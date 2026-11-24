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विज्ञापन भारत और न्यूजीलैंड के बीच खेले जाने वाले दूसरे टेस्ट मैच से पहले मेजबान टीम को बड़ा झटका लगा है। न्यूजीलैंड के तेज गेंदबाज ब्लेयर टिकनर चोट के कारण दूसरे टेस्ट से बाहर हो गए हैं। उन्हें ट्रेनिंग सेशन के दौरान दाएं पैर की हैमस्ट्रिंग में चोट लगी है। न्यूजीलैंड क्रिकेट ने मंगलवार को उनके बाहर होने की जानकारी देते हुए मैट फिशर को टीम में शामिल करने का एलान किया।

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न्यूजीलैंड क्रिकेट ने दी जानकारी

न्यूजीलैंड क्रिकेट के मुताबिक, ब्लेयर टिकनर को इसी सप्ताह वेलिंगटन में अभ्यास के दौरान चोट लगी थी। इसके बाद उनकी फिटनेस का आकलन किया गया और उन्हें भारत के खिलाफ दूसरे टेस्ट के लिए अनुपलब्ध घोषित कर दिया गया। टिकनर की चोट कितनी गंभीर है और उन्हें मैदान पर वापसी करने में कितना समय लगेगा, इसका पता लगाने के लिए मंगलवार को क्राइस्टचर्च में उनकी आगे की जांच की जाएगी। टिकनर की जगह मैट फिशर को न्यूजीलैंड की टेस्ट टीम में शामिल किया गया है। फिशर हाल ही में भारत के खिलाफ खेली गई टी20 और वनडे सीरीज में न्यूजीलैंड की टीम का हिस्सा थे। वह अब क्राइस्टचर्च में टीम के साथ जुड़ेंगे। फिशर को दूसरे टेस्ट की प्लेइंग इलेवन में भी मौका मिल सकता है।

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पहला टेस्ट ड्रॉ होने से बढ़ी दूसरे मुकाबले की अहमियत

भारत और न्यूजीलैंड के बीच सीरीज का पहला टेस्ट वेलिंगटन के बेसिन रिजर्व मैदान पर खेला गया था, जो ड्रॉ पर समाप्त हुआ। इस मुकाबले में भारतीय टीम ने पहली पारी में शानदार बल्लेबाजी करते हुए नौ विकेट पर 720 रन बनाकर पारी घोषित की थी। न्यूजीलैंड ने पहली पारी में 368 रन बनाए थे। इसके बाद दूसरी पारी में न्यूजीलैंड के बल्लेबाजों ने शानदार संघर्ष दिखाया। डेरिल मिचेल और ग्लेन फिलिप्स ने भारतीय गेंदबाजों को विकेट के लिए तरसा दिया। दोनों बल्लेबाजों की जुझारू पारियों के चलते न्यूजीलैंड ने मुकाबला ड्रॉ करा लिया। भारतीय टीम को आखिरी दिन जीत के लिए आठ विकेट की जरूरत थी, लेकिन वह ऐसा नहीं कर सके।



पहले टेस्ट में न्यूजीलैंड के तेज गेंदबाजों को भारतीय बल्लेबाजों के सामने काफी संघर्ष करना पड़ा था। ऐसे में दूसरे टेस्ट से पहले टिकनर का बाहर होना टीम के गेंदबाजी संयोजन के लिए चुनौती बन सकता है। खासकर जैकब डफी के महंगे साबित होने के बाद टिकनर को दूसरे मुकाबले में मौका मिलने की संभावना थी।

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