रणजी ट्रॉफी राउंड-अप: सरफराज खान का शतक, महाराष्ट्र की विशाल बढ़त; तमिलनाडु और बंगाल ने दर्ज की जीत

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रणजी ट्रॉफी के दूसरे दौर में सरफराज खान ने मुंबई के लिए 154 रन बनाए, जबकि महाराष्ट्र ने झारखंड के खिलाफ 358 रनों की पहली पारी की बढ़त हासिल की। तमिलनाडु ने उत्तराखंड को पारी और 66 रन से, बंगाल ने सर्विसेज को 60 रन से, बड़ौदा ने बिहार को 10 विकेट से, विदर्भ ने जम्मू-कश्मीर को तीन विकेट से और उत्तर प्रदेश ने गोवा को 68 रन से हराया। दिल्ली ने गुजरात के खिलाफ 285 रनों की बढ़त बना ली, जबकि राजस्थान के 497 रनों के जवाब में रेलवे संघर्ष कर रहा है।

विज्ञापन रणजी ट्रॉफी के दूसरे दौर के मुकाबलों में मंगलवार को कई रोमांचक नतीजे देखने को मिले। मुंबई के लिए सरफराज खान ने 154 रनों की शानदार पारी खेलकर हिमाचल प्रदेश के खिलाफ टीम को मजबूत स्थिति में पहुंचाया। वहीं, महाराष्ट्र ने झारखंड के खिलाफ पहली पारी में 358 रनों की विशाल बढ़त हासिल की। तमिलनाडु ने उत्तराखंड को पारी और 66 रनों से हराकर मुकाबला अपने नाम किया, जबकि बंगाल ने सर्विसेज को 60 रनों से शिकस्त दी। दूसरी ओर, बड़ौदा, विदर्भ और उत्तर प्रदेश ने भी अपने-अपने मुकाबलों में जीत दर्ज की।

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सरफराज खान और आकाश आनंद के शतक से मुंबई मजबूत

बिलासपुर में खेले जा रहे एलीट ग्रुप डी के मुकाबले में मुंबई ने अपनी पहली पारी आठ विकेट पर 528 रन बनाकर घोषित की। भारत के बल्लेबाज सरफराज खान ने 228 गेंदों पर 154 रन बनाए, जिसमें 19 चौके शामिल रहे। विकेटकीपर-बल्लेबाज आकाश आनंद ने भी शानदार प्रदर्शन करते हुए 239 गेंदों पर 117 रन की पारी खेली।



सरफराज और सिद्धेश लाड के बीच चौथे विकेट के लिए 68 रनों की साझेदारी हुई। इसके बाद सरफराज ने आकाश आनंद के साथ पांचवें विकेट के लिए 210 रन जोड़कर मुंबई को विशाल स्कोर तक पहुंचाया। सिद्धेश लाड ने भी 87 रनों का योगदान दिया। जवाब में हिमाचल प्रदेश ने तीसरे दिन का खेल समाप्त होने तक दूसरी पारी में तीन विकेट पर 144 रन बना लिए थे। टीम अभी भी मुंबई से 244 रन पीछे है। स्टंप्स के समय पुखराज मान 38 और वैभव कालिता 21 रन बनाकर नाबाद थे।

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साई किशोर की हैट्रिक, तमिलनाडु ने पारी से जीता मैच

चेन्नई में तमिलनाडु ने उत्तराखंड को पारी और 66 रनों से हराकर शानदार जीत दर्ज की। पहली पारी में तमिलनाडु ने 313 रन बनाए थे, जिसके जवाब में उत्तराखंड की टीम 134 रनों पर सिमट गई थी। दूसरी पारी में उत्तराखंड की टीम 113 रन ही बना सकी। तमिलनाडु के कप्तान और स्पिनर आर साई किशोर ने 34 रन देकर छह विकेट झटके और हैट्रिक लेकर मुकाबले का आकर्षण रहे। उन्होंने 43वें ओवर की आखिरी तीन गेंदों पर लक्ष्य रायचंदानी, सौरभ रावत और आदित्य रावत को आउट किया। अजित राम ने भी चार विकेट लेकर उत्तराखंड की बल्लेबाजी को ध्वस्त करने में अहम भूमिका निभाई।

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महाराष्ट्र की 358 रनों की बढ़त, गायकवाड़ और बावने के शतक

पुणे में महाराष्ट्र ने झारखंड के खिलाफ पहली पारी में पांच विकेट पर 527 रन बनाकर घोषित की। टीम की ओर से अंकित बावने ने नाबाद 169 रन बनाए, जबकि रुतुराज गायकवाड़ 101 रन बनाकर नाबाद रहे। दिग्विजय पाटिल ने भी 148 रनों की शानदार पारी खेली। झारखंड की टीम पहली पारी में 169 रन पर सिमट गई थी। इसके बाद दूसरी पारी में टीम ने तीसरे दिन का खेल समाप्त होने तक एक विकेट पर 130 रन बना लिए। शिखर मोहन 74 और उत्कर्ष सिंह 45 रन बनाकर क्रीज पर थे। झारखंड अभी महाराष्ट्र से 228 रन पीछे है।

बंगाल ने सर्विसेज को 60 रनों से हराया

नई दिल्ली के पालम मैदान पर बंगाल ने कम स्कोर वाले मुकाबले में सर्विसेज को 60 रनों से शिकस्त दी। बंगाल ने पहली पारी में 184 और दूसरी पारी में 146 रन बनाए थे। इस तरह सर्विसेज को जीत के लिए 209 रनों का लक्ष्य मिला। हालांकि, सर्विसेज की टीम दूसरी पारी में 148 रन पर ऑलआउट हो गई। बंगाल के लिए प्रदीप्त प्रमाणिक ने 48 रन देकर चार विकेट झटके, जबकि शाहबाज अहमद ने तीन विकेट हासिल किए। सर्विसेज की ओर से नितिन तंवर ने 49 रनों की संघर्षपूर्ण पारी खेली, लेकिन टीम को जीत नहीं दिला सके। इस जीत से बंगाल को छह अंक मिले।

दिल्ली बड़ी बढ़त की ओर, गुजरात के लिए चुनौती बरकरार

दिल्ली ने गुजरात के खिलाफ पहली पारी छह विकेट पर 648 रन बनाकर घोषित की। जवाब में गुजरात ने तीसरे दिन का खेल समाप्त होने तक पांच विकेट पर 363 रन बना लिए थे। गुजरात के मनन हिंगराजिया 108 रन बनाकर नाबाद थे। उन्होंने 274 गेंदों का सामना करते हुए 12 चौके और एक छक्का लगाया। चिंतन गाजा 41 रन बनाकर उनका साथ दे रहे थे। गुजरात अभी दिल्ली से 285 रन पीछे है और पहली पारी की बढ़त हासिल करने के लिए उसे शेष बल्लेबाजों से बड़ी पारियों की जरूरत होगी।

एलीट ग्रुप ए के मुकाबलों में बड़ौदा, विदर्भ और उत्तर प्रदेश ने जीत दर्ज की बड़ौदा ने बिहार को 10 विकेट से हराया। बिहार ने पहली पारी में 166 रन बनाए थे, जबकि दूसरी पारी में टीम 251 रन पर सिमट गई। बड़ौदा की ओर से भृगु भट्ट ने 53 रन देकर छह विकेट लिए। बिहार के मंगल महरौर ने 138 रन की शानदार पारी खेली, लेकिन उनकी टीम बड़ौदा को चुनौती नहीं दे सकी। बड़ौदा को जीत के लिए सिर्फ दो रन बनाने थे, जो उसने बिना विकेट गंवाए हासिल कर लिए।

श्रीनगर में विदर्भ ने मौजूदा चैंपियन जम्मू-कश्मीर को तीन विकेट से हराया। जम्मू-कश्मीर की दूसरी पारी 123 रन पर सिमटने के बाद विदर्भ को 79 रनों का लक्ष्य मिला। एक समय विदर्भ ने 55 रन पर सात विकेट गंवा दिए थे, लेकिन हर्ष दुबे ने नाबाद 22 और नचिकेत भुते ने नाबाद 13 रन बनाकर टीम को जीत दिला दी।

कानपुर में उत्तर प्रदेश ने गोवा को 68 रनों से हराया। उत्तर प्रदेश ने पहली पारी में 202 और दूसरी पारी में 197 रन बनाए थे। जीत के लिए 236 रनों के लक्ष्य का पीछा करते हुए गोवा की टीम 167 रन पर आउट हो गई। कार्तिक यादव ने 37 रन देकर पांच विकेट झटके।