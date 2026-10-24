भारत बनाम न्यूजीलैंड: अर्शदीप सिंह ने किस मामले में भुवनेश्वर को पीछे छोड़ा? दो विकेट लेते ही बनाया कीर्तिमान

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विज्ञापन भारत और न्यूजीलैंड के बीच पांच मैचों की टी20 सीरीज का दूसरा मुकाबला हेग्ले ओवल के मैदान पर खेला जा रहा है। पहले बल्लेबाजी करते हुए न्यूजीलैंड ने पांच विकेट खोकर 180 रन बनाए। जवाब में भारत ने 19.5 ओवर में छह विकेट पर 181 रन बनाकर मैच अपने नाम किया। भारत ने इस तरह पांच मैचों की सीरीज में 2-0 की बढ़त बना ली है। अर्शदीप सिंह ने इस मुकाबले में दो विकेट लेने के साथ ही इतिहास रच दिया। अर्शदीप भारत की ओर से टी20 अंतरराष्ट्रीय में एक कैलेंडर वर्ष में सर्वाधिक विकेट लेने वाले गेंदबाज बन गए हैं।

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इस साल कैसा रहा है अर्शदीप का प्रदर्शन?

अर्शदीप साल 2026 में अब तक कुल 38 विकेट अपने नाम कर चुके हैं। न्यूजीलैंड के खिलाफ दूसरे टी20 मुकाबले में चार ओवर के स्पेल में भारतीय तेज गेंदबाज ने 33 रन देकर दो विकेट अपने नाम किए। अर्शदीप ने भुवनेश्वर कुमार का रिकॉर्ड तोड़ा। भुवनेश्वर ने साल 2022 में क्रिकेट के सबसे छोटे फॉर्मेट में भारत की ओर से 37 विकेट निकाले थे। वहीं, 2024 में अर्शदीप ने 36 विकेट चटकाए थे।



अर्शदीप ओवरऑल एक कैलेंडर वर्ष में सबसे ज्यादा विकेट लेने वाले दुनिया के संयुक्त रूप से दूसरे गेंदबाज बने हैं। उन्होंने श्रीलंका के गेंदबाज वानिंदु हसरंगा के रिकॉर्ड की बराबरी की है। इस लिस्ट में अर्शदीप से आगे सिर्फ आयरलैंड के तेज गेंदबाज जोश लिटिल हैं, जिन्होंने 2022 में 39 विकेट निकाले थे। अर्शदीप ने टिम सीफर्ट और ग्लेन फिलिप्स का बड़ा विकेट अपने नाम किया।

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तिलक-नीतीश ने दिलाई जीत

भारत ने दूसरे टी20 में जीत के साथ ही पांच मैचों की सीरीज में 2-0 की बढ़त बना ली है। लक्ष्य का पीछा करते हुए भारत की शुरुआत अच्छी नहीं रही थी और टीम ने 70 रन के अंदर पांच विकेट गंवा दिए थे। इसके बाद नमन धीर और तिलक वर्मा ने मोर्चा संभाला और किसी तरह टीम का स्कोर 100 के पार पहुंचाया। नमन धीर हालांकि, आउट हो गए जिसके बाद भारत फिर मुश्किल में नजर आने लगा। भारत को आखिरी पांच ओवर में 68 रन चाहिए थे। क्रीज पर तिलक और नीतीश रेड्डी मौजूद थे। इन दोनों बल्लेबाजों ने कीवी टीम के मुंह से जीत छीन ली। तिलक और नीतीश के बीच सातवें विकेट के लिए 69 रनों की साझेदारी हुई जिसके दम पर भारत ने ये मुकाबला अपने नाम किया।

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