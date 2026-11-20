{"_id":"6affcc269bb395c33c095c33","slug":"new-zealand-vs-india-shubman-gill-s-drs-calls-proved-costly-for-india-in-the-first-test-against-nz-2026-11-20","type":"feature-story","status":"publish","title_hn":"भारत बनाम न्यूजीलैंड: पहली पारी में लिए तीन रिव्यू और सभी रहे विफल, डीआरएस लेने में किस तरह गिल से हुई चूक?","category":{"title":"Cricket News","title_hn":"क्रिकेट न्यूज़","slug":"cricket-news"}}

विज्ञापन भारतीय कप्तान शुभमन गिल के लिए न्यूजीलैंड के खिलाफ वेलिंगटन के बेसिन रिजर्व में खेले जा रहे पहले टेस्ट के शुरुआती दो दिन काफी निराशाजनक रहे। न्यूजीलैंड के बल्लेबाजों पर दबाव बनाने की कोशिश में गिल ने डीआरएस लेने के मामले में लगातार गलतियां कीं। उनके तीनों रिव्यू असफल रहे। इतना ही नहीं, पहले दिन ऋषभ पंत और स्लिप में खड़े खिलाड़ियों के कहने के बावजूद गिल ने विकेटकीपर के हाथों गए कैच के फैसले को चुनौती नहीं दी, जिसका खामियाजा भारत को भुगतना पड़ा।

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लगातार उठ रहे सवाल

गिल के कप्तान बनने के बाद से ही टेस्ट क्रिकेट में उनके डीआरएस लेने के फैसलों पर सवाल उठते रहे हैं। अगस्त 2026 में सामने आए आंकड़ों के मुताबिक, गिल ने बतौर टेस्ट कप्तान कुल 41 बार डीआरएस लिया था, जिसमें से केवल पांच बार भारत को सफलता मिली, जबकि 36 फैसले भारत के खिलाफ गए। वेलिंगटन टेस्ट में तीन और गलत रिव्यू लेने के बाद उनका यह रिकॉर्ड और खराब हो गया है।

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बुमराह की सलाह को किया नजरअंदाज

मैच के पहले दिन भारत को पहली बड़ी निराशा तब मिली, जब जसप्रीत बुमराह की गेंद ग्लेन फिलिप्स के बल्ले को चकमा देते हुए पैड पर लगी। भारतीय खिलाड़ियों ने एलबीडब्ल्यू की अपील की, लेकिन अंपायर रिचर्ड इलिंगवर्थ ने बल्लेबाज को नॉटआउट करार दिया। बुमराह को लग रहा था कि गेंद स्टंप के ऊपर से निकल सकती है। उन्होंने गिल को भी 'हाइट है' कहकर रिव्यू लेने से बचने का संकेत दिया। हालांकि, गिल को लगा कि गेंद बल्ले से नहीं लगी है और उन्होंने डीआरएस लेने का फैसला किया।



रिप्ले में स्निकोमीटर पर गेंद के बल्ले के पास से गुजरने के दौरान स्पाइक दिखाई दिया। तीसरे अंपायर पॉल रीफेल ने स्लो मोशन में फुटेज देखने के बाद बल्ले से हल्का संपर्क होने की पुष्टि की। इसके साथ ही मैदानी अंपायर का नॉटआउट फैसला बरकरार रहा और भारत ने अपना पहला रिव्यू गंवा दिया। गिल इस फैसले से नाखुश नजर आए और उन्होंने अंपायर को अपनी बात समझाने की भी कोशिश की।

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सफल डीआरएस से चूके

हालांकि, पहले दिन भारत के लिए सबसे बड़ी चूक रचिन रवींद्र के खिलाफ हुई। तेज गेंदबाज अंशुल कंबोज की गेंद पर रवींद्र के बल्ले का बाहरी किनारा लगा और विकेटकीपर ऋषभ पंत ने आसानी से कैच पकड़ लिया। भारतीय खिलाड़ियों ने जोरदार अपील की, लेकिन मैदानी अंपायर ने रवींद्र को आउट नहीं दिया। पंत और स्लिप में मौजूद खिलाड़ियों ने गिल से डीआरएस लेने के लिए कहा, लेकिन कप्तान ने रिव्यू नहीं लिया। बाद में अल्ट्राएज में गेंद के बल्ले से लगने पर साफ स्पाइक दिखाई दिया। यानी भारत रिव्यू लेता तो रवींद्र को पवेलियन लौटना पड़ सकता था। रवींद्र को इस जीवनदान का फायदा मिला और वह 50 गेंदें खेलने के बाद आकाश दीप की गेंद पर विकेट के पीछे कैच आउट हुए। इससे पहले कंबोज ने डेवोन कॉनवे को आउट कर न्यूजीलैंड को शुरुआती झटका दिया था। एक समय न्यूजीलैंड का स्कोर 12 रन पर दो विकेट था।