{"_id":"6adccc0483442614b1067341","slug":"india-a-and-pakistan-a-drawn-in-same-group-for-mens-asia-cup-rising-stars-clash-on-november-22-2026-10-24","type":"feature-story","status":"publish","title_hn":"पुरुष एशिया कप राइजिंग स्टार्स: कब से होगा आगाज, क्या भारत और पाकिस्तान एक ग्रुप में? जानिए पूरा कार्यक्रम","category":{"title":"Cricket News","title_hn":"क्रिकेट न्यूज़","slug":"cricket-news"}}

विज्ञापन एसीसी पुरुष एशिया कप राइजिंग स्टार्स टूर्नामेंट में भारत 'ए' और पाकिस्तान 'ए' को एक ही ग्रुप में रखा गया है। कतर की राजधानी दोहा में 19 से 29 नवंबर तक होने वाले इस टूर्नामेंट में दोनों टीमों के बीच बहुप्रतीक्षित मुकाबला 22 नवंबर को खेला जाएगा। भारत 'ए' को ग्रुप बी में पाकिस्तान 'ए', नेपाल और संयुक्त अरब अमीरात (यूएई) के साथ जगह मिली है। भारतीय टीम अपने अभियान की शुरुआत 20 नवंबर को नेपाल के खिलाफ करेगी। यह मुकाबला स्थानीय समयानुसार दोपहर 1 बजे शुरू होगा। इसके बाद भारत 'ए' की भिड़ंत 22 नवंबर को पाकिस्तान 'ए' से होगी। वहीं, टीम 24 नवंबर को सुबह 9 बजे यूएई के खिलाफ मैदान पर उतरेगी।

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दो ग्रुप में बांटी गईं आठ टीमें टूर्नामेंट में कुल आठ टीमों को दो ग्रुप में बांटा गया है।

ग्रुप ए में श्रीलंका 'ए', बांग्लादेश 'ए', अफगानिस्तान 'ए' और हॉन्गकॉन्ग, चीन को शामिल किया गया है।

वहीं, ग्रुप बी में भारत 'ए', पाकिस्तान 'ए', नेपाल और यूएई की टीमें हैं।

ग्रुप चरण में सभी टीमें अपने-अपने ग्रुप की अन्य टीमों के खिलाफ एक-एक मुकाबला खेलेंगी।

दोनों ग्रुप से शीर्ष दो टीमें सेमीफाइनल में पहुंचेंगी।

सेमीफाइनल मुकाबले 26 और 27 नवंबर को खेले जाएंगे, जबकि टूर्नामेंट का फाइनल 29 नवंबर को होगा।

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20 नवंबर से शुरू होंगे ग्रुप बी के मुकाबले

ग्रुप बी में भारत 'ए' और नेपाल के बीच 20 नवंबर को मुकाबला होगा। इसी दिन पाकिस्तान 'ए' की टीम यूएई से भिड़ेगी। इसके बाद 22 नवंबर को भारत 'ए' और पाकिस्तान 'ए' के बीच मुकाबला खेला जाएगा, जबकि इसी दिन नेपाल और यूएई की टीमें भी आमने-सामने होंगी। 24 नवंबर को भारत 'ए' का सामना यूएई से होगा। वहीं, पाकिस्तान 'ए' की टीम नेपाल के खिलाफ खेलेगी।



Last edition was a blockbuster and Qatar is ready for another round of fireworks 🧨 𝐓𝐡𝐞 #𝐃𝐏𝐖𝐨𝐫𝐥𝐝𝐌𝐞𝐧𝐬𝐀𝐬𝐢𝐚𝐂𝐮𝐩𝐑𝐢𝐬𝐢𝐧𝐠𝐒𝐭𝐚𝐫𝐬𝟐𝟎𝟐𝟔 𝐫𝐞𝐭𝐮𝐫𝐧𝐬 𝐨𝐧 𝟏𝟗 𝐍𝐨𝐯𝐞𝐦𝐛𝐞𝐫 ⭐ #ACC https://t.co/rCZGF9JCYI — AsianCricketCouncil (@ACCMedia1) October 24, 2026 ग्रुप बी में भारत 'ए' और नेपाल के बीच 20 नवंबर को मुकाबला होगा। इसी दिन पाकिस्तान 'ए' की टीम यूएई से भिड़ेगी। इसके बाद 22 नवंबर को भारत 'ए' और पाकिस्तान 'ए' के बीच मुकाबला खेला जाएगा, जबकि इसी दिन नेपाल और यूएई की टीमें भी आमने-सामने होंगी। 24 नवंबर को भारत 'ए' का सामना यूएई से होगा। वहीं, पाकिस्तान 'ए' की टीम नेपाल के खिलाफ खेलेगी।

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दो स्टेडियम में होंगे मुकाबले

टूर्नामेंट का आयोजन कतर क्रिकेट एसोसिएशन (क्यूसीए) की मेजबानी में किया जाएगा। सभी मुकाबले वेस्ट एंड इंटरनेशनल क्रिकेट स्टेडियम और यूनिवर्सिटी ऑफ दोहा फॉर साइंस एंड टेक्नोलॉजी (यूडीएसटी) के मैदान पर खेले जाएंगे। नेपाल, हॉन्गकॉन्ग, चीन और यूएई ने जुलाई में मलेशिया में आयोजित एसीसी मेन्स प्रीमियर कप के जरिए टूर्नामेंट में जगह बनाई है। इन तीन एसोसिएट टीमों के साथ हांगकांग और चीन की टीमों को लेकर टूर्नामेंट में कुछ मुकाबलों की आधिकारिक स्थिति अलग-अलग नियमों के तहत तय होगी।

भारत के नेपाल और यूएई के खिलाफ मैच होंगे लिस्ट ए मुकाबले

टूर्नामेंट में नेपाल और यूएई की सीनियर राष्ट्रीय टीमें हिस्सा लेंगी। इन दोनों टीमों और किसी पूर्ण सदस्य देश की 'ए' टीम के बीच होने वाले मुकाबलों को आधिकारिक लिस्ट ए दर्जा दिया जाएगा। ऐसे में भारत 'ए' के नेपाल और यूएई के खिलाफ मुकाबले लिस्ट ए मैच माने जाएंगे। नेपाल और यूएई के बीच होने वाले मैच को आधिकारिक वनडे का दर्जा मिलेगा। हॉन्गकॉन्ग और चीन को क्रिकेट विश्व कप चैलेंज लीग के बाहर भी लिस्ट ए मैच खेलने की अनुमति है। हालांकि, इन टीमों के ‘ए’ टीमों के खिलाफ मुकाबलों की आधिकारिक स्थिति एशियाई क्रिकेट परिषद (एसीसी) की मंजूरी पर निर्भर करेगी।