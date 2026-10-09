भारत बनाम वेस्टइंडीज: क्या बारिश में धुल जाएगा दूसरा टी20, रांची में मैच के दौरान कैसा रहेगा मौसम? जानें

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आइए जानते हैं मैच के दौरान रांची में बारिश की संभावना कितनी है... विज्ञापन भारत और वेस्टइंडीज के बीच शुक्रवार को रांची में पांच मैचों की टी20 सीरीज का दूसरा मुकाबला खेला जाएगा। मुकाबले को लेकर क्रिकेट प्रेमियों में खासा उत्साह है, लेकिन शहर के कई इलाकों में हो रही रिमझिम बारिश ने खेल प्रेमियों की चिंता बढ़ा दी है। मैच शाम सात बजे से होना है।

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सैमसन को मिलेगा आराम?

भारत और वेस्टइंडीज के बीच पांच मैचों की टी20 सीरीज का दूसरा मुकाबला शुक्रवार को खेला जाएगा। भारत के लिए संजू सैमसन की फॉर्म चिंता का विषय बनी हुई है, ऐसे में टीम प्रबंधन ओपनिंग जोड़ी में बदलाव कर सकता है। इस बात की संभावना अधिक है कि वैभव सूर्यवंशी अभिषेक के साथ पारी की शुरुआत कर सकते हैं। भारतीय टीम पांच मैचों की सीरीज में 2-0 की बढ़त बनाने के इरादे से उतरेगी, लेकिन उसके लिए सैमसन का खराब प्रदर्शन चिंता का विषय बना हुआ है।

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मैच के दौरान बारिश का पूर्वानुमान

भारत और वेस्टइंडीज के बीच दूसरे टी20 मैच के दौरान बारिश का पूर्वानुमान है। मैच शाम सात बजे से होना है और शुरुआती दो घंटे में बारिश की संभावना 50 प्रतिशत से अधिक है। अगर ये अनुमान सही साबित होता है तो मैच शुरू होने में देरी हो सकती है और पहली पारी भी इससे प्रभावित हो सकती है। मैच शुरू होने की स्थिति में भी ओवरकास्ट कंडिशंस बने रहने की संभावना है। यानी आज रांची में बारिश मैच में खलल डाल सकती है।





भारत और वेस्टइंडीज के बीच दूसरे टी20 मैच के दौरान बारिश का पूर्वानुमान है। मैच शाम सात बजे से होना है और शुरुआती दो घंटे में बारिश की संभावना 50 प्रतिशत से अधिक है। अगर ये अनुमान सही साबित होता है तो मैच शुरू होने में देरी हो सकती है और पहली पारी भी इससे प्रभावित हो सकती है। मैच शुरू होने की स्थिति में भी ओवरकास्ट कंडिशंस बने रहने की संभावना है। यानी आज रांची में बारिश मैच में खलल डाल सकती है।

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