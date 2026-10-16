पाकिस्तान क्रिकेट: कब होगा नए राष्ट्रीय अनुंबध का एलान? प्रारुप तय करेगा श्रेणी; प्रदर्शन भी बनेगा आधार

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पीसीबी नए राष्ट्रीय अनुबंध का एलान अक्तूबर में होने वाली वनडे ट्राई-सीरीज के बाद कर सकता है। मुख्य कोच माइक हेसन और चयनकर्ता खिलाड़ियों के अंतरराष्ट्रीय और घरेलू क्रिकेट में प्रदर्शन के आधार पर अनुबंध की श्रेणियां तय करेंगे।

विज्ञापन पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड (पीसीबी) के नए वार्षिक अनुबंध का इंतजार कर रहे खिलाड़ियों को अभी और इंतजार करना पड़ सकता है। बोर्ड अक्तूबर के अंत में होने वाली वनडे ट्राई-सीरीज के बाद ही खिलाड़ियों के नए अनुबंधों पर अंतिम फैसला ले सकता है। मुख्य कोच माइक हेसन और राष्ट्रीय चयनकर्ता खिलाड़ियों के प्रदर्शन का आकलन करने के बाद अनुबंध की श्रेणियां तय करना चाहते हैं।

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ट्राई-सीरीज में पाकिस्तान का मुकाबला श्रीलंका और इंग्लैंड से

पाकिस्तान की टीम 18 से 31 अक्तूबर तक होने वाली वनडे ट्राई-सीरीज में हिस्सा लेगी। इस सीरीज में पाकिस्तान के अलावा श्रीलंका और इंग्लैंड की टीमें शामिल होंगी। मुकाबले रावलपिंडी और लाहौर में खेले जाएंगे। समाचार एजेंसी पीटीआई ने सूत्रों के हवाले से बताया कि, मुख्य कोच माइक हेसन और चयनकर्ता घरेलू मैदान पर जारी अंतरराष्ट्रीय मुकाबलों के साथ-साथ घरेलू प्रथम श्रेणी क्रिकेट में खिलाड़ियों के प्रदर्शन पर भी नजर रख रहे हैं। इसी आधार पर तय किया जाएगा कि किस खिलाड़ी को किस श्रेणी में शामिल किया जाए।

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सीनियरिटी नहीं, फॉर्मेट के आधार पर मिलेगा अनुबंध

पीसीबी ने संकेत दिया है कि नए राष्ट्रीय अनुबंध खिलाड़ियों की वरिष्ठता के बजाय उनके विशेषज्ञता वाले फॉर्मेट के आधार पर दिए जाएंगे। खिलाड़ियों को टेस्ट क्रिकेट, टी20 और व्हाइट-बॉल क्रिकेट (वनडे और टी20) जैसी श्रेणियों में रखा जा सकता है। इस बदलाव का उद्देश्य अलग-अलग प्रारूपों में खिलाड़ियों के योगदान और प्रदर्शन को ध्यान में रखते हुए अनुबंध देना है।

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