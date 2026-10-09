रणजी ट्रॉफी में खेलते नजर आएंगे जडेजा: छत्तीसगढ़ के खिलाफ सौराष्ट्र की टीम में शामिल, उनादकट संभालेंगे कमान

न्यूजीलैंड सीरीज को देखते हुए मिलेगी मदद

रणजी ट्रॉफी में खेलने से जडेजा को न्यूजीलैंड के खिलाफ भारत के दो मैचों के टेस्ट दौरे से पहले लाल गेंद के क्रिकेट में लय बनाने में मदद मिलेगी। रणजी का 92वां संस्करण 11 अक्तूबर से शुरू हो रहा है, जिसमें गत चैंपियन सौराष्ट्र को आंध्र, असम, छत्तीसगढ़, हैदराबाद, कर्नाटक, पंजाब और त्रिपुरा के साथ एलीट ग्रुप बी में रखा गया है। उनादकट की लीडरशिप में सौराष्ट्र अपने कैंपेन की शुरुआत राजकोट के निरंजन शाह स्टेडियम में छत्तीसगढ़ के खिलाफ करेगा। सौराष्ट्र, जिसने उनादकट की लीडरशिप में 2019/20 और 2022/23 में दो बार प्रीमियर घरेलू खिताब जीता था, ने पिछले सीजन की टीम के 14 खिलाड़ियों को रिटेन किया है।



लेफ्ट-आर्म तेज गेंदबाज उनादकट ससेक्स के लिए शानदार रहे हैं। उन्होंने सात मैचों में 22.21 की औसत से 28 विकेट लिए हैं। सौराष्ट्र 2025/26 रणजी ट्रॉफी के दौरान ग्रुप स्टेज में जल्दी बाहर हो गया था और इस साल एक मजबूत कैंपेन के लिए बेताब है। चयन समिति ने दो नए चेहरों तेज गेंदबाज नील पांड्या और ऑलराउंडर अर्थ यादव को टीम में शामिल किया है। हार्विक देसाई विकेटकीपिंग करते रहेंगे, जबकि बल्लेबाजी क्रम में अनुभवी अर्पित वासवदा, चिराग जानी और जय गोहिल होंगे। उनादकट, चेतन सकारिया के साथ तेज गेंदबाजी की कमान संभालेंगे। अनुभवी स्पिनर धर्मेंद्रसिंह जडेजा टीम से बाहर हो गए हैं। वह छत्तीसगढ़ की तरफ से खेलेंगे। इसका मतलब है कि इस सीजन में स्पिन गेंदबाजी की जिम्मेदारी पार्थ भुट पर होगी।