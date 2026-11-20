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विज्ञापन भारत और न्यूजीलैंड के बीच वेलिंगटन में दूसरा टेस्ट मैच खेला जा रहा है। भारत ने दूसरे दिन न्यूजीलैंड की पहली पारी 368 रन पर ऑलआउट की। दिन का खेल खत्म होने तक भारत ने पहली पारी में एक विकेट पर 159 रन बना लिए हैं और वह अभी न्यूजीलैंड से 209 रन पीछे है। भारत ने ग्लेन फिलिप्स और हेनरी निकोल्स के बीच साझेदारी तोड़ने के बाद न्यूजीलैंड की पारी समेटने में ज्यादा देर नहीं लगाई। इसमें तेज गेंदबाज आकाश दीप का भी योगदान अहम रहा।

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वेलिंगटन की पिच को लेकर क्या बोले आकाश?

दिन के खेल की समाप्ति के बाद आकाश दीप ने बताया कि किस तरह वेलिंगटन की पिच बल्लेबाजों के अनुकूल होती जा रही है, लेकिन दूसरे दिन गेंदबाजों को मदद मिली। आकाश ने पिच की बदलती प्रकृति और गेंद की स्थिति के बारे में बात करते हुए कहा कि नई गेंद ने भारतीय गेंदबाजों को एक नई चुनौती दी क्योंकि पहले दिन के आखिरी दो सत्र में उन्हें पुरानी गेंद से गेंदबाजी करनी पड़ी थी।



इस तेज गेंदबाज का मानना था कि रन प्रवाह पर अंकुश लगाना और अपनी रणनीति पर कायम रहना महत्वपूर्ण था। विशेषकर ऐसी पिच पर जो बल्लेबाजी के लिए तेजी से अनुकूल होती जा रही है। आकाश ने कहा, पहले दिन के आखिरी दो सत्र में गेंद पुरानी हो गई थी। आज नई गेंद से हम ज्यादा बेहतर महसूस कर रहे थे। पहला विकल्प है रन रोकना और फिर अपनी रणनीति के अनुसार गेंदबाजी करना। इसके लिए पर्याप्त धैर्य रखना भी महत्वपूर्ण है।

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किस तरह वापसी करने में सफल रहे आकाश

आकाश पीठ में दर्द के कारण अगस्त 2025 से शीर्ष स्तरीय क्रिकेट से बाहर थे। उन्होंने न्यूजीलैंड के खिलाफ पहले टेस्ट मैच में वापसी की और 53 रन देकर तीन विकेट लिए। आकाश ने भारत ए की तरफ से खेल कर अपनी वापसी को सुगम बनाया। आकाश ने तीन विकेट लेकर अपनी वापसी को सार्थक बनाया, जिसमें शतक जड़ने ग्लेन फिलिप्स का विकेट भी शामिल था जिन्हें उन्होंने अंदर की तरफ आती गेंद पर चकमा देकर बोल्ड किया। उन्होंने कहा, मैंने भारत ए की तरफ से जिस तरह की गेंदबाजी की उससे मैं काफी खुश था। यह कोई जादुई गेंद नहीं थी। मैं एक खास क्षेत्र में गेंदबाजी करने की कोशिश कर रहा था। उस गेंद पर मैंने ज्यादा जोर लगाया और मनचाहा परिणाम हासिल किया।

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