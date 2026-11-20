NZ vs IND
Live
IND 1st Inning
159/1 (39 ov)
Devdutt Padikkal 16(35)*
KL Rahul 52 (116)
Stumps : Day 2 - IND trail by 209 runs.
भारत बनाम न्यूजीलैंड: पहली पारी में लिए तीन रिव्यू और सभी रहे विफल, डीआरएस लेने में किस तरह गिल से हुई चूक?
स्पोर्ट्स डेस्क, अमर उजाला, वेलिंगटन Published by: शोभित चतुर्वेदी Updated Fri, 20 Nov 2026 09:57 AM IST
सार
भारतीय टेस्ट कप्तान शुभमन गिल न्यूजीलैंड के खिलाफ वेलिंगटन टेस्ट में डीआरएस लेने के मामले में बुरी तरह नाकाम रहे। शुरुआती दो दिनों में उन्होंने तीन बार रिव्यू लिया और तीनों फैसले भारत के खिलाफ गए। वेलिंगटन टेस्ट में उनके फैसलों ने एक बार फिर डीआरएस को लेकर उनकी रणनीति पर सवाल खड़े कर दिए हैं।
विज्ञापन
विस्तार
भारतीय कप्तान शुभमन गिल के लिए न्यूजीलैंड के खिलाफ वेलिंगटन के बेसिन रिजर्व में खेले जा रहे पहले टेस्ट के शुरुआती दो दिन काफी निराशाजनक रहे। न्यूजीलैंड के बल्लेबाजों पर दबाव बनाने की कोशिश में गिल ने डीआरएस लेने के मामले में लगातार गलतियां कीं। उनके तीनों रिव्यू असफल रहे। इतना ही नहीं, पहले दिन ऋषभ पंत और स्लिप में खड़े खिलाड़ियों के कहने के बावजूद गिल ने विकेटकीपर के हाथों गए कैच के फैसले को चुनौती नहीं दी, जिसका खामियाजा भारत को भुगतना पड़ा।
विज्ञापन
Trending Videos
लगातार उठ रहे सवाल
गिल के कप्तान बनने के बाद से ही टेस्ट क्रिकेट में उनके डीआरएस लेने के फैसलों पर सवाल उठते रहे हैं। अगस्त 2026 में सामने आए आंकड़ों के मुताबिक, गिल ने बतौर टेस्ट कप्तान कुल 41 बार डीआरएस लिया था, जिसमें से केवल पांच बार भारत को सफलता मिली, जबकि 36 फैसले भारत के खिलाफ गए। वेलिंगटन टेस्ट में तीन और गलत रिव्यू लेने के बाद उनका यह रिकॉर्ड और खराब हो गया है।
गिल के कप्तान बनने के बाद से ही टेस्ट क्रिकेट में उनके डीआरएस लेने के फैसलों पर सवाल उठते रहे हैं। अगस्त 2026 में सामने आए आंकड़ों के मुताबिक, गिल ने बतौर टेस्ट कप्तान कुल 41 बार डीआरएस लिया था, जिसमें से केवल पांच बार भारत को सफलता मिली, जबकि 36 फैसले भारत के खिलाफ गए। वेलिंगटन टेस्ट में तीन और गलत रिव्यू लेने के बाद उनका यह रिकॉर्ड और खराब हो गया है।
विज्ञापन
विज्ञापन
बुमराह की सलाह को किया नजरअंदाज
मैच के पहले दिन भारत को पहली बड़ी निराशा तब मिली, जब जसप्रीत बुमराह की गेंद ग्लेन फिलिप्स के बल्ले को चकमा देते हुए पैड पर लगी। भारतीय खिलाड़ियों ने एलबीडब्ल्यू की अपील की, लेकिन अंपायर रिचर्ड इलिंगवर्थ ने बल्लेबाज को नॉटआउट करार दिया। बुमराह को लग रहा था कि गेंद स्टंप के ऊपर से निकल सकती है। उन्होंने गिल को भी 'हाइट है' कहकर रिव्यू लेने से बचने का संकेत दिया। हालांकि, गिल को लगा कि गेंद बल्ले से नहीं लगी है और उन्होंने डीआरएस लेने का फैसला किया।
रिप्ले में स्निकोमीटर पर गेंद के बल्ले के पास से गुजरने के दौरान स्पाइक दिखाई दिया। तीसरे अंपायर पॉल रीफेल ने स्लो मोशन में फुटेज देखने के बाद बल्ले से हल्का संपर्क होने की पुष्टि की। इसके साथ ही मैदानी अंपायर का नॉटआउट फैसला बरकरार रहा और भारत ने अपना पहला रिव्यू गंवा दिया। गिल इस फैसले से नाखुश नजर आए और उन्होंने अंपायर को अपनी बात समझाने की भी कोशिश की।
मैच के पहले दिन भारत को पहली बड़ी निराशा तब मिली, जब जसप्रीत बुमराह की गेंद ग्लेन फिलिप्स के बल्ले को चकमा देते हुए पैड पर लगी। भारतीय खिलाड़ियों ने एलबीडब्ल्यू की अपील की, लेकिन अंपायर रिचर्ड इलिंगवर्थ ने बल्लेबाज को नॉटआउट करार दिया। बुमराह को लग रहा था कि गेंद स्टंप के ऊपर से निकल सकती है। उन्होंने गिल को भी 'हाइट है' कहकर रिव्यू लेने से बचने का संकेत दिया। हालांकि, गिल को लगा कि गेंद बल्ले से नहीं लगी है और उन्होंने डीआरएस लेने का फैसला किया।
रिप्ले में स्निकोमीटर पर गेंद के बल्ले के पास से गुजरने के दौरान स्पाइक दिखाई दिया। तीसरे अंपायर पॉल रीफेल ने स्लो मोशन में फुटेज देखने के बाद बल्ले से हल्का संपर्क होने की पुष्टि की। इसके साथ ही मैदानी अंपायर का नॉटआउट फैसला बरकरार रहा और भारत ने अपना पहला रिव्यू गंवा दिया। गिल इस फैसले से नाखुश नजर आए और उन्होंने अंपायर को अपनी बात समझाने की भी कोशिश की।
सफल डीआरएस से चूके
हालांकि, पहले दिन भारत के लिए सबसे बड़ी चूक रचिन रवींद्र के खिलाफ हुई। तेज गेंदबाज अंशुल कंबोज की गेंद पर रवींद्र के बल्ले का बाहरी किनारा लगा और विकेटकीपर ऋषभ पंत ने आसानी से कैच पकड़ लिया। भारतीय खिलाड़ियों ने जोरदार अपील की, लेकिन मैदानी अंपायर ने रवींद्र को आउट नहीं दिया। पंत और स्लिप में मौजूद खिलाड़ियों ने गिल से डीआरएस लेने के लिए कहा, लेकिन कप्तान ने रिव्यू नहीं लिया। बाद में अल्ट्राएज में गेंद के बल्ले से लगने पर साफ स्पाइक दिखाई दिया। यानी भारत रिव्यू लेता तो रवींद्र को पवेलियन लौटना पड़ सकता था। रवींद्र को इस जीवनदान का फायदा मिला और वह 50 गेंदें खेलने के बाद आकाश दीप की गेंद पर विकेट के पीछे कैच आउट हुए। इससे पहले कंबोज ने डेवोन कॉनवे को आउट कर न्यूजीलैंड को शुरुआती झटका दिया था। एक समय न्यूजीलैंड का स्कोर 12 रन पर दो विकेट था।
हालांकि, पहले दिन भारत के लिए सबसे बड़ी चूक रचिन रवींद्र के खिलाफ हुई। तेज गेंदबाज अंशुल कंबोज की गेंद पर रवींद्र के बल्ले का बाहरी किनारा लगा और विकेटकीपर ऋषभ पंत ने आसानी से कैच पकड़ लिया। भारतीय खिलाड़ियों ने जोरदार अपील की, लेकिन मैदानी अंपायर ने रवींद्र को आउट नहीं दिया। पंत और स्लिप में मौजूद खिलाड़ियों ने गिल से डीआरएस लेने के लिए कहा, लेकिन कप्तान ने रिव्यू नहीं लिया। बाद में अल्ट्राएज में गेंद के बल्ले से लगने पर साफ स्पाइक दिखाई दिया। यानी भारत रिव्यू लेता तो रवींद्र को पवेलियन लौटना पड़ सकता था। रवींद्र को इस जीवनदान का फायदा मिला और वह 50 गेंदें खेलने के बाद आकाश दीप की गेंद पर विकेट के पीछे कैच आउट हुए। इससे पहले कंबोज ने डेवोन कॉनवे को आउट कर न्यूजीलैंड को शुरुआती झटका दिया था। एक समय न्यूजीलैंड का स्कोर 12 रन पर दो विकेट था।
दूसरे दिन दो बार डीआरएस रहा विफल
दूसरे दिन भी गिल की डीआरएस को लेकर गलतियां जारी रहीं। दिन का पहला गलत रिव्यू तब आया, जब आकाश दीप की गेंद नाथन स्मिथ के पैड पर जा लगी। भारतीय टीम ने एलबीडब्ल्यू की अपील की, लेकिन अंपायर कुमार धर्मसेना ने बल्लेबाज को नॉटआउट दिया। आकाश दीप को संदेह था कि गेंद स्टंप के ऊपर से निकल सकती है, लेकिन गिल ने रिव्यू लेने का फैसला किया। बॉल ट्रैकिंग में साफ हुआ कि गेंद स्टंप के ऊपर से जा रही थी। इस तरह भारत ने अपना दूसरा रिव्यू भी गंवा दिया।
भारत के पास अब सिर्फ एक रिव्यू बचा था, लेकिन गिल ने उसे भी गलत फैसले पर इस्तेमाल कर लिया। आकाश दीप ने मैट हेनरी को शॉर्ट गेंद डाली। हेनरी ने गेंद से बचने के लिए अपना शरीर पीछे किया और हाथों को भी गेंद से दूर रखा। गेंदबाज आकाश दीप ने अपील तक नहीं की और विकेटकीपर पंत भी खास दिलचस्पी लेते नजर नहीं आए। लेकिन पहली स्लिप में खड़े गिल को लगा कि गेंद बल्ले से लगी है। उन्होंने तुरंत रिव्यू लेने का इशारा कर दिया। रिप्ले में साफ दिखाई दिया कि गेंद और बल्ले के बीच काफी दूरी थी। स्निकोमीटर पर भी कोई स्पाइक नहीं आया। तीसरे अंपायर के फैसले के साथ ही भारत का आखिरी रिव्यू भी खत्म हो गया। इस दौरान गिल के चेहरे पर हल्की मुस्कान नजर आई, जबकि मैट हेनरी भी मुस्कुराते दिखाई दिए।
इस तरह वेलिंगटन टेस्ट के शुरुआती दो दिनों में गिल ने तीन बार डीआरएस लिया और तीनों बार भारत को निराशा हाथ लगी। वहीं, एक ऐसा मौका भी आया जब टीम के पास रिव्यू लेने का सही अवसर था, लेकिन कप्तान ने उसे गंवा दिया। गिल के इन फैसलों ने मैदान पर उनकी डीआरएस को लेकर रणनीति और फैसले लेने की क्षमता पर एक बार फिर सवाल खड़े कर दिए हैं।
दूसरे दिन भी गिल की डीआरएस को लेकर गलतियां जारी रहीं। दिन का पहला गलत रिव्यू तब आया, जब आकाश दीप की गेंद नाथन स्मिथ के पैड पर जा लगी। भारतीय टीम ने एलबीडब्ल्यू की अपील की, लेकिन अंपायर कुमार धर्मसेना ने बल्लेबाज को नॉटआउट दिया। आकाश दीप को संदेह था कि गेंद स्टंप के ऊपर से निकल सकती है, लेकिन गिल ने रिव्यू लेने का फैसला किया। बॉल ट्रैकिंग में साफ हुआ कि गेंद स्टंप के ऊपर से जा रही थी। इस तरह भारत ने अपना दूसरा रिव्यू भी गंवा दिया।
भारत के पास अब सिर्फ एक रिव्यू बचा था, लेकिन गिल ने उसे भी गलत फैसले पर इस्तेमाल कर लिया। आकाश दीप ने मैट हेनरी को शॉर्ट गेंद डाली। हेनरी ने गेंद से बचने के लिए अपना शरीर पीछे किया और हाथों को भी गेंद से दूर रखा। गेंदबाज आकाश दीप ने अपील तक नहीं की और विकेटकीपर पंत भी खास दिलचस्पी लेते नजर नहीं आए। लेकिन पहली स्लिप में खड़े गिल को लगा कि गेंद बल्ले से लगी है। उन्होंने तुरंत रिव्यू लेने का इशारा कर दिया। रिप्ले में साफ दिखाई दिया कि गेंद और बल्ले के बीच काफी दूरी थी। स्निकोमीटर पर भी कोई स्पाइक नहीं आया। तीसरे अंपायर के फैसले के साथ ही भारत का आखिरी रिव्यू भी खत्म हो गया। इस दौरान गिल के चेहरे पर हल्की मुस्कान नजर आई, जबकि मैट हेनरी भी मुस्कुराते दिखाई दिए।
इस तरह वेलिंगटन टेस्ट के शुरुआती दो दिनों में गिल ने तीन बार डीआरएस लिया और तीनों बार भारत को निराशा हाथ लगी। वहीं, एक ऐसा मौका भी आया जब टीम के पास रिव्यू लेने का सही अवसर था, लेकिन कप्तान ने उसे गंवा दिया। गिल के इन फैसलों ने मैदान पर उनकी डीआरएस को लेकर रणनीति और फैसले लेने की क्षमता पर एक बार फिर सवाल खड़े कर दिए हैं।