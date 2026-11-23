{"_id":"6b03bf306309ae5da306f982","slug":"india-vs-new-zealand-captain-shubman-gill-s-drs-decision-goes-in-india-s-favor-know-all-details-2026-11-23","type":"feature-story","status":"publish","title_hn":"भारत बनाम न्यूजीलैंड: कप्तान शुभमन गिल की सूझबूझ आई काम, भारत के पक्ष में गया डीआरएस का फैसला","category":{"title":"Cricket News","title_hn":"क्रिकेट न्यूज़","slug":"cricket-news"}}

विज्ञापन भारत और न्यूजीलैंड के बीच पहला टेस्ट मैच बेसिन रिजर्व के मैदान पर खेला जा रहा है। टेस्ट के पांचवें दिन न्यूजीलैंड की टीम अपनी हार को टालने का प्रयास कर रही है। हालांकि, भारतीय कप्तान शुभमन गिल की सूझबूझ से टीम इंडिया को दूसरे सेशन में बड़ा विकेट मिला। टेस्ट के पांचवें दिन डेवोन कॉनवे को 65 और रचिन रवींद्र को 37 रनों के स्कोर पर पवेलियन भेजने के बाद भारतीय टीम ने न्यूजीलैंड पर पूरी तरह से दबाव बना लिया था।

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भारत को मिली बड़ी सफलता

इसके बाद डेरिल मिचेल के साथ विकेटकीपर-बल्लेबाज टॉम ब्लंडेल टीम की लड़खड़ाती हुई पारी को संभालने का प्रयास कर रहे थे। दोनों के बीच 102 गेंदों में 37 रनों की साझेदारी हो चुकी थी। ब्लंडेल 54 गेंदें खेलने के बाद 15 रन बना चुके थे और क्रीज पर पांव जमा रहे थे। पारी के 77वें ओवर में अंशुल कंबोज की एक गेंद ब्लंडेल के बल्ले का भारी किनारा लेकर ऋषभ पंत के दस्तानों में समा गई। मगर पंत या बाकी भारतीय खिलाड़ियों को इसका ठीक से अंदाजा नहीं हो पा रहा था कि गेंद ब्लंडेल के बल्ले को छूकर आई है या नहीं। हालांकि, गेंदबाज कंबोज अपनी अपील पर विश्वास जता रहे थे, लेकिन पंत को साफ तौर पर कुछ पता नहीं था।

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