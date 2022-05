{"_id":"628a810ab2db2f0dac0c6d14","slug":"ipl-2022-rohit-sharma-said-making-a-few-changes-will-bring-back-the-form-admitted-a-lot-did-not-suit-him","type":"story","status":"publish","title_hn":"IPL 2022: रोहित बोले- थोड़े बदलाव करने से हो जाएगी फॉर्म वापसी, स्वीकारा काफी कुछ उनके अनुकूल नहीं रहा","category":{"title":"Cricket News","title_hn":"क्रिकेट न्यूज़","slug":"cricket-news"}}

स्पोर्ट्स डेस्क, अमर उजाला, मुंबई Published by: स्वप्निल शशांक Updated Mon, 23 May 2022 12:01 AM IST