दूसरे मैच में रिकॉर्ड्स की बारिश: तिलक के नाम विश्व रिकॉर्ड, अर्शदीप ने रचा इतिहास; अभिषेक ने रोहित को पछाड़ा

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विज्ञापन भारत और न्यूजीलैंड के बीच खेले गए दूसरे टी20 मुकाबले में टीम इंडिया ने चार विकेट से रोमांचक जीत दर्ज कर पांच मैचों की सीरीज में 2-0 की बढ़त बना ली। इस मुकाबले में भारतीय खिलाड़ियों ने शानदार प्रदर्शन के साथ कई बड़े रिकॉर्ड भी अपने नाम किए। तिलक वर्मा टी20 अंतरराष्ट्रीय में एक कैलेंडर ईयर में सर्वाधिक कैच पकड़ने वाले फील्डर बन गए, जबकि अर्शदीप सिंह ने एक साल में भारत के लिए सबसे ज्यादा टी20 अंतरराष्ट्रीय विकेट लेने का रिकॉर्ड अपने नाम किया। दूसरी ओर, न्यूजीलैंड के कप्तान मिचेल सैंटनर ने भारत के खिलाफ स्पिन गेंदबाजों के खास रिकॉर्ड में जगह बनाई। अभिषेक शर्मा ने भी पावरप्ले में सर्वाधिक छक्के लगाने के मामले में रोहित शर्मा को पीछे छोड़ दिया।

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तिलक वर्मा ने एक कैलेंडर वर्ष में सबसे ज्यादा कैच पकड़कर रचा इतिहास

भारतीय टी20 टीम के उपकप्तान तिलक वर्मा ने न्यूजीलैंड के खिलाफ दूसरे मुकाबले में दो कैच पकड़कर एक बड़ी उपलब्धि हासिल की। वह टी20 अंतरराष्ट्रीय क्रिकेट में एक कैलेंडर वर्ष के दौरान फील्डर के रूप में सर्वाधिक कैच लेने वाले खिलाड़ी बन गए हैं। तिलक के नाम 2026 में अब तक 26 कैच हो चुके हैं। उन्होंने इंडोनेशिया के डैनिलसन हावो को पीछे छोड़ दिया, जिन्होंने 2025 में 25 कैच पकड़े थे। इस सूची में संयुक्त अरब अमीरात के मुहम्मद वसीम 24 कैच के साथ तीसरे स्थान पर हैं। तिलक ने न्यूजीलैंड की पारी के दौरान टिम सीफर्ट और डेरिल मिचेल के कैच पकड़े। सीफर्ट का कैच उन्होंने कवर्स पर पकड़ा, जबकि मिचेल का कैच लेने के साथ भुवनेश्वर कुमार को इस सीरीज का पहला विकेट मिला।



टी20 अंतरराष्ट्रीय में एक कैलेंडर वर्ष में सर्वाधिक कैच लेने वाले फील्डर 26 कैच - तिलक वर्मा (भारत), 2026

25 कैच - डैनिलसन हावो (इंडोनेशिया), 2025

24 कैच - मुहम्मद वसीम (यूएई), 2024

21 कैच - शार्विन मुनियांडी (मलेशिया), 2025

20 कैच - ब्रायन मसाबा (युगांडा), 2023

20 कैच - तंजिद हसन (बांग्लादेश), 2025 भारतीय टी20 टीम के उपकप्तान तिलक वर्मा ने न्यूजीलैंड के खिलाफ दूसरे मुकाबले में दो कैच पकड़कर एक बड़ी उपलब्धि हासिल की। वह टी20 अंतरराष्ट्रीय क्रिकेट में एक कैलेंडर वर्ष के दौरान फील्डर के रूप में सर्वाधिक कैच लेने वाले खिलाड़ी बन गए हैं। तिलक के नाम 2026 में अब तक 26 कैच हो चुके हैं। उन्होंने इंडोनेशिया के डैनिलसन हावो को पीछे छोड़ दिया, जिन्होंने 2025 में 25 कैच पकड़े थे। इस सूची में संयुक्त अरब अमीरात के मुहम्मद वसीम 24 कैच के साथ तीसरे स्थान पर हैं। तिलक ने न्यूजीलैंड की पारी के दौरान टिम सीफर्ट और डेरिल मिचेल के कैच पकड़े। सीफर्ट का कैच उन्होंने कवर्स पर पकड़ा, जबकि मिचेल का कैच लेने के साथ भुवनेश्वर कुमार को इस सीरीज का पहला विकेट मिला।

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अर्शदीप सिंह बने एक साल में भारत के सबसे सफल टी20 गेंदबाज

भारतीय तेज गेंदबाज अर्शदीप सिंह के लिए भी यह मुकाबला रिकॉर्ड के लिहाज से खास रहा। उन्होंने न्यूजीलैंड के खिलाफ दो विकेट लेकर टी20 अंतरराष्ट्रीय में एक कैलेंडर वर्ष के दौरान भारत के लिए सर्वाधिक विकेट लेने का रिकॉर्ड अपने नाम कर लिया। अर्शदीप 2026 में अब तक 38 विकेट हासिल कर चुके हैं। उन्होंने भुवनेश्वर कुमार को पीछे छोड़ा, जिन्होंने 2022 में भारत के लिए 37 टी20 अंतरराष्ट्रीय विकेट लिए थे। अर्शदीप ने 2024 में भी 36 विकेट हासिल किए थे।



न्यूजीलैंड के खिलाफ दूसरे टी20 में अर्शदीप ने चार ओवर में 33 रन देकर दो विकेट चटकाए। उन्होंने टिम सीफर्ट और ग्लेन फिलिप्स को पवेलियन भेजा। अंतरराष्ट्रीय स्तर पर एक कैलेंडर वर्ष में सर्वाधिक टी20 विकेट लेने के मामले में अर्शदीप संयुक्त रूप से दूसरे स्थान पर पहुंच गए हैं। उन्होंने श्रीलंका के वानिंदु हसरंगा की बराबरी की है, जिन्होंने एक कैलेंडर ईयर में 38 विकेट लिए थे। इस सूची में आयरलैंड के जोश लिटिल 39 विकेट के साथ शीर्ष पर हैं।

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मिचेल सैंटनर ने भी बनाया खास रिकॉर्ड

न्यूजीलैंड के कप्तान मिचेल सैंटनर ने भारतीय बल्लेबाजों को परेशान करते हुए चार विकेट हासिल किए। उन्होंने चार ओवर में 21 रन देकर चार विकेट चटकाए और भारतीय टीम को एक समय मुश्किल में डाल दिया। सैंटनर ने संजू सैमसन, अभिषेक शर्मा, श्रेयस अय्यर और नमन धीर को आउट किया। हालांकि, उनकी शानदार गेंदबाजी न्यूजीलैंड को जीत दिलाने के लिए पर्याप्त नहीं रही। इस प्रदर्शन के साथ सैंटनर टी20 अंतरराष्ट्रीय में भारत के खिलाफ एक से अधिक बार चार विकेट लेने वाले पहले गेंदबाज बन गए। इससे पहले उन्होंने 2016 टी20 विश्व कप में नागपुर में भारत के खिलाफ 11 रन देकर चार विकेट लिए थे। उस मुकाबले में न्यूजीलैंड ने 126 रन बनाने के बाद भारतीय टीम को लक्ष्य हासिल नहीं करने दिया था।



टी20 अंतरराष्ट्रीय में भारत के खिलाफ स्पिनरों के सर्वश्रेष्ठ चार विकेट वाले प्रदर्शन 4 विकेट पर 9 रन - वानिंदु हसरंगा, कोलंबो, 2021

4 विकेट पर 11 रन - मिचेल सैंटनर, नागपुर, 2016

4 विकेट पर 20 रन - डेनियल विटोरी, जोहानिसबर्ग, 2007

4 विकेट पर 20 रन - गेरहार्ड इरास्मस, दिल्ली, 2026

4 विकेट पर 21 रन - मिचेल सैंटनर, क्राइस्टचर्च, 2026 न्यूजीलैंड के कप्तान मिचेल सैंटनर ने भारतीय बल्लेबाजों को परेशान करते हुए चार विकेट हासिल किए। उन्होंने चार ओवर में 21 रन देकर चार विकेट चटकाए और भारतीय टीम को एक समय मुश्किल में डाल दिया। सैंटनर ने संजू सैमसन, अभिषेक शर्मा, श्रेयस अय्यर और नमन धीर को आउट किया। हालांकि, उनकी शानदार गेंदबाजी न्यूजीलैंड को जीत दिलाने के लिए पर्याप्त नहीं रही। इस प्रदर्शन के साथ सैंटनर टी20 अंतरराष्ट्रीय में भारत के खिलाफ एक से अधिक बार चार विकेट लेने वाले पहले गेंदबाज बन गए। इससे पहले उन्होंने 2016 टी20 विश्व कप में नागपुर में भारत के खिलाफ 11 रन देकर चार विकेट लिए थे। उस मुकाबले में न्यूजीलैंड ने 126 रन बनाने के बाद भारतीय टीम को लक्ष्य हासिल नहीं करने दिया था।

अभिषेक शर्मा ने पावरप्ले में छक्कों के मामले में रोहित को छोड़ा पीछे

भारतीय सलामी बल्लेबाज अभिषेक शर्मा के नाम भी टी20 अंतरराष्ट्रीय में पावरप्ले के दौरान सर्वाधिक छक्के लगाने का रिकॉर्ड दर्ज हो गया है। अभिषेक पावरप्ले यानी पारी के पहले छह ओवरों में अब तक 100 छक्के लगा चुके हैं। उन्होंने इस मामले में पूर्व भारतीय कप्तान रोहित शर्मा को पीछे छोड़ दिया है, जिनके नाम 98 छक्के हैं। न्यूजीलैंड के मार्टिन गुप्टिल 97 छक्कों के साथ तीसरे स्थान पर हैं, जबकि आयरलैंड के पॉल स्टर्लिंग 94 और दक्षिण अफ्रीका के क्विंटन डी कॉक 87 छक्कों के साथ इस सूची में शामिल हैं।



टी20 अंतरराष्ट्रीय के पावरप्ले में सर्वाधिक छक्के 100 - अभिषेक शर्मा

98 - रोहित शर्मा

97 - मार्टिन गुप्टिल

94 - पॉल स्टर्लिंग

87 - क्विंटन डिकॉक भारतीय सलामी बल्लेबाज अभिषेक शर्मा के नाम भी टी20 अंतरराष्ट्रीय में पावरप्ले के दौरान सर्वाधिक छक्के लगाने का रिकॉर्ड दर्ज हो गया है। अभिषेक पावरप्ले यानी पारी के पहले छह ओवरों में अब तक 100 छक्के लगा चुके हैं। उन्होंने इस मामले में पूर्व भारतीय कप्तान रोहित शर्मा को पीछे छोड़ दिया है, जिनके नाम 98 छक्के हैं। न्यूजीलैंड के मार्टिन गुप्टिल 97 छक्कों के साथ तीसरे स्थान पर हैं, जबकि आयरलैंड के पॉल स्टर्लिंग 94 और दक्षिण अफ्रीका के क्विंटन डी कॉक 87 छक्कों के साथ इस सूची में शामिल हैं।