Happy Birthday Kapil Dev: कपिल देव आज मना रहे हैं अपना 63वां जन्मदिन, उनके ये रिकॉर्ड्स जानकर हैरान रह जाएंगे आप

सार कपिल देव वनडे विश्व कप जीतने वाले सबसे युवा कप्तान हैं। आज भी उनके इस रिकॉर्ड को कोई नहीं तोड़ सका है। उन्होंने जब वेस्टइंडीज को फाइनल में हराकर विश्व कप जीता, तब वह 24 साल 170 दिन के थे।

भारत को उसका पहला विश्व कप दिलाने वाले पूर्व दिग्गज खिलाड़ी कपिल देव आज अपना 63वां जन्मदिन मना रहे हैं। उनका जन्म छह जनवरी 1959 को चंडीगढ़ में हुआ था। उनके नेत़ृत्व में टीम इंडिया ने कुछ ऐसा कर दिखाया, जिसकी आज भी मिसाल दी जाती है। 1983 में कपिल की ही कप्तानी में भारत ने पहली बार विश्व चैंपियन बनने का गौरव प्राप्त किया था। इस मौके पर हम आपको इस दिग्गज खिलाड़ी के कुछ बड़े रिकॉर्ड के बारे में बताने जा रहे हैं।



कपिल देव वनडे विश्व कप जीतने वाले सबसे युवा कप्तान हैं। आज भी उनके इस रिकॉर्ड को कोई नहीं तोड़ सका है। उन्होंने जब वेस्टइंडीज को फाइनल में हराकर विश्व कप जीता, तब वह 24 साल 170 दिन के थे। इस लिस्ट में दूसरे नंबर पर ऑस्ट्रेलिया के रिकी पोंटिंग हैं। उन्होंने 28 साल से अधिक की उम्र में पहला विश्व कप जीता था। कपिल का यह रिकॉर्ड आज भी कायम है।





कपिल देव ने 1994 में अंतरराष्ट्रीय क्रिकेट को अलविदा कह दिया था। उस समय कपिल के नाम टेस्ट क्रिकेट में सबसे ज्यादा विकेट थे। उन्होंने 131 अंतरराष्ट्रीय टेस्ट मैच में कुल 434 विकेट झटके थे। कपिल के इस रिकॉर्ड को तोड़ने में छह साल और लगे। साल 2000 में वेस्टइंडीज के कर्टनी वॉल्श ने कपिल का रिकॉर्ड तोड़ा था। वॉल्श ने 132 टेस्ट में 519 विकेट लिए। अभी भी कपिल टेस्ट में सबसे ज्यादा विकेट लेने वालों में टॉप-10 में बने हुए हैं।



कपिल देव ने 131 टेस्ट में 31.05 की औसत से 5248 रन भी बनाए। इसमें आठ शतक और 27 अर्धशतक शामिल है। इसके अलावा 225 वनडे मैचों में कपिल देव ने कुल 3783 रन बनाए। इसमें उन्होंने एक शतक और 14 अर्धशतक शामिल है। वनडे फॉर्मेट का एकमात्र शतक कपिल ने 1983 विश्व कप में जिम्बाब्वे के खिलाफ लगाया था। तब उन्होंने 183 रन की पारी खेली थी। इस फॉर्मेट में उन्होंने 253 विकेट हासिल किए।





कपिल पर हाल ही में एक फिल्म भी बनी। इसका नाम '83' रखा गया। इसमें 1983 में विश्व कप जीत के पीछे की कहानी बताई गई है। रणवीर सिंह ने इस फिल्म में कपिल की भूमिका निभाई है। 1983 विश्व कप के फाइनल में भारत ने दो बार के चैंपियन वेस्टइंडीज को हराया था। इसके बाद से भारतीय टीम सिर्फ एक बार (2011) में वनडे चैंपियन बनी।

356 international matches 👍

9,031 international runs 💪

687 international wickets ☝️



Here's wishing @therealkapildev - #TeamIndia's 1983 World Cup-winning captain & one of the best all-rounders to have ever played the game - a very happy birthday. 🎂 👏 pic.twitter.com/Po4wYtvByl — BCCI (@BCCI) January 6, 2022

“What else we here for?”



We here to wish the evergreen @therealkapildev a happy, happy birthday! Tons of happiness and good health, Kaps paaji ✨#HappyBirthday #KapilDev pic.twitter.com/07mJpOdudD — KolkataKnightRiders (@KKRiders) January 6, 2022

My Mentor My Elder brother @therealkapildev

Happy birthday stay blessed have a wonderful year ahead. #KapilDev pic.twitter.com/1WG7KVEZpR — Chetan Sharma (@chetans1987) January 6, 2022

