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भारतीय टीम के टॉप ऑर्डर में बढ़ी प्रतिस्पर्धा: नंबर-3 से नंबर-6 पर पहुंचे तिलक, फिनिशर की भूमिका पर क्या बोले?

Sun, 18 Oct 2026 04:18 PM IST
मयंक त्रिपाठी स्पोर्ट्स डेस्क, अमर उजाला, बंगलूरू
स्पोर्ट्स डेस्क, अमर उजाला, बंगलूरू Published by: मयंक त्रिपाठी Updated Sun, 18 Oct 2026 04:18 PM IST
सार

भारतीय बल्लेबाज तिलक वर्मा ने कहा है कि वह टीम की जरूरत के मुताबिक किसी भी बल्लेबाजी क्रम में खेलने के लिए तैयार हैं। उन्होंने नंबर-3 की बजाय फिनिशर की भूमिका निभाने पर भी सहमति जताई और कहा कि वह एक दिन के अभ्यास में अपनी भूमिका के अनुसार खुद को ढाल सकते हैं।

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Tilak Varma Ready to Play Finisher for Team India Amid Top-Order Competition
तिलक वर्मा - फोटो : ANI

विस्तार
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भारतीय टीम के मध्यक्रम के बल्लेबाज तिलक वर्मा ने साफ कर दिया है कि टीम की जरूरत के मुताबिक वह किसी भी बल्लेबाजी क्रम में खेलने के लिए तैयार हैं। उन्होंने कहा कि उनके लिए बल्लेबाजी का नंबर मायने नहीं रखता, बल्कि देश के लिए मैच खत्म करना सबसे ज्यादा अहम है। तिलक ने माना कि नंबर-3 पर बल्लेबाजी करते हुए मैच फिनिश करना अपेक्षाकृत आसान होता है, लेकिन टीम संयोजन को देखते हुए वह नंबर-6 पर फिनिशर की भूमिका निभाने के लिए भी मानसिक रूप से तैयार हैं। भारत और वेस्टइंडीज के बीच टी20 सीरीज समाप्त होने के बाद प्रेस कॉन्फ्रेंस में तिलक वर्मा ने अपनी बल्लेबाजी की भूमिका और टीम की रणनीति पर खुलकर बात की। उन्होंने कहा कि वह नंबर-3 और नंबर-5 जैसे अलग-अलग स्थानों पर बल्लेबाजी करने की तकनीक रखते हैं और जरूरत पड़ने पर खुद को जल्द ढाल सकते हैं।
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Tilak Varma Ready to Play Finisher for Team India Amid Top-Order Competition
तिलक वर्मा - फोटो : ANI
नंबर-3 से नंबर-6 तक बल्लेबाजी करने को तैयार तिलक
  • तिलक वर्मा ने कहा कि नंबर-3 से नंबर-6 तक अपनी भूमिका बदलना आसान नहीं होता, लेकिन वह टीम के लिए फिनिशर की जिम्मेदारी निभाना पसंद करते हैं। उन्होंने यह भी स्वीकार किया कि नंबर-3 पर बल्लेबाजी करते हुए पारी को संभालने और मैच को अंजाम तक पहुंचाने के लिए ज्यादा समय मिलता है, जबकि नंबर-6 पर परिस्थितियां अलग होती हैं।
  • तिलक ने कहा, 'नंबर-3 से नंबर-6 तक अपनी भूमिका बदलना इतना आसान नहीं है। मुझे देश के लिए मैच खत्म करना पसंद है। मैं इस जिम्मेदारी को पसंद करता हूं। हां, नंबर-6 की तुलना में नंबर-3 पर बल्लेबाजी करते हुए मैच फिनिश करना आसान होता है, लेकिन शीर्ष क्रम में हमारा संयोजन अच्छा है और खिलाड़ी शानदार प्रदर्शन कर रहे हैं। मैं फिनिशर की भूमिका के लिए मानसिक रूप से तैयार हूं और इस नंबर पर खेलते हुए कुछ मैच भी जिता चुका हूं।'
  • उन्होंने आगे कहा कि उनके पास मैदान के चारों ओर शॉट खेलने की क्षमता है और वह टीम की जरूरत के हिसाब से अपनी बल्लेबाजी में बदलाव कर सकते हैं। तिलक के मुताबिक, किसी दूसरे बल्लेबाजी क्रम में खुद को ढालने के लिए उन्हें सिर्फ एक दिन के अभ्यास की जरूरत है।
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Tilak Varma Ready to Play Finisher for Team India Amid Top-Order Competition
तिलक वर्मा - फोटो : ANI
टॉप ऑर्डर में जगह के लिए बढ़ी प्रतिस्पर्धा
  • भारतीय टी20 टीम में इस समय शीर्ष क्रम के बल्लेबाजों की भरमार है। वैभव सूर्यवंशी, अभिषेक शर्मा, संजू सैमसन, ईशान किशन, श्रेयस अय्यर और तिलक वर्मा जैसे खिलाड़ियों के बीच बल्लेबाजी क्रम में जगह बनाने की प्रतिस्पर्धा है।
  • टीम प्रबंधन फिलहाल अभिषेक शर्मा, संजू सैमसन और ईशान किशन को शीर्ष क्रम में मौका दे रहा है, जबकि कप्तान चौथे नंबर पर बल्लेबाजी कर रहे हैं। ऐसे में तिलक वर्मा को अपनी जगह बनाए रखने के लिए मध्यक्रम में जिम्मेदारी निभानी पड़ रही है।
  • वेस्टइंडीज के खिलाफ सीरीज में नीतीश रेड्डी, नमन धीर और शिवम दुबे जैसे खिलाड़ियों को भी मौका दिया गया। इससे भारतीय टीम की बल्लेबाजी और मजबूत हुई है, लेकिन विशेषज्ञ गेंदबाजों की संख्या कम होने से गेंदबाजी संयोजन पर भी सवाल उठे हैं।
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नमन धीर - फोटो : ANI
नमन धीर की गेंदबाजी को बताया बड़ी उपलब्धि
तिलक वर्मा ने सीरीज के दौरान भारतीय टीम की बल्लेबाजी पर संतोष जताया। उन्होंने कहा कि हर मैच में 200 से अधिक रन बनाना टीम के लिए सकारात्मक संकेत है। इसके साथ ही उन्होंने नमन धीर की गेंदबाजी की भी तारीफ की, जिन्होंने सीरीज में पांच विकेट हासिल किए। तिलक ने कहा, 'सकारात्मक बात यह है कि हमने हर मैच में 200 से ज्यादा रन बनाए हैं। यह टीम के लिए अच्छा संकेत है। नमन धीर की गेंदबाजी भी बड़ी सकारात्मक बात रही। दबाव में दाएं हाथ के बल्लेबाजों के खिलाफ एक ऑफ स्पिनर का गेंदबाजी करना और विकेट हासिल करना टीम के लिए अच्छा संकेत है।'

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भुवनेश्वर कुमार - फोटो : ANI
अब न्यूजीलैंड दौरे पर होगी टीम इंडिया की नजर
वेस्टइंडीज के खिलाफ टी20 सीरीज के बाद भारतीय टीम को कुछ समय का आराम मिलेगा। इसके बाद टीम न्यूजीलैंड दौरे पर अपना अगला टी20 मुकाबला खेलेगी, जो 22 अक्तूबर को निर्धारित है। तिलक वर्मा के बयान से साफ है कि वह टीम में अपनी भूमिका को लेकर किसी तरह की असमंजस की स्थिति में नहीं हैं। शीर्ष क्रम में जगह की प्रतिस्पर्धा के बीच उनकी नजर टीम के लिए उपयोगी प्रदर्शन करने और दबाव के समय मैच को जीत तक पहुंचाने पर है।
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