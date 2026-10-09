रणजी ट्रॉफी में खेलते नजर आएंगे जडेजा: छत्तीसगढ़ के खिलाफ सौराष्ट्र की टीम में शामिल, उनादकट संभालेंगे कमान
स्पोर्ट्स डेस्क, अमर उजाला, राजकोट Published by: शोभित चतुर्वेदी Updated Fri, 09 Oct 2026 04:02 PM IST
सार
सौराष्ट्र का रणजी ट्रॉफी के शुरुआती मुकाबले में छत्तीसगढ़ से होना है। इसके लिए सौराष्ट्र टीम की घोषणा कर दी गई है। टीम में अनुभवी ऑलराउंडर रवींद्र जडेजा का नाम भी शामिल है।
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विस्तार
अनुभवी ऑलराउंडर रवींद्र जडेजा को छत्तीसगढ़ के खिलाफ रणजी ट्रॉफी 2026/27 के पहले मैच के लिए सौराष्ट्र की 16 सदस्यीय टीम में शामिल किया गया है। टीम की कमान अनुभवी तेज गेंदबाज जयदेव उनादकट के हाथ में है। जडेजा वेस्टइंडीज के खिलाफ भारत की 2-1 से वनडे सीरीज जीत में खेलकर आ रहे हैं, हालांकि उन्होंने दो मैचों में सिर्फ दो विकेट लिए और उन्हें बल्लेबाजी का मौका नहीं मिला।
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न्यूजीलैंड सीरीज को देखते हुए मिलेगी मदद
रणजी ट्रॉफी में खेलने से जडेजा को न्यूजीलैंड के खिलाफ भारत के दो मैचों के टेस्ट दौरे से पहले लाल गेंद के क्रिकेट में लय बनाने में मदद मिलेगी। रणजी का 92वां संस्करण 11 अक्तूबर से शुरू हो रहा है, जिसमें गत चैंपियन सौराष्ट्र को आंध्र, असम, छत्तीसगढ़, हैदराबाद, कर्नाटक, पंजाब और त्रिपुरा के साथ एलीट ग्रुप बी में रखा गया है। उनादकट की लीडरशिप में सौराष्ट्र अपने कैंपेन की शुरुआत राजकोट के निरंजन शाह स्टेडियम में छत्तीसगढ़ के खिलाफ करेगा। सौराष्ट्र, जिसने उनादकट की लीडरशिप में 2019/20 और 2022/23 में दो बार प्रीमियर घरेलू खिताब जीता था, ने पिछले सीजन की टीम के 14 खिलाड़ियों को रिटेन किया है।
लेफ्ट-आर्म तेज गेंदबाज उनादकट ससेक्स के लिए शानदार रहे हैं। उन्होंने सात मैचों में 22.21 की औसत से 28 विकेट लिए हैं। सौराष्ट्र 2025/26 रणजी ट्रॉफी के दौरान ग्रुप स्टेज में जल्दी बाहर हो गया था और इस साल एक मजबूत कैंपेन के लिए बेताब है। चयन समिति ने दो नए चेहरों तेज गेंदबाज नील पांड्या और ऑलराउंडर अर्थ यादव को टीम में शामिल किया है। हार्विक देसाई विकेटकीपिंग करते रहेंगे, जबकि बल्लेबाजी क्रम में अनुभवी अर्पित वासवदा, चिराग जानी और जय गोहिल होंगे। उनादकट, चेतन सकारिया के साथ तेज गेंदबाजी की कमान संभालेंगे। अनुभवी स्पिनर धर्मेंद्रसिंह जडेजा टीम से बाहर हो गए हैं। वह छत्तीसगढ़ की तरफ से खेलेंगे। इसका मतलब है कि इस सीजन में स्पिन गेंदबाजी की जिम्मेदारी पार्थ भुट पर होगी।
रणजी ट्रॉफी में खेलने से जडेजा को न्यूजीलैंड के खिलाफ भारत के दो मैचों के टेस्ट दौरे से पहले लाल गेंद के क्रिकेट में लय बनाने में मदद मिलेगी। रणजी का 92वां संस्करण 11 अक्तूबर से शुरू हो रहा है, जिसमें गत चैंपियन सौराष्ट्र को आंध्र, असम, छत्तीसगढ़, हैदराबाद, कर्नाटक, पंजाब और त्रिपुरा के साथ एलीट ग्रुप बी में रखा गया है। उनादकट की लीडरशिप में सौराष्ट्र अपने कैंपेन की शुरुआत राजकोट के निरंजन शाह स्टेडियम में छत्तीसगढ़ के खिलाफ करेगा। सौराष्ट्र, जिसने उनादकट की लीडरशिप में 2019/20 और 2022/23 में दो बार प्रीमियर घरेलू खिताब जीता था, ने पिछले सीजन की टीम के 14 खिलाड़ियों को रिटेन किया है।
लेफ्ट-आर्म तेज गेंदबाज उनादकट ससेक्स के लिए शानदार रहे हैं। उन्होंने सात मैचों में 22.21 की औसत से 28 विकेट लिए हैं। सौराष्ट्र 2025/26 रणजी ट्रॉफी के दौरान ग्रुप स्टेज में जल्दी बाहर हो गया था और इस साल एक मजबूत कैंपेन के लिए बेताब है। चयन समिति ने दो नए चेहरों तेज गेंदबाज नील पांड्या और ऑलराउंडर अर्थ यादव को टीम में शामिल किया है। हार्विक देसाई विकेटकीपिंग करते रहेंगे, जबकि बल्लेबाजी क्रम में अनुभवी अर्पित वासवदा, चिराग जानी और जय गोहिल होंगे। उनादकट, चेतन सकारिया के साथ तेज गेंदबाजी की कमान संभालेंगे। अनुभवी स्पिनर धर्मेंद्रसिंह जडेजा टीम से बाहर हो गए हैं। वह छत्तीसगढ़ की तरफ से खेलेंगे। इसका मतलब है कि इस सीजन में स्पिन गेंदबाजी की जिम्मेदारी पार्थ भुट पर होगी।
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सौराष्ट्र टीम: जयदेव उनादकट (कप्तान), रवींद्र जडेजा, हार्विक देसाई (विकेटकीपर), अर्पित वासवदा, चिराग जानी, प्रेरक मांकड़, जय गोहिल, चेतन सकारिया, अंकुर पंवार, समर गज्जर, पार्थ भुट, विश्वराजसिंह जडेजा, हेतविक कोटक, नील पांड्या, अर्थ यादव, तरंग गोहेल।