी के कारण जब खेल रोका गया, तब मैदानी अंपायर अहसान रजा और एलेक्स व्हार्फ बांग्लादेश टीम के ड्रेसिंग रूम की बालकनी के पास से गुजर रहे थे। इसी दौरान तौहीद हृदोय ने खेल रोकने के अंपायरों के फैसले पर नाराजगी जाहिर की। उनका मानना था कि अंपायरों को इससे पहले ही खेल रोक देना चाहिए था। आईसीसी के मुताबिक, अंपायरों से बात करने का उनका अंदाज आक्रामक और अनुचित था।



हृदोय ने स्वीकार की गलती

तौहीद हृदोय ने अपना अपराध स्वीकार कर लिया और आईसीसी एलीट पैनल के मैच रेफरी एंडी पाइक्रॉफ्ट की ओर से प्रस्तावित सजा को भी मंजूरी दे दी। इसी वजह से मामले में औपचारिक सुनवाई की जरूरत नहीं पड़ी। इस मामले में मैदानी अंपायर अहसान रजा और एलेक्स व्हार्फ, तीसरे अंपायर आसिफ याकूब तथा चौथे अंपायर लुबाबालो गकुमा ने आरोप लगाए थे। पिछले 24 महीनों में यह हृदोय का पहला अपराध है।



लेवल-1 के अपराध में क्या है सजा का प्रावधान?

आईसीसी की आचार संहिता के तहत लेवल-1 के उल्लंघन पर खिलाड़ी को आधिकारिक चेतावनी से लेकर मैच फीस के अधिकतम 50 प्रतिशत तक जुर्माना लगाया जा सकता है। इसके अलावा खिलाड़ी को एक या दो डिमेरिट अंक भी दिए जा सकते हैं।



दक्षिण अफ्रीका ने पहले टेस्ट में दर्ज की शानदार जीत

इस बीच, दक्षिण अफ्रीका ने बांग्लादेश को पहले टेस्ट मैच में करारी शिकस्त देकर दो मैचों की सीरीज में 1-0 की बढ़त बना ली। दक्षिण अफ्रीका को जीत के लिए दूसरी पारी में महज 12 रनों का लक्ष्य मिला था, जिसे टीम ने एक विकेट गंवाकर हासिल कर लिया। बांग्लादेश की टीम दूसरी पारी में सिर्फ 168 रन पर सिमट गई थी। पहली पारी में 157 रनों से पिछड़ने के कारण दक्षिण अफ्रीका को बेहद आसान लक्ष्य मिला। हालांकि, लक्ष्य का पीछा करते हुए दक्षिण अफ्रीका ने सलामी बल्लेबाज मार्क्स एकरमैन का विकेट पहले ही ओवर में गंवा दिया, लेकिन टीम ने दूसरे ओवर में ही जीत का लक्ष्य हासिल कर लिया। इस जीत के साथ ही दक्षिण अफ्रीका ने वर्ल्ड टेस्ट चैंपियनशिप (डब्ल्यूटीसी) की अंक तालिका में भी पहला स्थान हासिल कर लिया।