भारत बनाम न्यूजीलैंड: टी20 में टीम इंडिया ने हासिल किया बड़ा कीर्तिमान, ऐसा करने वाली महज दूसरी टीम बनी; जानें

A special landmark for a special team 👏 Drop a 💙 to congratulate #TeamIndia and let us know your favourite T20I memory 👇 #NZvIND https://t.co/f4kAb3n9Rd — BCCI (@BCCI) October 24, 2026

दूसरे टी20 मुकाबले में भारतीय टीम श्रेयस अय्यर ने टॉस जीतकर पहले गेंदबाजी करने का फैसला किया है। टीम इंडिया ने अपनी प्लेइंग इलेवन में दो बदलाव किया है। चोटिल ईशान किशन इस मुकाबले में नहीं खेल रहे हैं और उनकी जगह पर वैभव सूर्यवंशी को टीम में जगह दी गई है। इसके अलावा मयंक यादव की जगह प्रिंस यादव को मौका मिला है। भारतीय कप्तान श्रेयस अय्यर ने इसे रणनीतिक बदलाव बताया है। वहीं, एडम मिल्ने के स्थान पर न्यूजीलैंड ने जैकब डफी को टीम में शामिल किया है।पांच मैचों की टी20 सीरीज में भारतीय टीम 1-0 से आगे है। पहले टी20 में भारतीय टीम ने बेहतरीन प्रदर्शन करते हुए न्यूजीलैंड को चार विकेट से शिकस्त दी थी। पहले बल्लेबाजी करते हुए न्यूजीलैंड ने 20 ओवर में चार विकेट खोकर स्कोरबोर्ड पर 225 रन लगाए थे। हालांकि, भारतीय टीम ने इस लक्ष्य को 2 गेंद शेष रहते हुए छह विकेट गंवाकर हासिल कर लिया था।यह टी20 इंटरनेशनल क्रिकेट में भारत का अब तक का सबसे बड़ा रन चेज भी रहा। टीम की ओर से संजू सैमसन ने 67 रनों की शानदार पारी खेली, जबकि अंत के ओवरों में नमन धीर ने महज 15 गेंदों में 42 रनों की आतिशी पारी खेलते हुए टीम को जीत दिलाई थी। कप्तान श्रेयस अय्यर ने 28 गेंदों में 42 रन बनाकर टीम की जीत में अहम भूमिका निभाई थी।