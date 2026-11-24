{"_id":"6b05a7352b74d605410f14db","slug":"smat-2026-punjab-chandigarh-register-wins-himachal-thrash-mp-hyderabad-maharashtra-win-last-ball-thrillers-2026-11-24","type":"feature-story","status":"publish","title_hn":"सैयद मुश्ताक अली: चंडीगढ़-पंजाब की धमाकेदार जीत, हिमाचल ने एमपी को रौंदा; हैदराबाद-महाराष्ट्र ने भी मारी बाजी","category":{"title":"Cricket News","title_hn":"क्रिकेट न्यूज़","slug":"cricket-news"}}

विज्ञापन सैयद मुश्ताक अली ट्रॉफी 2026 के ग्रुप स्टेज मुकाबलों में मंगलवार को रोमांच और दमदार प्रदर्शन का शानदार मिश्रण देखने को मिला। चंडीगढ़ और पंजाब ने अपने-अपने मुकाबलों में एकतरफा जीत दर्ज की, जबकि हिमाचल प्रदेश ने मध्य प्रदेश को नौ विकेट से करारी शिकस्त दी। दूसरी ओर, हैदराबाद और महाराष्ट्र ने आखिरी गेंद तक चले रोमांचक मुकाबलों में गुजरात और त्रिपुरा को हराकर टूर्नामेंट में अपनी तीसरी जीत हासिल की। विदर्भ, कर्नाटक और जम्मू-कश्मीर ने भी अपने-अपने मुकाबलों में जीत दर्ज की।

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आखिरी गेंद पर हैदराबाद और महाराष्ट्र की रोमांचक जीत कोलकाता के ईडन गार्डन्स में खेले गए मुकाबले में हैदराबाद ने गुजरात को आखिरी गेंद पर हराकर 188 रन का लक्ष्य हासिल किया। पहले बल्लेबाजी करते हुए गुजरात ने 20 ओवर में सात विकेट पर 187 रन बनाए। हर्षल पटेल ने 40, उमंग कुमार और खिलान पटेल ने 28-28 रन बनाए, जबकि आशुतोष शर्मा 40 रन बनाकर नाबाद रहे।

लक्ष्य का पीछा करने उतरी हैदराबाद की शुरुआत अच्छी नहीं रही और सलामी बल्लेबाज अभिरथ रेड्डी दूसरी ही गेंद पर आउट हो गए। इसके बाद अमन राव पेराला (59) और कोडिमेला हिमतेजा (54) ने शानदार पारियां खेलकर टीम को मुकाबले में वापस ला दिया। राहुल बुद्धि ने भी 39 रन का योगदान दिया।

आखिरी ओवर में हैदराबाद को जीत के लिए 24 रन चाहिए थे। राहुल बुद्धि ने शुरुआती तीन गेंदों पर दो चौके और एक छक्का लगाकर मुकाबले को रोमांचक बना दिया। हालांकि, वह चौथी गेंद पर रन आउट हो गए। इसके बाद प्रणव वर्मा ने पांचवीं गेंद पर छक्का जड़ा और आखिरी गेंद पर एक रन लेकर टीम को यादगार जीत दिला दी।

वहीं, चंडीगढ़ के पीसीए इंटरनेशनल स्टेडियम में महाराष्ट्र ने त्रिपुरा को आखिरी गेंद पर हराया। पहले बल्लेबाजी करते हुए त्रिपुरा ने कप्तान मणिशंकर मुरासिंह के 66 रनों की बदौलत 20 ओवर में नौ विकेट पर 181 रन बनाए। महाराष्ट्र के विवेक शेलार ने शानदार गेंदबाजी करते हुए चार विकेट झटके।

जवाब में महाराष्ट्र ने साहिल पारख (66), सिद्धेश वीर (नाबाद 34) और विक्की ओस्तवाल (23) की पारियों के दम पर आखिरी गेंद पर लक्ष्य हासिल कर लिया। त्रिपुरा की ओर से चिरंजीत पॉल ने चार विकेट लिए, लेकिन टीम को जीत नहीं दिला सके।

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पंजाब और चंडीगढ़ की एकतरफा जीत

इंदौर के होलकर स्टेडियम में पंजाब ने सौराष्ट्र को सात विकेट से हराकर दमदार प्रदर्शन किया। पंजाब के गेंदबाज इमांजोत सिंह चहल ने चार विकेट लेकर सौराष्ट्र की बल्लेबाजी की कमर तोड़ दी। सौराष्ट्र की टीम 18 ओवर में 141 रन पर सिमट गई। हार्विक देसाई ने सर्वाधिक 51 रन बनाए। लक्ष्य का पीछा करते हुए पंजाब ने महज 12.4 ओवर में तीन विकेट खोकर 142 रन बना लिए। अनमोलप्रीत सिंह ने 52 रन की पारी खेली, जबकि नमन धीर 42 रन बनाकर नाबाद रहे। रमनदीप सिंह ने भी 12 गेंदों में 32 रन की तेजतर्रार पारी खेलकर जीत आसान कर दी।



उधर, मुंबई के वानखेड़े स्टेडियम में चंडीगढ़ ने मिजोरम को 58 रन से हराया। कप्तान शिवम भांबरी ने 29 गेंदों पर 61 रन की विस्फोटक पारी खेली, जबकि सन्यम सैनी ने 32 रन बनाए। इनके योगदान से चंडीगढ़ ने आठ विकेट पर 187 रन का स्कोर खड़ा किया। जवाब में मिजोरम की टीम 20 ओवर में छह विकेट पर 129 रन ही बना सकी। जेहू एंडरसन ने नाबाद 50 और मनेंद्र नरेंद्र सिंह ने 39 रन बनाए, लेकिन टीम को हार से नहीं बचा सके। हार्दिक चौधरी ने तीन विकेट हासिल किए। इस हार के साथ मिजोरम की टूर्नामेंट में लगातार छठी हार हुई और टीम अब तक जीत का खाता नहीं खोल सकी है।

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हिमाचल प्रदेश ने मध्य प्रदेश को नौ विकेट से हराया

मोहाली के पंजाब क्रिकेट एसोसिएशन आईएस बिंद्रा स्टेडियम में हिमाचल प्रदेश ने मध्य प्रदेश को नौ विकेट से करारी शिकस्त दी। पहले बल्लेबाजी करने उतरी मध्य प्रदेश की टीम हिमाचल की अनुशासित गेंदबाजी के सामने 15.5 ओवर में 126 रन पर ऑलआउट हो गई। शिवांग कुमार ने 16 गेंदों पर 41 रन की तेज पारी खेली, लेकिन दूसरे छोर से उन्हें पर्याप्त सहयोग नहीं मिला। हिमाचल की ओर से मृदुल सुरोच, हर्षित संडल और आर्यमान सिंह धालीवाल ने दो-दो विकेट लिए।



127 रन के लक्ष्य का पीछा करने उतरी हिमाचल की टीम ने शानदार शुरुआत की। सलामी बल्लेबाज आयुष जमवाल और वैभव शर्मा ने 107 रन की साझेदारी कर जीत लगभग तय कर दी। दोनों ने 58-58 रन बनाए। हिमाचल ने महज 9.2 ओवर में एक विकेट खोकर 127 रन बनाते हुए टूर्नामेंट में अपनी तीसरी जीत दर्ज की।

विदर्भ ग्रुप डी में शीर्ष पर पहुंचा

कोलकाता के जादवपुर यूनिवर्सिटी कैंपस ग्राउंड में विदर्भ ने उत्तराखंड को 15 रन से हराकर ग्रुप डी की अंकतालिका में शीर्ष स्थान हासिल कर लिया। पहले बल्लेबाजी करते हुए विदर्भ ने आठ विकेट पर 208 रन बनाए। रविकुमार समर्थ ने 35 गेंदों पर 59 रन बनाए, जबकि नचिकेत भुटे ने महज 20 गेंदों पर 45 रन की तेजतर्रार पारी खेली। यश कदम ने 31 और वरुण बिष्ट ने 27 रन का योगदान दिया। 209 रन के लक्ष्य का पीछा करते हुए उत्तराखंड की टीम सात विकेट पर 193 रन ही बना सकी। आरव महाजन ने 69 रन बनाकर संघर्ष किया, लेकिन उन्हें अन्य बल्लेबाजों का पर्याप्त साथ नहीं मिला। विदर्भ की ओर से सौरभ दुबे ने तीन और यश कदम ने दो विकेट लिए। इस जीत के साथ विदर्भ छह मैचों में 22 अंक लेकर ग्रुप डी में पहले स्थान पर पहुंच गया।