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रणजी ट्रॉफी: छत्तीसगढ़ के खिलाफ पहली पारी में सस्ते में आउट हुए शुभमन गिल, पंजाब के लिए वापसी पर किया निराश

Sun, 18 Oct 2026 01:30 PM IST
शोभित चतुर्वेदी स्पोर्ट्स डेस्क, अमर उजाला, नई दिल्ली
स्पोर्ट्स डेस्क, अमर उजाला, नई दिल्ली Published by: शोभित चतुर्वेदी Updated Sun, 18 Oct 2026 01:30 PM IST
सार

भारत को इस महीने न्यूजीलैंड दौरे पर जाना है। इस महत्वपूर्ण दौरे से पहले शुभमन गिल ने रणजी ट्रॉफी में खेलने का फैसला लिया था, लेकिन वह छत्तीसढ़ के खिलाफ पहली पारी में सस्ते में आउट हो गए।

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Shubman Gill endured a disappointing outing for Punjab in the Ranji Trophy ahead of New Zealand Test series
शुभमन गिल - फोटो : ANI

विस्तार
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भारत के टेस्ट कप्तान शुभमन गिल के लिए रणजी ट्रॉफी में छत्तीसगढ़ के खिलाफ पंजाब की ओर से मैच की शुरुआत बेहद निराशाजनक रही। न्यू चंडीगढ़ में रविवार को खेले जा रहे इस एलीट ग्रुप बी मुकाबले के पहले दिन गिल सिर्फ एक रन बनाकर आउट हो गए। भारत और न्यूजीलैंड के बीच आगामी दो मैचों की महत्वपूर्ण टेस्ट सीरीज से पहले गिल ने घरेलू लाल गेंद के क्रिकेट में खेलने का फैसला किया था और वह इस मुकाबले के लिए अंतिम समय में पंजाब की टीम से जुड़े थे।
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अजय मंडल ने किया बोल्ड 
छत्तीसगढ़ के खिलाफ मैच के 26वें ओवर की पहली गेंद पर विहान मल्होत्रा के आउट होने के बाद दाएं हाथ के बल्लेबाज शुभमन गिल नंबर चार पर बल्लेबाजी करने आए। उन्होंने अपनी पारी की दूसरी गेंद पर एक रन लेकर खाता खोला, लेकिन 27वें ओवर की तीसरी गेंद पर स्पिनर अजय मंडल ने उनकी रक्षात्मक तकनीक को भेदते हुए उन्हें बोल्ड कर दिया। आउट होने से पहले गिल ने पांच गेंदों का सामना किया।

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अंतरराष्ट्रीय क्रिकेट में फॉर्म में दिखे थे गिल 
इस मैच में गिल बल्ला नहीं चला, लेकिन इस साल अंतरराष्ट्रीय क्रिकेट में गिल का प्रदर्शन बेहद शानदार रहा है। इस वर्ष उन्होंने तीन टेस्ट मैचों की चार पारियों में 50.00 की औसत से 200 रन बनाए हैं, जिसमें एक शतक और एक अर्धशतक शामिल है। इसके अलावा, वनडे प्रारूप में भी उनका फॉर्म लाजवाब रहा है। इस साल 15 अंतरराष्ट्रीय मैचों की 15 पारियों में गिल 91.25 की गजब की औसत से 1,095 रन बना चुके हैं, जिसमें चार शतक और छह अर्धशतक शामिल हैं। इस दौरान वेस्टइंडीज के खिलाफ दूसरे वनडे में नाबाद 223 रन उनका सर्वोच्च व्यक्तिगत स्कोर रहा है।

न्यूजीलैंड के खिलाफ आगामी सीरीज की बात करें तो दोनों टीमों के बीच चार से 15 नवंबर तक पांच मैचों की वनडे सीरीज खेली जाएगी, जिसके शुरुआती तीन मैचों में गिल ही टीम की कप्तानी संभालेंगे। इसके बाद वह टेस्ट तैयारी के लिए वनडे सीरीज बीच में ही छोड़ देंगे और शेष मैचों में उनके डिप्टी श्रेयस अय्यर कप्तानी की जिम्मेदारी संभालेंगे। इसके बाद भारत और न्यूजीलैंड के बीच 19 नवंबर से महत्वपूर्ण टेस्ट सीरीज की शुरुआत होगी।
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छत्तीसगढ़ के खिलाफ इस मुकाबले के लिए पंजाब की टीम: हरनूर पन्नू, विहान मल्होत्रा, शुभमन गिल, उदय सहारण (कप्तान), जशनप्रीत सिद्धू, सलील अरोड़ा (विकेटकीपर), प्रभसिमरन सिंह (विकेटकीपर), रमनदीप सिंह, हरप्रीत बरार, इमानजोत चहल, हरजस टंडन, गुरनूर बरार, गुरसिमरन सिंह, सनवीर सिंह और उमेश यादव।
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