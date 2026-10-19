{"_id":"6ad6363196985fc0a102d637","slug":"ranji-trophy-round-up-day-2-highlights-chinmay-sutar-hits-400-ayush-badoni-century-match-updates-2026-10-19","type":"feature-story","status":"publish","title_hn":"रणजी ट्रॉफी राउंडअप: चिन्मय सुतार के ऐतिहासिक 400 से मची धूम, दिल्ली के बदोनी चमके; यूपी की बढ़त मजबूत","category":{"title":"Cricket News","title_hn":"क्रिकेट न्यूज़","slug":"cricket-news"}}

विज्ञापन रणजी ट्रॉफी के दूसरे दिन बल्लेबाजों और गेंदबाजों के बीच जबरदस्त मुकाबला देखने को मिला। मिजोरम के चिन्मय सुतार ने नाबाद 400 रन बनाकर इतिहास रच दिया, जबकि दिल्ली के कप्तान आयुष बदोनी ने दोहरा शतक जड़ते हुए गुजरात के खिलाफ टीम को मजबूत स्थिति में पहुंचाया। वहीं, उत्तर प्रदेश ने गोवा के खिलाफ पहली पारी में बढ़त हासिल करने के बाद दूसरी पारी में भी अपना संघर्ष जारी रखा। मुंबई की ओर से सरफराज खान ने नाबाद शतक लगाकर हिमाचल प्रदेश की मुश्किलें बढ़ा दीं। इसके अलावा पंजाब, कर्नाटक, बंगाल, केरल और मध्य प्रदेश के मुकाबलों में भी दूसरे दिन कई अहम प्रदर्शन देखने को मिले।

Trending Videos

चिन्मय सुतार ने रचा इतिहास, 400 रन बनाने वाले दूसरे भारतीय बल्लेबाज

रणजी ट्रॉफी के दूसरे दिन सबसे बड़ी चर्चा मिजोरम के बल्लेबाज चिन्मय सुतार की रही। उन्होंने नागालैंड के खिलाफ प्लेट ग्रुप मुकाबले में नाबाद 400 रन बनाकर ऐतिहासिक उपलब्धि हासिल की। वह प्रथम श्रेणी क्रिकेट में 400 रन बनाने वाले दूसरे भारतीय बल्लेबाज बन गए हैं। सुतार ने अपनी पारी में 517 गेंदों का सामना करते हुए 46 चौके और सात छक्के लगाए। उनकी इस शानदार पारी की बदौलत मिजोरम ने पहली पारी नौ विकेट पर 581 रन बनाकर घोषित की।



सुतार जब बल्लेबाजी के लिए जमे हुए थे, तब मिजोरम का स्कोर 392 रन था और टीम के नौ विकेट गिर चुके थे। इसके बाद उन्होंने आखिरी बल्लेबाज लालरेमपुइया छकछुआक के साथ मिलकर 10वें विकेट के लिए नाबाद 190 रन की साझेदारी की। इस साझेदारी में सुतार ने अकेले 169 रन जोड़े। इससे पहले प्रथम श्रेणी क्रिकेट में 400 रन का आंकड़ा पार करने वाले भारतीय बल्लेबाज भाऊसाहेब निंबालकर थे, जिन्होंने 1948 में महाराष्ट्र की ओर से खेलते हुए काठियावाड़ के खिलाफ नाबाद 443 रन बनाए थे। सुतार की उपलब्धि इसलिए भी खास है, क्योंकि वह अपने करियर का केवल दूसरा प्रथम श्रेणी मुकाबला खेल रहे हैं।

विज्ञापन

विज्ञापन

आयुष बदोनी का दोहरा शतक, दिल्ली ने गुजरात के खिलाफ बनाए 648 रन

दिल्ली और गुजरात के बीच खेले जा रहे ग्रुप सी मुकाबले में बल्लेबाजों का दबदबा देखने को मिला। दिल्ली के कप्तान आयुष बदोनी ने 246 गेंदों में 217 रन की शानदार पारी खेली। उनकी पारी में 22 चौके और दो छक्के शामिल रहे। बदोनी को दूसरे छोर से प्रियांश आर्य का बेहतरीन साथ मिला। प्रियांश ने 221 गेंदों में 199 रन बनाए, जिसमें 24 चौके और छह छक्के शामिल थे। वह एक रन से दोहरे शतक से चूक गए। इसके अलावा सुमित माथुर ने 92 रन और अनुज रावत ने 61 गेंदों में नाबाद 61 रन बनाए। दिल्ली ने 136.4 ओवर में छह विकेट पर 648 रन बनाकर पारी घोषित कर दी।



जवाब में गुजरात ने दिन का खेल समाप्त होने तक दो विकेट पर 98 रन बना लिए थे। गुजरात की टीम दिल्ली से अभी 550 रन पीछे है। दिल्ली की टीम ने पहले मैच में बंगाल के खिलाफ हार के बाद इस मुकाबले में शानदार बल्लेबाजी के दम पर वापसी की है।

विज्ञापन

उत्तर प्रदेश ने गोवा के खिलाफ मजबूत की स्थिति, जीशान अंसारी के पांच विकेट कानपुर में उत्तर प्रदेश और गोवा के बीच खेले जा रहे ग्रुप ए मुकाबले में मेजबान टीम ने दूसरे दिन अपनी स्थिति मजबूत कर ली। गोवा की पहली पारी 164 रन पर सिमट गई, जिसके बाद उत्तर प्रदेश को 38 रन की बढ़त मिली।

गोवा ने दिन की शुरुआत बिना विकेट खोए 43 रन से की थी। हालांकि, लेग स्पिनर जीशान अंसारी ने शानदार गेंदबाजी करते हुए 45 रन देकर पांच विकेट हासिल किए। कार्तिक यादव और वंश चौधरी ने भी दो-दो विकेट लिए। गोवा की ओर से शिवेंद्र भुजबल ने 44 रन बनाए, जबकि यश कास्वंकर ने 36 और कप्तान अभिनव तेजराना ने 26 रन का योगदान दिया।

पहली पारी में उत्तर प्रदेश की ओर से रिंकू सिंह ने नाबाद 118 रन बनाए थे। अब दूसरी पारी में यूपी की शुरुआत बेहद खराब रही। टीम ने शुरुआती ओवर में ही अभिषेक गोस्वामी और माधव कौशिक के विकेट गंवा दिए। यश कास्वंकर ने दोनों बल्लेबाजों को आउट किया।

इसके बाद कप्तान आर्यन जुयाल और करण शर्मा ने तीसरे विकेट के लिए 87 रन की साझेदारी कर पारी को संभाला। करण ने 31 रन बनाए, जबकि जुयाल ने दिन का खेल समाप्त होने तक 113 गेंदों में नाबाद 60 रन बना लिए थे। स्टंप्स के समय उत्तर प्रदेश का स्कोर चार विकेट पर 102 रन था और उसकी कुल बढ़त 140 रन हो गई थी।

सरफराज खान का शतक, मुंबई ने हिमाचल को बैकफुट पर धकेला

ग्रुप डी के मुकाबले में मुंबई ने हिमाचल प्रदेश के खिलाफ अपनी पकड़ मजबूत कर ली। भारतीय बल्लेबाज सरफराज खान ने शानदार बल्लेबाजी करते हुए नाबाद 139 रन बनाए। उन्होंने 213 गेंदों का सामना किया और अपनी पारी में 18 चौके लगाए। यह उनके प्रथम श्रेणी करियर का 18वां शतक है।



मुंबई के कप्तान सिद्धेश लाड ने 87 रन बनाए, जबकि मुशीर खान ने 57 रन का योगदान दिया। लाड और मुशीर के बीच तीसरे विकेट के लिए 122 रन की साझेदारी हुई। इसके बाद सरफराज ने आकाश आनंद के साथ मिलकर पांचवें विकेट के लिए नाबाद 176 रन जोड़े। आकाश आनंद 152 गेंदों में 58 रन बनाकर क्रीज पर मौजूद थे। मुंबई ने दिन का खेल समाप्त होने तक चार विकेट पर 398 रन बना लिए थे। टीम की कुल बढ़त 258 रन हो चुकी थी, जिससे मुकाबले में उसकी स्थिति मजबूत हो गई।

पंजाब के लिए उदय सहारन और सलिल अरोड़ा के शतक

ग्रुप बी में पंजाब ने छत्तीसगढ़ के खिलाफ पहली पारी में 456 रन बनाए। कप्तान उदय सहारन ने 299 गेंदों में 161 रन की शानदार पारी खेली, जबकि सलिल अरोड़ा ने 226 गेंदों में 107 रन बनाए। सलिल का मौजूदा सत्र में यह लगातार दूसरे मुकाबले में दूसरा शतक है। दोनों बल्लेबाजों की पारियों ने पंजाब को बड़ा स्कोर खड़ा करने में मदद की। जवाब में छत्तीसगढ़ की टीम दूसरे दिन स्टंप्स तक पांच विकेट पर 72 रन ही बना सकी थी। पंजाब के बाएं हाथ के स्पिनर हरप्रीत बराड़ ने आठ ओवर में 21 रन देकर पांच विकेट झटके। छत्तीसगढ़ की टीम पहली पारी में अभी 384 रन पीछे है।

कर्नाटक के मनवंत कुमार का पहला प्रथम श्रेणी शतक कर्नाटक और सौराष्ट्र के बीच अलूर में खेले जा रहे मुकाबले में मनवंत कुमार ने शानदार बल्लेबाजी की। उन्होंने 214 गेंदों में 135 रन बनाकर प्रथम श्रेणी क्रिकेट का अपना पहला शतक पूरा किया।

कर्नाटक की टीम ने दिन की शुरुआत आठ विकेट पर 281 रन से की और उसकी पहली पारी 342 रन पर समाप्त हुई। मनवंत ने अभिलाष शेट्टी के साथ नौवें विकेट के लिए 146 रन की अहम साझेदारी की। अभिलाष 137 गेंदों में 14 रन बनाकर नाबाद रहे।

सौराष्ट्र की ओर से पार्थ भुट ने पांच विकेट हासिल किए। जवाब में सौराष्ट्र ने अच्छी शुरुआत की और सलामी बल्लेबाज हेत्विक कोटक ने 46, जबकि हर्विक देसाई ने 77 रन बनाए। दोनों के बीच पहले विकेट के लिए 110 रन की साझेदारी हुई।

हालांकि, इसके बाद कर्नाटक के गेंदबाजों ने वापसी की। अभिलाष शेट्टी ने चिराग जानी और जय गोहिल को आउट किया, जबकि व्यशाख विजयकुमार ने कोटक का विकेट लिया। दिन का खेल समाप्त होने तक सौराष्ट्र का स्कोर चार विकेट पर 164 रन था। टीम अभी कर्नाटक से 178 रन पीछे है।

बंगाल और सर्विसेज के बीच रोमांचक मुकाबला ग्रुप सी में बंगाल और सर्विसेज के बीच मुकाबला दिलचस्प मोड़ पर पहुंच गया है। बंगाल की पहली पारी 184 रन पर सिमटी थी, जिसके जवाब में सर्विसेज की टीम 122 रन ही बना सकी। इस तरह बंगाल को पहली पारी में 62 रन की बढ़त मिली।

बंगाल की ओर से शाहबाज अहमद ने 35 रन देकर चार विकेट लिए, जबकि आमिर गनी ने 31 रन देकर चार विकेट हासिल किए। प्रदीप्त प्रमाणिक ने भी दो विकेट लिए। सर्विसेज के कप्तान रजत पालीवाल 129 गेंदों में 48 रन बनाकर नाबाद रहे।

दूसरी पारी में बंगाल की टीम भी सर्विसेज की स्पिन गेंदबाजी के सामने संघर्ष करती नजर आई और 146 रन पर आउट हो गई। सर्विसेज की ओर से राहुल सिंह ने 39 रन देकर पांच विकेट झटके, जबकि पुलकित नारंग और अर्जुन शर्मा ने दो-दो विकेट हासिल किए।

सर्विसेज को जीत के लिए 209 रन का लक्ष्य मिला है। दिन का खेल समाप्त होने तक टीम ने बिना विकेट खोए 12 रन बना लिए थे। उसे जीत के लिए अभी 197 रन की जरूरत है और मुकाबले में दो दिन का खेल बाकी है।

केरल के मोहम्मद अजहरुद्दीन का शतक

केरल और ओडिशा के बीच तिरुवनंतपुरम में खेले जा रहे मुकाबले में विकेटकीपर बल्लेबाज मोहम्मद अजहरुद्दीन ने शानदार शतक लगाया। उन्होंने 263 गेंदों में नाबाद 139 रन बनाए, जिसमें 11 चौके शामिल रहे। केरल ने पहली पारी में 404 रन बनाए। आदित्य सरवटे ने भी 77 गेंदों में 53 रन की पारी खेली। ओडिशा की ओर से ललित यादव ने तीन विकेट हासिल किए, जबकि राजेश मोहंती, सौम्य लेंका और निनाद राठवा ने दो-दो विकेट लिए। जवाब में ओडिशा ने दिन का खेल समाप्त होने तक तीन विकेट पर 114 रन बनाए थे। गौरव चौधरी ने 50 और शंतनु मिश्रा ने 32 रन का योगदान दिया। ओडिशा की टीम अभी 290 रन पीछे है। गेंदबाजी में सरवटे ने भी दो विकेट लेकर केरल को मजबूत स्थिति में बनाए रखा।

मध्य प्रदेश और महाराष्ट्र का भी दमदार प्रदर्शन

पुदुचेरी के खिलाफ मध्य प्रदेश ने पहली पारी में 125 रन की बढ़त हासिल कर ली। पुदुचेरी की टीम 177 रन पर आउट हुई, जिसके जवाब में मध्य प्रदेश ने पांच विकेट पर 302 रन बना लिए थे। मध्य प्रदेश की ओर से चंचल राठौर ने 78 और शुभम शर्मा ने 58 रन बनाए, जबकि कप्तान रजत पाटीदार 107 रन बनाकर नाबाद थे। उधर, झारखंड के खिलाफ महाराष्ट्र ने भी मजबूत बल्लेबाजी की। झारखंड की पहली पारी 169 रन पर सिमट गई थी। जवाब में महाराष्ट्र ने दिन का खेल समाप्त होने तक पांच विकेट पर 403 रन बना लिए थे। दिग्विजय पाटिल ने 148 रन बनाए, जबकि अंकित बावने 120 रन बनाकर नाबाद थे।