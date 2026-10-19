जिम्बाब्वे के खिलाफ क्लीन स्वीप पर भारत की नजर: शेफाली-मंधाना की जोड़ी फिर मचाएगी धमाल? जानिए प्लेइंग-11

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विज्ञापन भारतीय महिला क्रिकेट टीम जिम्बाब्वे के खिलाफ तीन मैचों की टी20 अंतरराष्ट्रीय सीरीज में 3-0 से क्लीन स्वीप करने के इरादे से मंगलवार को मैदान पर उतरेगी। स्मृति मंधाना की अगुवाई में भारतीय टीम ने शुरुआती मुकाबले में मिली मुश्किल चुनौती से उबरते हुए दूसरे टी20 में शानदार जीत दर्ज की और सीरीज में 2-0 की अजेय बढ़त हासिल कर ली है। दूसरे टी20 अंतरराष्ट्रीय मैच में भारत ने जिम्बाब्वे को नौ विकेट से हराया था। अब टीम की नजरें तीसरे और आखिरी मुकाबले में जीत के साथ सीरीज का समापन करने पर होंगी। मुकाबला शाम 7 बजे से खेला जाएगा।

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मंधाना और शेफाली की तूफानी बल्लेबाजी से भारत मजबूत भारतीय टीम के लिए दूसरे मुकाबले में कप्तान स्मृति मंधाना और सलामी बल्लेबाज शेफाली वर्मा ने शानदार प्रदर्शन किया। मंधाना ने महज 25 गेंदों पर नाबाद 47 रन बनाए, जबकि शेफाली ने 25 गेंदों में 55 रन की विस्फोटक पारी खेली। दोनों की आक्रामक बल्लेबाजी के दम पर भारत ने आसानी से लक्ष्य हासिल कर लिया।

मंधाना की फॉर्म में वापसी भारतीय टीम के लिए अहम सकारात्मक संकेत है। फरवरी में होने वाली चैंपियंस ट्रॉफी से पहले कप्तान अपनी लय बरकरार रखना चाहेंगी। साल 2026 में उनका टी20 अंतरराष्ट्रीय स्ट्राइक रेट 150 के पार पहुंच गया है।

वहीं, शेफाली वर्मा भी इस साल शानदार फॉर्म में हैं। उन्होंने 165.52 के स्ट्राइक रेट से 922 रन बनाए हैं और 2026 में सर्वाधिक रन बनाने वाली बल्लेबाज हैं। तीसरे टी20 में भी भारतीय टीम को इस सलामी जोड़ी से तेज शुरुआत की उम्मीद होगी।

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निकी प्रसाद बनीं भारत की नई उम्मीद इस सीरीज में युवा ऑलराउंडर निकी प्रसाद ने अपने प्रदर्शन से सभी का ध्यान खींचा है। अंडर-19 महिला टी20 विश्व कप 2025 की विजेता भारतीय टीम की कप्तान रह चुकीं निकी ने सीनियर अंतरराष्ट्रीय क्रिकेट में भी शानदार शुरुआत की है।

पहले टी20 में जब भारत ने 19 रन पर चार विकेट गंवा दिए थे, तब निकी ने नाबाद 39 रन बनाकर टीम को मुश्किल स्थिति से उबारा और जीत दिलाने में अहम भूमिका निभाई। दूसरे मुकाबले में उन्होंने गेंद से कमाल करते हुए सात रन देकर दो विकेट झटके। उन्होंने अंतरराष्ट्रीय स्तर पर अपनी पहली दो गेंदों पर दो विकेट हासिल किए।

निकी ने टीम के माहौल की तारीफ करते हुए कहा कि ड्रेसिंग रूम का वातावरण काफी अच्छा है और कप्तान स्मृति मंधाना पूर्व कप्तान हरमनप्रीत कौर की तरह टीम में सकारात्मक माहौल बनाए रख रही हैं। उन्होंने कहा कि पहले मैच की बल्लेबाजी संबंधी मुश्किलों को टीम पीछे छोड़ चुकी है और दूसरे मुकाबले में सभी बल्लेबाजों ने अपनी रणनीति के अनुसार प्रदर्शन किया।

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नंबर-3 पर अनुष्का शर्मा को मिलेगा एक और मौका?

भारतीय टीम के लिए तीसरे नंबर पर बल्लेबाजी भी अहम मुद्दा रहेगा। चोटिल जेमिमा रोड्रिग्स की अनुपस्थिति में अनुष्का शर्मा को इस स्थान पर मौका दिया गया है। पहले टी20 में अनुष्का केवल चार रन बना सकी थीं, जबकि दूसरे मैच में उन्हें बल्लेबाजी का अधिक अवसर नहीं मिला। ऐसे में अंतिम मुकाबला उनके लिए अपनी प्रतिभा दिखाने और टीम में जगह मजबूत करने का अच्छा मौका हो सकता है। भारतीय टीम की कोशिश बल्लेबाजी के साथ गेंदबाजी में भी संतुलन बनाए रखने की होगी, ताकि सीरीज का समापन एक और प्रभावशाली जीत के साथ किया जा सके।

जिम्बाब्वे को पहली टी20 जीत की तलाश

जिम्बाब्वे की टीम इस साल टी20 अंतरराष्ट्रीय क्रिकेट में अपनी पहली जीत की तलाश में है। टीम 2026 में अब तक अपने सभी 20 टी20 अंतरराष्ट्रीय मुकाबले गंवा चुकी है। हालांकि, सितंबर में वेस्टइंडीज के खिलाफ पहली वनडे जीत दर्ज करने के बाद टीम का आत्मविश्वास बढ़ा होगा। जिम्बाब्वे को सलामी बल्लेबाज केलिस न्धलोवु से अच्छी शुरुआत की उम्मीद रहेगी, जो पिछले मुकाबले में खाता भी नहीं खोल सकी थीं। गेंदबाजी में ऑफ स्पिनर न्याशा ग्वांजुरा भारत के लिए चुनौती बन सकती हैं। उन्होंने पहले टी20 में भारतीय शीर्ष क्रम के तीन विकेट लेकर टीम को मुश्किल में डाल दिया था।