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आईपीएल 2027: क्या अगले सीजन में हिस्सा नहीं लेंगे स्टार्क? ऑस्ट्रेलियाई तेज गेंदबाज के खेलने पर संशय क्यों

Fri, 16 Oct 2026 11:36 AM IST
शोभित चतुर्वेदी स्पोर्ट्स डेस्क, अमर उजाला, नई दिल्ली
स्पोर्ट्स डेस्क, अमर उजाला, नई दिल्ली Published by: शोभित चतुर्वेदी Updated Fri, 16 Oct 2026 11:36 AM IST
सार

आईपीएल 2027 का सीजन शुरू होने में अभी समय है, लेकिन इससे पहले ही ऑस्ट्रेलियाई तेज गेंदबाज मिचेल स्टार्क के खेलने को लेकर अटकलों का बाजार गर्म हो गया है। स्टार्क पहले भी इस टूर्नामेंट से बाहर रह चुके हैं।

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Mitchell Starc's availability for IPL 2027 remains uncertain amid a tight international schedule
मिचेल स्टार्क - फोटो : ANI

विस्तार
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आईपीएल के अगले सीजन में अभी कुछ महीने बाकी हैं, लेकिन कई ऑस्ट्रेलियाई खिलाड़ियों की भागीदारी को लेकर अटकलें शुरू हो चुकी हैं। इसमें सबसे मुख्य चर्चा बाएं हाथ के तेज गेंदबाज मिचेल स्टार्क को लेकर है, जो वर्तमान में दिल्ली कैपिटल्स (डीसी) टीम से जुड़े हुए हैं। एक हालिया साक्षात्कार में स्टार्क ने कहा कि आईपीएल 2027 में उनके खेलने या इस टूर्नामेंट से हटने को लेकर अभी तक कुछ भी ठोस तय नहीं हुआ है। दिल्ली ने 2024 की मेगा नीलामी में इस ऑस्ट्रेलियाई तेज गेंदबाज को खरीदने के लिए 11.75 करोड़ रुपये खर्च किए थे।
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अनिश्चितता क्यों है?
यदि स्टार्क पूरी तरह से फिट रहते हैं, तो वह अगले साल 21 जनवरी से 3 मार्च, 2027 तक चलने वाले भारत दौरे के लिए ऑस्ट्रेलिया की टेस्ट टीम का हिस्सा होंगे। इस दौरे के ठीक बाद पहला टेस्ट खेले जाने के 150 साल पूरे होने के उपलक्ष्य में ऑस्ट्रेलिया और इंग्लैंड के बीच एक इकलौता टेस्ट मैच खेला जाना है। आईपीएल 2027 भी इसी अवधि के आसपास शुरू होने की संभावना है, जिससे खिलाड़ियों का शेड्यूल काफी व्यस्त हो जाएगा। स्टार्क 2009 से एक सक्रिय पेशेवर क्रिकेटर रहे हैं, जब उन्होंने अपना प्रथम श्रेणी डेब्यू किया था।

इसके एक साल बाद उन्होंने अपना अंतरराष्ट्रीय पदार्पण किया। इसके बाद उन्होंने रॉयल चैलेंजर्स बंगलूरू के लिए 2014 और 2015 में लगातार दो आईपीएल सीजन में भाग लिया, लेकिन अपने देश के करियर को प्राथमिकता देने के लिए लगभग एक दशक तक इस टूर्नामेंट से दूर रहे। वह 2024 सीजन में आईपीएल में लौटे और कोलकाता नाइट राइडर्स के खिताबी अभियान में अहम भूमिका निभाई। इसके बाद से वह दिल्ली टीम का हिस्सा रहे हैं।
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बॉर्डर-गावस्कर ट्रॉफी के दौरान होगा अंतिम फैसला?
इस साल की शुरुआत में ऑस्ट्रेलिया के मुख्य कोच एंड्रयू मैकडोनाल्ड ने कहा था कि हालांकि आईपीएल एक ऐसा टूर्नामेंट बना हुआ है जिसमें ऑस्ट्रेलिया अपने खिलाड़ियों को भाग लेते देखना चाहता है, लेकिन अंतिम निर्णय उनके व्यक्तिगत कार्यभार (वर्कलोड) पर निर्भर करेगा। मैकडोनाल्ड ने कहा, मुझे पता है कि लोग आईपीएल के बारे में बात करना शुरू कर देंगे और उसकी रूपरेखा तैयार करने की सोचेंगे। मैंने पहले भी यह कहा है कि आईपीएल हमारे कई खिलाड़ियों के लिए हमारी प्रबंधन योजना का हिस्सा है, और टी20 क्रिकेट के लिहाज से इस प्रतियोगिता में हमारे सर्वश्रेष्ठ खिलाड़ियों को उतारने के अपने प्रदर्शन से जुड़े लाभ भी हैं। आपको बस उस संतुलन को बनाकर चलना होगा। आप हर टेस्ट मैच के हिसाब से फैसले लेते हैं और भारत दौरे के आखिर में आईपीएल को लेकर भी एक बार फिर फैसला लिया जाएगा। 
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